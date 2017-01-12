 В Украине уже осудили 31 российского военного, - Матиос

О ходе расследования в эфире "5 канала" рассказал главный военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, всех этих людей удалось освободить из плена боевиков, поэтому их показания используют в международном уголовном суде. Кроме того, среди доказательств в пользу Украины и свидетельства российских военнослужащих.
"У нас есть приговоры судей по военнослужащим РФ. Все видели, Александров и Ерофеев - они приговорены к 12 и 14 лет и не обжаловали эти приговоры, ибо их обменивали, о чем это говорит. Они признали свою вину, и то, что принимали участие в агрессивной войне в отношении нашего государства на территории нашей государства - это неопровержимые доказательства. И таких фактов я мог бы привести много. 57 человек осуждены, из них 31 военный РФ - приговоры украинского суда. Фактически обвинительные акты еще доставлены в суд в отношении 27 лиц", - сообщил Матиос.
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ОГО-ГО!!!АЙТИ ГУЛЯЭ....
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http://detector.media/blogs/article/122095/2017-01-10-delo-galushchenko-i-moi-otezd-iz-ukrainy/
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