 К расчистке автодорог государственного и регионального значения привлечено более 2 тыс. единиц техники и более 3 тыс. человек. Заторов не зафиксировано, - ГСЧС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечено 2 тыс. 357 единиц техники и 3 тыс. 413 человек, из которых от "Укравтодора" привлечено 2 тыс. 301 единиц техники и 3 тыс. 205 человек, от ГСЧС - 58 единиц техники и 208 чел. о/с. Подразделениями ГСЧС с 4 января высвобождено из снежных заносов 2 тыс. 332 автомобиля, в которых находилось 5 тыс. 319 человек.
ОГРАНИЧЕНИЯ:
Одесская область
С 12:00 12 января закрыто движение для транспортных средств на автодороге Р-71 Одесса- Ивановка- Ананьев - Песчаная - Хащеватое-Колодистое-Рыжовка-/М-05/ и Р-55 Одесса - Вознесенск - Н.Буг на территории Одесской области.
По информации Мининфраструктуры, железнодорожные вокзалы и аэропорты работают в обычном режиме.
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