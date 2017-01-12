 "Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине

Об этом Костинский сказал в комментарии Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Костинского, "Дождь" должен придерживаться международного и украинского законодательств. "Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?". Не нужно путать Украину и Россию. Мы не являемся частью Российской Федерации, никогда не были и не будем. Для этого надо для себя (для "Дождя" - Ред.) решить: либо вы работаете в России, или вы хотите работать в Украине. Если вы хотите работать в Украине, есть Европейская конвенция, европейское законодательство и национальное украинское законодательство, которые нужно соблюдать", - считает он.
Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева выразила сожаление по поводу запрета телеканала на территории Украины. Она выразила надежду на то, что украинский зритель найдет возможность смотреть телеканал через их собственный сайт, а также приложение Smart TV.
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ну это например, что я им скажу
"к завтрешнему дню всем стать умными"
в вате мозга не добавится
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А если он не паследний то кто его закрыл очень памогает рассии а не украине
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Пєсков і Кісєлёв аплодують стоячи !
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П.С - а для меня мРассия умерла
Ну , для мене , вона ніколи і не народжувалась ..))
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Я давно смотрю Дождь ТВ. Относительно Украины они были корректны. Я не заметил чтобы кто-то там за пуйло или за крымнаш рубаху на себе рвал. Наоборот всегда предлагали включить вате мозги.
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1. Абхазия и Южная Осетия суверенная территория Грузии.
2. Приднестровье суверенная территория Молдовы.
3. Крым суверенная территория Украины.
Вопросы еще есть?!
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украинцы это сразу видят, чувствуют, понимают. вы в Молдове - это далековато...
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На самом деле демократия опеределяется одним простым фактором. Телевидением. Не припоминаю, чтобы на росии, на их каналах подхихикивали над хуйлом, айфоней, лавровым или прибабаханым чуркиным.
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согласно международному праву - Крым принадлежит Украине.)
корректный ответ, даже в рашке не придолбаться
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Скоро сами себя запретим.
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«Дождь» став синьо-жовтим і «заговорив» українською
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а могла бы что-то и предпринять, чтобы НЕ продолжать гнуть линию Путлера на оккупацию Крыма, а придумать, например, организацию своего филиала в Украине, работающего с соблюдением украинских законов. Плохо, что она решила проталкивать и дальше свой контент через другие коммуникационные ресурсы, ничего неменяя.
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