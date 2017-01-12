 Боевики за сегодня совершили уже 60 обстрелов наших позиций. Бьют по всей линии разграничения, - Матюхин

Об этом сообщил спикер пресс-центра штаба АТО Леонид Матюхин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина".
"На эту минуту уже есть 60 обстрелов. Сегодня были достаточно интенсивные обстрелы по всей линии разграничения", - заявил Матюхин.
Напомним, ранее в пресс-центре штаба АТО сообщили, что в результате сегодняшних обстрелов на Донбассе ранены трое украинских военнослужащих.
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ЩО СОБІ ДОЗВОЛЯЮТЬ ЦІ ПАСКУДИ?!
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Как у Пэдро или Куйла жареным начинает пахнуть - так сразу очередное обострение на Донбассе. Куйло оказался умнее: у него в рукаве для отвлечения внимания своего плебса еще Сирия имеется...
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