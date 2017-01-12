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 Задержанного в оккупированном Крыму активиста Украинского культурного центра Виноградова и его жену отпустили домой, - адвокат

Задержанного сотрудниками ФСБ в аннексированном Крыму активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова и его супругу Наталью отпустили домой.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат семьи Эдем Семедляев, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, следственные действия российской ФСБ в отношении Андрея Виноградова и его супруги Натальи связаны с доследственной проверкой относительно нее по статье 280.2 Уголовного кодекса России (экстремизм).

Адвокат рассказал, что супругу Виноградова Наталью Харченко допрашивали несколько часов. При этом она была лишена возможности правовой защиты, поскольку Эдема Семедляева к ней не допустили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Крыму ФСБ задержала активиста Украинского культурного центра Виноградова

"Следователь ФСБ не пустил меня представлять ее интересы. Когда я прибыл в здание ФСБ и узнал, у какого следователя находится моя подзащитная, позвонил ему и сообщил, что готов представлять ее интересы. Следователь в ответ пообещал выйти, но в итоге "потерялся". Я позвонил на "горячую линию" ФСБ Крыма и России и доложил о данном факте", - рассказал адвокат.

В итоге адвокату удалось представлять только интересы Андрея Виноградова, с которого следователь тоже пытался взять пояснения. Он отказался говорить, сославшись на статью 51 Конституции России.

Что именно стало причиной для доследственной проверки в отношении Натальи Харченко, Эдем Семедляев уточнить пока не может.

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"Я не смог у нее это выяснить толком, потому что во время допроса Наталье стало плохо. У нее есть ряд болезней, на которые, видимо, повлиял стресс. Состояние у нее было сложное. Я так понял, что речь идет о каких-то постах и лайках в Фейсбуке. Чуть позже я смогу с ней пообщаться и все выяснить. Уголовное дело еще не возбуждено, но, скорее всего, его возбудят по статьей 280.2 УК России", - говорит он.

12 января стало известно о задержании в Симферополе силовиками ФСБ России активиста Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Во время обыска в их с супругой Натальей квартире он успел отправить смс руководителю центра Андрею Кузьмину.

После обыска оба супруга были доставлены в здание российской ФСБ в Симферополе на допрос.
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