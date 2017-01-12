 НАПК утвердило обновленные порядки проверки электронных деклараций, - Корчак

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала председатель агентства Наталия Корчак.
"Обновленные "Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования" и "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" готовятся к юстировке. Доработанные порядки приняты сегодня на заседании", - написала она.
"От себя добавлю, что процесс совершенствования не знает границ, и только опыт и время могут внести коррективы, которые будут отвечать в полной мере украинским реалиям, человеческому ресурсу и техническим возможностям. Впоследствии мы увидим, насколько корректными были замечания и необходимыми внесены изменения. И потребует ли Национальное агентство отведенных 180 дней для проведения проверки, или нет", - отметила Корчак.
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"От себя добавлю, что процесс совершенствования не знает границ..
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как в том скверном анекдоте:
...Ну, блядь, где эта саша дрыщатик, которую я должен к любви принудить?...
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