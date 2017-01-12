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 "Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине

Член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский считает, что российскому телеканалу "Дождь" для работы в Украине следует помнить, что Крым украинский.

Об этом Костинский сказал в комментарии Крым.Реалии, сообщает Цензор.НЕТ.

Также читайте: "Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - Песков о запрете телеканала "Дождь" в Украине

По словам Костинского, "Дождь" должен придерживаться международного и украинского законодательств. "Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?". Не нужно путать Украину и Россию. Мы не являемся частью Российской Федерации, никогда не были и не будем. Для этого надо для себя (для "Дождя" - Ред.) решить: либо вы работаете в России, или вы хотите работать в Украине. Если вы хотите работать в Украине, есть Европейская конвенция, европейское законодательство и национальное украинское законодательство, которые нужно соблюдать", - считает он.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию Украины 12 января сообщил, что телеканал "Дождь" изъяли из перечня иностранных программ, разрешенных для ретрансляции в стране. Объяснив это тем, что на телеканале транслировались сюжеты информации, которая свидетельствует о непризнании государственных границ и посягательство на территориальную целостность Украины.

Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева выразила сожаление по поводу запрета телеканала на территории Украины. Она выразила надежду на то, что украинский зритель найдет возможность смотреть телеканал через их собственный сайт, а также приложение Smart TV.
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с раисянами говорить бесполезно..
ну это например, что я им скажу
"к завтрешнему дню всем стать умными"
в вате мозга не добавится
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Дождь единственный канал каторый хоть что та из правды гаворил и если нужно было его закрывать он должен был быть паследним из рассийских сми.
А если он не паследний то кто его закрыл очень памогает рассии а не украине
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Вы думаете в россии есть что-либо неконтролируемое фсб ?
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Возможно.В том, что все сми под влиянием,надеюсь, никто не сомневается.
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Все СМИ под влиянием в любой стране. Не могу представить, что какое-то особо свободное украинское СМИ рисовало бы Крым кацапским. А Вы?
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То что вы пишете с маленькой буквы, это возвеличивает вас в глазах ваших единомышленников. Но вопрос какой то провокационный: или вы уменьшаете авторитет нашей службы, или увеличиваете рейтинг их бюро.
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Єдиний канал , що підтримував Україну під час Майдану - постмайданівська влада і заборонила !
Пєсков і Кісєлёв аплодують стоячи !
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В ЖОпу , любую поддержку мРассии и пусть аплодируют все включаю ОРКестр александрова
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"Порошенко - лучшее для України ..." (Пєсков влітку 2014)

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Так ото ж ...
П.С - а для меня мРассия умерла
Ну , для мене , вона ніколи і не народжувалась ..))
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они оба возмущаются, что наводит на мысли.
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полуправда не нужна ни украинцам, ни нормальным росияна (если там такие ещё остались). У правды не бывает двух лиц, одно для внешнего, другое для внутреннего потребления. У правды лицо одно.
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Бислан 2004 наши идиоты этого не понимают и чепчики бросают в экстазе
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Продажные журналюги,что в рашке,что в Украине.Верить этим журналюгам нельзя.
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спираль истории/ в войну 1914г. большевистская фракция Думы заявила что единения с правительством не должно быть.На деньги Германии большевистская фракция проводила антивоенную работу, поддерживала связь с прогерманским подпольем. Ленин рассуждал о необходимости поражения собственного правительства в войне. Победа оппозиционеров обошлась России в 15 миллионов убитых в гражданской войне, разрухой, голодом.
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вышиватные патриоты, просьба все же злорадствовать умереннее...все таки это был относительно адекватный и нормальный канал, насколько он мог быть таким в раше...все таки ребята не могут жестко оппозициионировать--иначе лишат лицензии..и пляски на костях" тут неуместны
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Чем меньше мы слышим голосов из россии,тем безопаснее.
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- саме так казали і кацапам , коли 10 років тому , руйнували НТВ і всі незалежні канали ... 3 роки тому , в РФії з ефірів зник Дощ - тепер , те ж саме , зробила Україна ?
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Ребята, извините, но мне кажется что в этом поспешили. Не надо рубить с плеча.
Я давно смотрю Дождь ТВ. Относительно Украины они были корректны. Я не заметил чтобы кто-то там за пуйло или за крымнаш рубаху на себе рвал. Наоборот всегда предлагали включить вате мозги.
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Если нужно объясню!
1. Абхазия и Южная Осетия суверенная территория Грузии.
2. Приднестровье суверенная территория Молдовы.
3. Крым суверенная территория Украины.
Вопросы еще есть?!
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Ты дождю это расскажи. Ни разу от них этого не слышал. Иди на ФБ. Там кстати сейчас в разгаре комменты на их аккаунте. Дай волю эмоциям
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Zbupak Amar - раша убивает украинцев..., оккупировала украинские земли.... - не место их прессе в Украине - ЛЮБОЙ ПРЕССЕ и хорошей и плохой ....Это же так просто понять...


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на рашке нет либеральных каналов. каналов которые "включают" мозг. они просто более тонко ведут россциянскую пропаганду. у них в эфире нет никого кто бы не был с имперскими замашками.
украинцы это сразу видят, чувствуют, понимают. вы в Молдове - это далековато...
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Хороший вопрос. А сам Костинский может на него ответить?
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Дождь сейчас закрутил онлайн на ФБ концерт Океана Эльзы. Притом концерт за 2013 год . Тогда ОЭ ещё ездили к ватанам. И пишут - Вот видите ,вы нас запретили ,но мы всё равно вас любим и показываем ОЭ . Ну типа адинарот. Старая ватная песня про братьев и сестер
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Минус еще одно кацапское дерьмо это отлично если он опозиционеров кацапских вещает ну так в Мордоре хай и вещает а сколько еще дерьма осталось Шустрый гнида его тоже нужно гнать присосалось паскуда ну а Интер и прочие сепарские лучше на кол и за поребриком без всякого рассмотрения и коммисий
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ручная кацапская оппозиция.. хуйло разрешает даже ей иногда кое-что плохое на свой режим говорить.. Но только то, что позволит. В рамочках так сказать... Нельзя ведь, чтобы "загнивающий запад" подумал что на росии нет демократии. Ручная демократия, ручная оппозиция, ручная критика..
На самом деле демократия опеределяется одним простым фактором. Телевидением. Не припоминаю, чтобы на росии, на их каналах подхихикивали над хуйлом, айфоней, лавровым или прибабаханым чуркиным.
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Дождь может ответить:
согласно международному праву - Крым принадлежит Украине.)

корректный ответ, даже в рашке не придолбаться
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А коли вона , в Україні , нарешті з'явиться ?
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Сейчас Раша, симметрично закроет "Дождь" у себя)))) Венедиктов, кстати брат Макаревича. Концерт)))
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Вата и усе))))) Нафига в Украине сериалы, если есть такие новыны?)))
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А жаль, "что Гендиректор телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва висловила жаль з приводу заборони телеканалу на території України. Вона висловила сподівання на те, що український глядач знайде можливість дивитися телеканал через їхній власний сайт, а також додаток",
а могла бы что-то и предпринять, чтобы НЕ продолжать гнуть линию Путлера на оккупацию Крыма, а придумать, например, организацию своего филиала в Украине, работающего с соблюдением украинских законов. Плохо, что она решила проталкивать и дальше свой контент через другие коммуникационные ресурсы, ничего неменяя.
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А вот этот вопрос - чей Крым - надо задать и всем украинским каналам, начиная с Интера
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Решение, которое мы сегодня приняли - это простой вопрос к российскому телеканалу: "Чей Крым?", - Костинский о запрете канала "Дождь" в Украине
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