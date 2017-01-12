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 НАПК утвердило обновленные порядки проверки электронных деклараций, - Корчак

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило обновленный порядок проверки электронных деклараций и обновленный порядок мониторинга образа жизни чиновников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала председатель агентства Наталия Корчак.

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"Обновленные "Порядок осуществления мониторинга образа жизни субъектов декларирования" и "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" готовятся к юстировке. Доработанные порядки приняты сегодня на заседании", - написала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАПК предоставит НАБУ доступ к реестру е-деклараций, - Корчак

"От себя добавлю, что процесс совершенствования не знает границ, и только опыт и время могут внести коррективы, которые будут отвечать в полной мере украинским реалиям, человеческому ресурсу и техническим возможностям. Впоследствии мы увидим, насколько корректными были замечания и необходимыми внесены изменения. И потребует ли Национальное агентство отведенных 180 дней для проведения проверки, или нет", - отметила Корчак.
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ВО, во, во, во! Я поліз в інет вибрати спосіб, а вже є файна пропозиція.
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Бандиты которые в доле с бандитами, и назначенные бандитами, будут делать вид что они проверяют бандитов. Зато формально можно шоколядным визжать о небывалых рехвормах..
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И смысл? Зачем этот цирк? Там, как минимум, 400 депутатов есть за что на пожизненное отправить. Только все это сказки и не более того.
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"Обновленные "Порядок..." и "Порядок ..." готовятся к юстировке.
"От себя добавлю, что процесс совершенствования не знает границ..
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как в том скверном анекдоте:
...Ну, блядь, где эта саша дрыщатик, которую я должен к любви принудить?...
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Ни сроков, ни объемов проверок, ни их механизмов! А приторная лирика для пиплов- " Наше совершенствование не знает границ!" .Тоесть- ни начала, ни конца! А ты работай, Бычий Хвост!
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