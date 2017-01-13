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 Визит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом

Вице-президент США Джо Байден 15-18 января посетит Киев и Давос.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт посольства США в Украине.

Также читайте: Хербст о возможном визите вице-президента США в Украину: Байден хочет усложнить для Трампа "продажу" Украины

"С 15 по 18 января 2017 года Вице-президент США Джо Байден посетит Киев (Украина) и Давос (Швейцария). В Украине вице-президент примет участие в двусторонней встрече с Президентом Порошенко и Премьер-министром Гройсманом. Визит вице-президента в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, а также засвидетельствует его личную вовлеченность к этой поддержке независимости Украины, ее демократического развития, процветания и безопасности", - говорится в сообщении Белого дома.

Визит также состоится в честь празднования 25-й годовщины дипломатических отношений между двумя странами и засвидетельствует, что постоянное партнерство будет продолжаться и в течение следующих 25-ти лет.

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В Швейцарии Байден посетит Всемирный Экономический Форум в Давосе. Вице-президент выступит с речью о программе по преодолению рака (Cancer Moonshot), он также коснется вопросов международной политики. Вице-президент примет участие в нескольких двусторонних встречах.
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Маячня для простих людей. Будуть вирішувати свої справи.
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говорят, что американцы хотят переместить в Украину часть своих рептилоидов (им тоже понравились младенцы с рузкоязычными челюстями). Так им легче будет доставлять деликатесы.
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Так ватаны тупые, все равно не поймут. Им надо прямым текстом, еще и разжевав.
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ну и зачем так по ватанскому палиться?
вот сдал бы егу в лемболово,
не - умным бы не стал,
но осторожнее это точно
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это фейковый акк, Кличко сам прекрасно создает ляпы, не надо ему помогать.
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этот фейк двух годичной давности...теперь его каждый год вытаскивать будут?
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Барыга Байдену про Победы-Перемоги воспевать будет...
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Байден барыга как и Порох.Приехал трубу доделить, может припортовый доделят
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так он же 20ого января уходит. что ему ловить перед самым уходом в Украине?
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ДАВНО уже пора не "подчеркивать важность оказания поддержки", а перейти, собственно, непосредственно к оказанию поддержки. А то Польше- тысячи танков, а Украине- Байдена.
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По-моему уже столько подчеркиваний было, что слово поддержка уже не прочитать. Пора высказывать озабоченность, а потом подчеркивать ее.
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да лан, вам...вон тут как все завернулось то...:

Президент Украины Петр Порошенко спас страну от разрыва, а альтернативы ему не существует, считает глава Администрации Президента Игорь Райнин.
Глава Администрации Президента Украины (АП) Игорь Райнин уверен, что действующему главе государства Петру Порошенко нет альтернативы.
Об этом он заявил в интервью изданию «Цензор.нет», комментируя возможный второй срок Порошенко на посту президента.
«Альтернативы не существует. Это мое личное мнение. Не как главы АП, а как гражданина Украины. И оно не на пустом месте взялось. Это совокупность факторов: принятые им решения (и локальные, и глобальные) по Донбассу и по экономическим вопросам… Президент Украины пять раз был в Харькове за полтора года. На востоке страны. И восток, кстати, отвечает взаимностью. Пример тому - последние выборы в объединенные территориальные громады», - сказал Райнин.
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спас страну от разрыва - целиком подсунул под хуйла
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Набирают подлиз в АП, а те еще и безграмотны.
12января вроде 110лет со дня рождения Королева. Пете не мешало бы речь толкнуть о знаменитом ракетостроителе. НО РАЙЦИН ЭТОГО НЕ ЗНАЕТ. Наверно знает сколько Рошен открылось в Украине.
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да они людей даже не за быдло, а за конченных идиотов держат!
Они так издеваются над украинцами и Украиной.
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у него другой интерес, причём тут политика
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Так я и говорю. Зачем ему так торопиться. Съездил бы чуть позже, не торопясь, за свой счет.
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Negodiay Shrayber
14 мин ·

Ой-вэй, шо щас буде-е-е-ет))) Трампусечка прямо таки не сев еще в президентское креслице в Белом Домике, отправится прямиком в американскую каталажечку)))
Взятка на 10,5 млрд. евро? Путин и Сечин подарили Трампу 19,5% акций «Роснефти»?

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1722679064728070&id=100009579790832
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поросенко, одновременно - и холуй пукина, и холуй США...
будет унижаться и унижать Украину, лишь бы новых кредитов для Украины набрать, которые поросенко и его шобла - смогли бы разворовать..
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Его хоть примут на высшем уровне? Он вроде в отставку уходит и никому уже не интересен.
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Проверить как дела в сынулиной фирме?
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друг в беде познается,ну типа плешивый Труплер не Пуйло...
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Байден прослезился во время вручения президентской медали Свободы.
Президент США Барак Обама вручил вице-президенту страны высшую американскую награду для гражданских лиц - президентскую медаль Свободы. Церемония, которую транслировал сайт Белого дома, прошла в Вашингтоне. "Джо, за твою веру в соотечественников, за любовь к родине и за долгую службу, которую будут помнить поколения, - в последний раз в качестве президента объявляю о присуждении высшей награды, медали Свободы", - сказал Обама. На этих словах Байден отвернулся, достал платок и стал вытирать слезы.
Обама назвал Байдена "лучшим из возможных вице-президентов", чьи "скромные и честные советы" всегда помогали главе Белого дома.
Медалью Свободы награждаются люди, внесшие существенный вклад в безопасность и защиту национальных интересов США, в поддержание мира во всем мире, а также в общественную и культурную жизнь США и мира.
Обычно церемония награждения проходит в День независимости США, 4 июля.
https://www.youtube.com/watch?v=6Fl4d4oq1DI

https://www.youtube.com/watch?v=STJv9191ftQ
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А точнее, подчеркнет связи Порошенко с врагами Президента США. По видимому, Порошенко на крючке у Байдена иначе бы он держался от Байдена подальше.
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Ти випадково не того... бояришника обпився?


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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВизит Байдена в Украину подчеркнет важность оказания стране поддержки со стороны США, - Белый дом
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