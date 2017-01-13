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Все про:дороги (1526) непогода (198) снегопад (587) ГСЧС (624)

 К расчистке автодорог государственного и регионального значения привлечено более 2 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Заторов не зафиксировано, - ГСЧС

По состоянию на 21:00 12 января на дорогах государственного, регионального значения заторов не зафиксировано. Обращений граждан, которые получили обморожения в пробках, также не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 тыс. 357 единиц техники и 3 тыс. 413 человек, из которых от "Укравтодора" привлечено 2 тыс. 301 единиц техники и 3 тыс. 205 человек, от ГСЧС - 58 единиц техники и 208 чел. о/с. Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 2 тыс. 332 автомобиля, в которых находилось 5 тыс. 319 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Херсон закрыл въезд для грузовиков из-за непогоды

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Одесская область

С 12:00 12 января закрыто движение для транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса- Ивановка- Ананьев - Песчаная - Хащеватое-Колодистое-Рыжовка-/М-05/ и Р-55 Одесса - Вознесенск - Н.Буг на территории Одесской области.

Также читайте: С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман

По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.



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Я вообще сегодня чудо увидел...сколько живу не видел чтобы так чистили дороги. Живу в частном секторе и улица находиться на склоне, поэтому дороги чистят гусеничным трактором с большой лопатой...и вечно позакидывают снегом людям перед дворами. А сегодня иду с работы...а на улице какой то движняк...дорогу почистили, а потом толпа народу с лопатами раскидывают песок и откидают подходы к дворам. Прямо аж приятно стало от такого сервиса)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияК расчистке автодорог государственного и регионального значения привлечено более 2 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Заторов не зафиксировано, - ГСЧС
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