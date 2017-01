 Комитет сената США разрешил Мэттису выдвигаться на пост главы Пентагона

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters 24 члена комитета проголосовали в поддержку подобного разрешения. Против выступили сенаторы-демократы Ричард Блюменталь, Кирстен Джилибранд и Элизабет Уоррен. Для вступления в силу, разрешение также должно быть одобрено полным составом Сената, Комитетом по делам армии Палаты представителей и полным составом Палаты представителей.Отмечается, что данное решение было сделано вопреки норме законодательства, в соответствии с которой гражданское руководство Пентагона должно быть отделено от военного руководства вооруженных сил США.Разрешение занять данную должность Мэттису, который вышел в отставку более шести лет назад, стало вторым подобным случаем за 70 лет - в начале 1950-х годов аналогичное разрешение было выдано отставному генералу Джорджу Маршаллу.Напомним, Маттис с 2010-го по 2013-й возглавлял Центральное командование США, занимал ведущие позиции в вооруженных силах США и возглавлял первую дивизию морской пехоты США в Ираке. Имеет репутацию интеллектуала, популярного лидера и решительного, но внимательного к подчиненным руководителя."Действия России в Украине я считаю, возможно, самой опасной ситуацией с кризисным потенциалом для всего региона", - заявил Маттис в мае 2015-го года в ходе выступления в The Heritage Foundation.Тогда же генерал предупреждал об опасности русского национализма, на который опирается режим Путина."Путин возможно высвободил силы, которые он лично не способен контролировать. Думаю, что его преемники, если он умрет перед 2020-м (я считаю это маловероятным), если что-то пойдет не так - не сможет контролировать импульсы, которые освободил Путин. Отойти от некоторых заявлений, которые он сделал в отношении Запада будет очень сложно", - заявил Маттис.Маттис прослужил в вооруженных силах США 34-и года и имеет статус живой легенды среди американских военных. Больше половины американских военных, согласно опроса, проведенного The Military Times в мае 2016-м году среди читателей, хотели чтобы Маттис принял участие в президентской кампании в США.Считается, что пост главы Центрального командования США Маттис был вынужден оставить из-за несогласия с администрацией Обамы по поводу политики в отношении Ирана. Военного якобы "выдавили" с должности за чрезмерную воинственность."Путин ложится спать, зная, что он может нарушить все правила, а Запад все равно будет пытаться играть по правилам. Это очень опасная дихотомия", - заявлял в ходе выступления в The Heritage Foundation генерал Маттис."Россия не считает соседство с демократическими странами позитивом. Она хочет гарантировать безопасность для себя сея нестабильность вокруг", - заявил Маттис.Примечательно, что по мнению претендента на пост министра обороны США, в будущем России может угрожать распад.Джеймс Маттис холост и не имеет детей. Страстью генерала есть военная история, а сам он якобы имел персональную библиотеку в более 7 000 томов. Маттис также имел привычку обнародовать списки рекомендуемой к прочтению морпехами литературы.Маттис имеет два прозвища: "Бешеный пес" и "Воин-монах". Последнее связано с тем, что холостяк-военный посвятил всю жизнь армии.