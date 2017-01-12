 Нужно делать современную Службу финрасследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС, - Аваков о финансовой полиции

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Никакой финансовой полиции допускать нельзя! Нужно делать современную Службу финансовых расследований, а не ремейк постсоветского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности - Ред.)", - заявил глава МВД.
Как сообщалось ранее в ближайшие дни министерство финансов Украины внесет на рассмотрение Кабинета министров Украины законопроект о создании Финансовой полиции.
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