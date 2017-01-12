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 Британские эксперты позитивно оценили первые результаты внутреннего аудита в Минобороны

Советник Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Фил Джонс уведомил руководство Министерства обороны Украины о результатах первого визита британских экспертов, которые на выполнение положений Стратегического оборонного бюллетеня проводят внешнюю оценку внутреннего аудита в Министерстве обороны Украины.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Минобороны, британские эксперты сделали вывод об успешности первых этапов процесса оценки и высоком уровне мотивированности, преданности делу и профессиональном управлении процессами аудита со стороны директора Департамента внутреннего аудита Министерства обороны Украины Марины Барининой.

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Положительно отмечено стремление и усилия украинской стороны по трансформации внутреннего аудита для достижения соответствия международным стандартам и лучшим практикам. Отмечено, что трансформация осуществляется в условиях наличия вызовов, связанных с переходом от контрольно-ревизионной работы к принципиально новому виду деятельности внутреннего аудита по международным стандартам.

Эксперты констатируют, что несмотря на сложности, процесс трансформации начат и Министерство обороны Украины является ведущим органом власти, который реализует такой подход, и вполне заслуживает положительных отзывов.

По мнению экспертов, институционализация международных стандартов потребует много работы и времени. Это касается повышения в оборонном ведомстве уровня осведомленности с преимуществами внутреннего аудита, который осуществляется по международным стандартам, и понимание того, как внутренний аудит может помочь в наращивании и улучшении боевых способностей.

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Следующие визиты британских экспертов, осуществляющих независимую внешнюю оценку внутреннего аудита оборонного ведомства, запланированы на январь-февраль 2017 года.
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Если это не оценка нашей привычной гостеприимности - борщ, сало, горилка... то хорошо)
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Клептокра́тия - правительство, контролируемое мошенниками, использующими преимущества власти для увеличения личного богатства и политического влияния, с помощью расхищения государственных средств.
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А шо, депутаты уже из отпуска вернулись или до сих пор в заснеженных Альпах?
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щас сюда набежат "експерты " из России которые опровергнут слова британцев, ну и без парашенка не обойдёшься само собой
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они доносы строчат в совете форумчан на неугодных, старая кагебешная привычка
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две лолки. Я такие новости помнится читал что МВФ очень хорошо оценил реформы, оценивает реформы, пипец как доволен реформами, вот только потом МВФ тот уезжал досрочно и бабок не присылал, а данные трели оказались обычным лапшеваловом лохопудр.
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одинаково эта тема для зрады.
дали кредит - "во ублюдки, снова долгов набрали"
не дали кредит - "во ублюдки, у вас настолько херово, что кредит не дают"
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увижу воочию английский текст, сам переведу и сделаю тогда вывод. Верить на слово дегенератам которые крутят переводом аки рашостанцы не намерен. Гуд бай свиноложец.
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никто не говорит, что у Порошенко были шансы добиться лучших результатов,
вам говорят, что их не было
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у вас был шанс написать комментарий получше, но вы им не воспользовались
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБританские эксперты позитивно оценили первые результаты внутреннего аудита в Минобороны
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