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 В Украине уже осудили 31 российского военного, - Матиос

Более 4 тысяч человек должны допросить прокуроры в рамках сбора доказательств агрессии Кремля против Украины.

О ходе расследования в эфире "5 канала" рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Цензор.НЕТ.

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По его словам, всех этих людей удалось освободить из плена боевиков, поэтому их показания используют в международном уголовном суде. Кроме того, среди доказательств в пользу Украины и свидетельства российских военнослужащих.

"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели, Александров и Ерофеев - они приговорены к 12 и 14 лет и не обжаловали эти приговоры, ибо их обменивали, о чем это говорит. Они признали свою вину, и то, что принимали участие в агрессивной войне в отношении нашего государства на территории нашей государства - это неопровержимые доказательства. И таких фактов я мог бы привести много. 57 человек осуждены, из них 31 военный РФ - приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 лиц", - сообщил Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаагский суд "утратил беспристрастность" после доклада по Украине, - МИД РФ

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Зачем ? Это штучный товар. Пойдут в обмен на военнослужащих Украины, которых даунбасская шпана захватила.
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трудно обьяснить ,но...с терраристами не торгуются
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Жизни граждан Украины - это самое главное. Только уважающий себя народ может одержать победу. Израильтяне, бывало, даже меняли тысячу арабских террористов на одного своего военнопленного.
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31 умножить на две почки...это получается...получается 62...это по чем ща почки? печень? селезенка?..о! еще роговица глаза!...сердце...шо еще можно продать?
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Можно было бы душу, но разве у Каинов есть душа ?
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у них и ливер гнилой..боярышником посаженый...а про душу и говорить-то нечего..
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У них от боярышника уже все внутренние органы давно потеряли свой товарный вид)
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висюльку свою междуножную продай, хотя кому это стручок бесполезный нужен!
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передергивает Матиос. где майор Старков? какой у него срок? ну дали Александрову и Ерофееву срок по суду и то, потому что журналисты бучу подняли. так бы всех отпустили без суда, как костромских десантников, армавирских спецназовцев, танкистов 6-й бригады РФ.... осудили.... смешно.
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Подумаешь! херпрокурвор няшу и гоблина уже посадил.
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І скільки , з них , відбуває покарання ?
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Обміняні на українців, що потрапили в полон до кацапських терористів.
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Мені матіос нагадує опущеного покемона.дебільність він кончений
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9 помилованы и отданы оркам в знак доброй воли или перемогы
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а что взамен получили мы? Хавальник затулил, мокшочмошник!
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не поймали мокшанцев официальных - зрада, поймали - и их, мокшанцев, судят все равно - зрада..... и зачем вы тут, тролли казламордии????
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ну шо им надо понять не мудрено-либо сомалийский беспредел,либо управляемый хаос старый добрый прием кгб
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Та вы шо? А мы только про Александрова и Ерофеева слышали. Озвучте кто остальные герои. Почему это стало тайной?
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Это не тайна; просто у бурятов имена неславянские, труднопроизносимые. Да и какая разница - что у них за погоняла ?
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Воевать на Донбасс из РФ едут неудачники не нашедшие себя в этой жизни. Хотя какая там жизнь, миллионы в России на живут, а выживают.
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Журналист расследовавший дело Эндрю выехал из Украины. Рекомендую почитать,хотя все и так ясно...Дело Галущенко и мой отъезд из Украины
http://detector.media/blogs/article/122095/2017-01-10-delo-galushchenko-i-moi-otezd-iz-ukrainy/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине уже осудили 31 российского военного, - Матиос
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