 Британские эксперты позитивно оценили первые результаты внутреннего аудита в Минобороны

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны, британские эксперты сделали вывод об успешности первых этапов процесса оценки и высоком уровне мотивированности, преданности делу и профессиональном управлении процессами аудита со стороны директора Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины Марины Барининой.
Положительно отмечено стремление и усилия украинской стороны по трансформации внутреннего аудита для достижения соответствия международным стандартам и лучшим практикам. Отмечено, что трансформация осуществляется в условиях наличия вызовов, связанных с переходом от контрольно-ревизионной работы к принципиально новому виду деятельности внутреннего аудита по международным стандартам.
Эксперты констатируют, что несмотря на сложности, процесс трансформации начат и Министерство обороны Украины является ведущим органом власти, который реализует такой подход, и вполне заслуживает положительных отзывов.
По мнению экспертов, институционализация международных стандартов потребует много работы и времени. Это касается повышения в оборонном ведомстве уровня осведомленности с преимуществами внутреннего аудита, который осуществляется по международным стандартам, и понимание того, как внутренний аудит может помочь в наращивании и улучшении боевых способностей.
Следующие визиты британских экспертов, осуществляющих независимую внешнюю оценку внутреннего аудита оборонного ведомства, запланированы на январь-февраль 2017 года.
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дали кредит - "во ублюдки, снова долгов набрали"
не дали кредит - "во ублюдки, у вас настолько херово, что кредит не дают"
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вам говорят, что их не было
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