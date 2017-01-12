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 Боевики за сегодня совершили уже 60 обстрелов наших позиций. Бьют по всей линии разграничения, - Матюхин

За сегодня российско-террористические войска осуществили уже 60 обстрелов наших позиций в зоне проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".

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"На эту минуту уже есть 60 обстрелов. Сегодня были достаточно интенсивные обстрелы по всей линии разграничения", - заявил Матюхин.

Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в результате сегодняшних обстрелов на Донбассе ранены трое украинских военнослужащих.
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А я неодноразово сьогодні повторював- щось таки намічається.
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Досить дивно... Стільки бойовиків, двоє на блок-посту, бронетехніка... А чи не своїх за провину вони карають таким чином? Бо до українців кацапи ставляться куди жорсткіше...
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Чисто случайное совпадение...
Как у Пэдро или Куйла жареным начинает пахнуть - так сразу очередное обострение на Донбассе. Куйло оказался умнее: у него в рукаве для отвлечения внимания своего плебса еще Сирия имеется...
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Боевики плохо себя ведут?
ОТКЛЮЧИТЕ ИМ ВОДУ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ.
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Ну що шановні я вам скажу . Призивають 4000 офіцерів. На передку 50 000. І це з офіцерами. А тепер рахуйте що і як.офіцер на 6 чоловік? Брєд! Думайте.........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБоевики за сегодня совершили уже 60 обстрелов наших позиций. Бьют по всей линии разграничения, - Матюхин
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