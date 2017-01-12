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Все про:Пентагон (378) США (11648) Трамп (448)

 Комитет сената США разрешил Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

Специальный комитет американского сената принял решение разрешить отставному генералу Джеймсу Мэттису выдвинуть свою кандидатуру на пост гражданского министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: США должны быть готовыми противостоять России, - кандидат на должность главы Пентагона Мэттис

24 члена комитета проголосовали в поддержку подобного разрешения. Против выступили сенаторы-демократы Ричард Блюменталь, Кирстен Джилибранд и Элизабет Уоррен. Для вступления в силу, разрешение также должно быть одобрено полным составом Сената, Комитетом по делам армии Палаты представителей и полным составом Палаты представителей.

Отмечается, что данное решение было сделано вопреки норме законодательства, в соответствии с которой гражданское руководство Пентагона должно быть отделено от военного руководства вооруженных сил США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нужно признать новую реальность: Путин уничтожает Альянс, - генерал Мэттис

Разрешение занять данную должность Мэттису, который вышел в отставку более шести лет назад, стало вторым подобным случаем за 70 лет - в начале 1950-х годов аналогичное разрешение было выдано отставному генералу Джорджу Маршаллу.

Напомним, Маттис с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование США, занимал ведущие позиции в вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке. Имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера и решительного, но внимательного к подчиненным руководителя.

"Действия России в Украине я считаю, возможно, самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона", - заявил Маттис в мае 2015-го года в ходе выступления в The Heritage Foundation.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столтенберг сообщил о "хорошем разговоре" с Трампом о НАТО и увеличении расходов на оборону

Тогда же генерал предупреждал об опасности русского национализма, на который опирается режим Путина.

"Путин возможно высвободил силы, которые он лично не способен контролировать. Думаю, что его преемники, если он умрет перед 2020-м (я считаю это маловероятным), если что-то пойдет не так - не сможет контролировать импульсы, которые освободил Путин. Отойти от некоторых заявлений, которые он сделал в отношении Запада будет очень сложно", - заявил Маттис.

Маттис прослужил в вооруженных силах США 34-и года и имеет статус живой легенды среди американских военных. Больше половины американских военных, согласно опроса, проведенного The Military Times в мае 2016-м году среди читателей, хотели чтобы Маттис принял участие в президентской кампании в США.

Считается, что пост главы Центрального командования США Маттис был вынужден оставить из-за несогласия с администрацией Обамы по поводу политики в отношении Ирана. Военного якобы "выдавили" с должности за чрезмерную воинственность.

"Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам. Это очень опасная дихотомия", - заявлял в ходе выступления в The Heritage Foundation генерал Маттис.

"Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя сея нестабильность вокруг", - заявил Маттис.

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Примечательно, что по мнению претендента на пост министра обороны США, в будущем России может угрожать распад.

Джеймс Маттис холост и не имеет детей. Страстью генерала есть военная история, а сам он якобы имел персональную библиотеку в более 7 000 томов. Маттис также имел привычку обнародовать списки рекомендуемой к прочтению морпехами литературы.

Маттис имеет два прозвища: "Бешеный пес" и "Воин-монах". Последнее связано с тем, что холостяк-военный посвятил всю жизнь армии.
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#сказочноеблиХуйла
#сказочноеблиХуйла

всем новый хештег посоны!
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Возможно для Украины даже лучше когда при власти в США президент Трамп и партия республиканцев, чем Хиллари Клинтон и партия демократов...
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Ну шо,Бешеный Пес (а в ВС США это - очень крутое прозвище) Маттис,морпех до мозга костей,настоящий солдат, против оленевода шойги,не служившего ни дня,пожарника,не потушившего ни единого пожара,зато укравшего миллионы долларов. Делаем ставки,Панове.
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Порвёт "аленя" как "тузик грелку" и не моргнет
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Отлично ! Это второй Маккейн. Люто ненавидит мордор и пуйла.
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Всю жизнь отдал для Корпуса Морской Пехоты,ни жены,ни детей.Все,шо Бешеный Пес знает - служба своей стране.Умом не обделен,настоящий патриот,прямой,как двуручный меч.Одобрям!
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Так что классно ,его купить НЕВОЗМОЖНО. пуйло привыкло всех покупать. Ложил Меттис на деньги.
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прочитала Матиосу,, думаю что такое творится
кстати там в тексте то маттис то мэттис
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удачной охоты бешенному псу есть одна сявка которую давно пора порвать на кланцаки
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Кремль увидел в проекте новых санкций США угрозу для мировой экономики. А мировой экономики нет! Она исчезла, когда нефть упала ниже 80$! Разве не так путин говорил?
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вот это умный дядька, не чета срусским Шойгу и прочему дерьму, которые наворованные миллионы на часы только тратить могут, куда им до книжки, а тут человек около 7000 книг имеет,такой в дебатах любую козломордую скотину заставить локти кусать
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дебаты можно с умным человеком вести, а не с козломордыми..главное чтобы он оставил стоять на коленях, вдруг возомнивших себя встающими, кацапов...
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Не повезло американцам,нет у них Полторака ...
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ДБ этот Мэттис.
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та не, коленях она, вот и брешет то шо ашот размещяет в роте)))))))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКомитет сената США разрешил Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона
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