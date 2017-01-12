 ГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении Януковича за госизмену в январе, - Матиос

Об этом сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".
"Объявлено подозрение в государственной измене Януковичу. Состоялся один факт. Гражданин Украины, который является субъектом государственной измены, обратился, имея бэкграунд бывшего главы государства, обратился к президенту другого государства с просьбой ввести вооруженные силы РФ на территорию нашего государства. Подозрение объявлено и уже в январе обвинительный акт будет направлен в суд. Начнется публичный процесс", - подчеркнул главный военной прокурор.
"Я думаю, что за два месяца мы выйдем на приговор суда первой инстанции", - отметил Матиос.
"Насколько я знаю позицию Генерального прокурора, он хочет вступить и быть внесенным как прокурор группы прокуроров, который так же будет поддерживать государственное обвинение", - подчеркнул главный военный прокурор.
498 54
"За активностью Онищенко стоят кремлевские кураторы", - российский оппозиционер Яшин о роли олигархов в агрессии РФ. ВИДЕО(103)
Ни один факт покушения на Януковича не установлен, - Гелетей(100)
За вымогательство 6,5 тыс. долл. задержан сотрудник Управления СБУ во Львовской области, - Матиос. ФОТОрепортаж(76)
За вымогательство и получение 140 тысяч гривен взятки на Львовщине задержан помощник нардепа из коалиции, - Матиос. ФОТОрепортаж(71)
Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины(18)
Чиновник Минобороны задержан в Одессе при получении 350 тыс. грн взятки, - Матиос. ФОТОрепортаж(45)
Военная прокуратура уведомила о подозрении главаря бандформирования "Всевеликого войска Донского" Козицына, - Матиос(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
это же не танцы - тут ничего не мешает..., или так - лишь бы бабочек попускать...?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не повезло им - а тут такая реклама торговли...
да и магазинчик Рошен какой-то затропезный - нет очередей...
Ответить
Ответить
Нельзя сажать рыгов, рыги спасут нашу страну.
Ликбез от большого #порохобота Батяра.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Іван Макар
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ І ОБГОВОРИТИ.
Тільки що повернувся із засідання Ініціативної групи з блокування окупованих територій Донбасу. Жахнувся від почутого. Торгують всім, чим заманеться. Так, наприклад:
Молоко та молочні продукти, яйця птиці та мед;
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості;
Жири та олії тваринного та рослинного походження;
Кондитерські вироби;
Руда;
Паливо-мастильні матеріали, нафта та нафтопродукти;
Продукти неорганічної хімії;
Продукти органічної хімії;
Фармацевтична продукція;
Добрива;
Фарби і лаки; замазки та інші мастики;
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЯ!
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них; ....
Літальні апарати; ЩОБ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ СЕПАРАТИСТИ ПРОВОДИТИ РОЗВІДКУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ НАМ ТЕРИТОРІЙ.
Прилади та апарати оптичні, контрольні, вимірювальні, медичні;
Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя; ЩОБ ПОПОВНИТИ ЗАПАСИ ЗБРОЇ, ЯКУ ЗАБУЛИ ПОСТАВИТИ МОСКОВИТИ ГУМАНІТАНИМИ КОНВОЯМИ, ЩОБ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ.
Дипломатичні вантажі. ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ВЖЕ Й ДИПЛОМАТИЧНІ СТОСУНКИ У НАШОЇ ВЛАДИ З КЕРІВНИЦТВОМ Л/ДНР НАЛАГОДЖЕНО.
А ЩЕ, ФАКТИЧНО, БЕЗПЛАТНО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ВОДА НА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ, ЗА ЩО ГОТІВКОЮ ОТРИМУЮТЬ КЕРІВНИКИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137..
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить