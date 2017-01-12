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Все про:измена (165) Янукович (32025) Матиос Анатолий (412)

 ГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении Януковича за госизмену в январе, - Матиос

Генеральная прокуратура Украины передаст в суд обвинительный акт в отношении Януковича за госизмену в январе.

Об этом сообщил главный военной прокурор Анатолий Матиос, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал".

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"Объявлено подозрение в государственной измене Януковичу. Состоялся один факт. Гражданин Украины, который является субъектом государственной измены, обратился, имея бэкграунд бывшего главы государства, обратился к президенту другого государства с просьбой ввести вооруженные силы РФ на территорию нашего государства. Подозрение объявлено и уже в январе обвинительный акт будет направлен в суд. Начнется публичный процесс", - подчеркнул главный военной прокурор.

"Я думаю, что за два месяца мы выйдем на приговор суда первой инстанции", - отметил Матиос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд арестовал жилой дом, квартиру, 2 гаража и корабль Януковича

"Насколько я знаю позицию Генерального прокурора, он хочет вступить и быть внесенным как прокурор группы прокуроров, который так же будет поддерживать государственное обвинение", - подчеркнул главный военный прокурор.
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Вже на Петьку пора документи подавати а вони все ще з Овощем возяться !
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вот не понимаю - что тебе мешает подать документы на Петьку в суд...
это же не танцы - тут ничего не мешает..., или так - лишь бы бабочек попускать...?
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Роскомнадзор заблокировал VPN-сервис Hideme.ru. Об этом заявил представитель ведомства Вадим Ампелонский, сообщает Интерфакс.


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,,пусти пассать,,..............,,отстань дай фотки пазырить
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когда полиция этих бабульок с дедульками ганяет с тротуаров - то это зрада,когда их не трогают - это тоже зрада,вы уже определитесь там....
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Ты видать совсем убогий, смысл картинки понятен всем кроме тебя: нищета на обрыганной помойке на фоне роскошного Рошен
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где нищета дурачек? я вижу деревенских старушек которые торгуют молоками и другими домашними продуктами на тротуаре? ты никогда такого в Украине не видел? че ж ты 25 лет не орал про нищету и только теперь вылез?
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убогий твой мозк,который видать только теперь прозрел и увидел бабульок которые торгуют на тротуарах,раньше это было нормой,а теперь при порошенке можно и под зраду подставить
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У пэдротов сегодня ..черная пятница.. несмотря что сегодня четверг , хэтьман их савсем не жалеет
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Просто ненавидят Украину больше всего на свете. Им плевать кто там при власти - оранжевые, красные. бело-голубые. Они всегда будут постить про Украину только гадость. Иногда изощренность их поиска и сферы "интересов" шокирует. Им не лень влазить даже в канализационные трубы какого-нибудь Котовска и находить там запущенные донельзя проблемы, не позволяющие Украине вступить в ЕС, в НАТО, вообще существовать. Этот типаж если не проплаченный службист, то псих. Сам факт существования Украины не дает ему спать по ночам.
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или нашел фоточку на фоне Рошена и решил не упускать такой возможности и о зраде напеть?
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а у нас бабушки напротив аптеки и "Апреля" торгуют...
не повезло им - а тут такая реклама торговли...
да и магазинчик Рошен какой-то затропезный - нет очередей...
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Просто ненавидит Украину больше всего на свете. Им плевать кто там при власти - оранжевые, красные. бело-голубые. Он всегда будет постить про Украину только гадость. Иногда изощренность его поиска и сферы "интересов" шокирует. Ему не лень влазить даже в канализационные трубы какого-нибудь Котовска и находить там запущенные донельзя проблемы, не позволяющие Украине вступить в ЕС, в НАТО, вообще существовать. Этот типаж если не проплаченный службист, то псих. Сам факт существования Украины не дает ему спать по ночам.
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Столичный суд не допустил НАБУ к банковским документам "черной бухгалтерии" Януковича - http://divannaya-sotnya.com/bez-rubriki/stolichnyj-sud-ne-dopustil-nabu-k-bankovskim-dokumentam-chernoj-buhgalterii-yanukovicha …
Нельзя сажать рыгов, рыги спасут нашу страну.

Ликбез от большого #порохобота Батяра.
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Ну а если бы и допустил, Вы думаете что-то бы изменилось?
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Эх, Надя не добралась до этих документов- уже бы все читали . ШОТО там химичат в ГПУ. Чернила подбирают
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За зраду ідеалів Майдану буде притягнутий до відповідальності паРашенко!
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Не було ніякої зради , а було просто елементарне "кидання лохів" - вчіться називати речі правильно ...
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Боже , как же оперативно , ведь только четвертый год пошёл ..
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военный прокурор стал пресс секретарем генпрокуратуры, клоуны взаимозаменяемы, пока Бим закусывает, за него Бом отдувается.
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Бом, всі документи через вікно в тепловізор бачить...
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А матиос что,из отставки,обещаной 1 сентября вещает? На общественных началах? Какой молодец.
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А це , як називається ?
Іван Макар
ПРОШУ МАКСИМАЛЬНО ПОШИРИТИ І ОБГОВОРИТИ.
Тільки що повернувся із засідання Ініціативної групи з блокування окупованих територій Донбасу. Жахнувся від почутого. Торгують всім, чим заманеться. Так, наприклад:
Молоко та молочні продукти, яйця птиці та мед;
Продукція борошномельно-круп'яної промисловості;
Жири та олії тваринного та рослинного походження;
Кондитерські вироби;
Руда;
Паливо-мастильні матеріали, нафта та нафтопродукти;
Продукти неорганічної хімії;
Продукти органічної хімії;
Фармацевтична продукція;
Добрива;
Фарби і лаки; замазки та інші мастики;
Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби; ВИ ТІЛЬКИ ВДУМАЙТЕСЯ!
Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них; ....
Літальні апарати; ЩОБ МАЛИ МОЖЛИВІСТЬ СЕПАРАТИСТИ ПРОВОДИТИ РОЗВІДКУ ПІДКОНТРОЛЬНИХ НАМ ТЕРИТОРІЙ.
Прилади та апарати оптичні, контрольні, вимірювальні, медичні;
Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя; ЩОБ ПОПОВНИТИ ЗАПАСИ ЗБРОЇ, ЯКУ ЗАБУЛИ ПОСТАВИТИ МОСКОВИТИ ГУМАНІТАНИМИ КОНВОЯМИ, ЩОБ ВБИВАТИ УКРАЇНЦІВ.
Дипломатичні вантажі. ВИЯВЛЯЄТЬСЯ, ВЖЕ Й ДИПЛОМАТИЧНІ СТОСУНКИ У НАШОЇ ВЛАДИ З КЕРІВНИЦТВОМ Л/ДНР НАЛАГОДЖЕНО.
А ЩЕ, ФАКТИЧНО, БЕЗПЛАТНО ПОСТАВЛЯЄТЬСЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ВОДА НА ОКУПОВАНІ ТЕРИТОРІЇ, ЗА ЩО ГОТІВКОЮ ОТРИМУЮТЬ КЕРІВНИКИ НАШОЇ ДЕРЖАВИ.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=137..
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счас выродки пороховатники начнут визжать: "а ты докажи!!!"
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Вот резиновые изделия им надо поставлять, шоб меньше долбо&бов на свет появлялось.
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Пока собирались судить за госизмену Овоща,то уже и липецкого чувьірла надо
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Уже ніхто нікому не вірить, а може цього і добивались чиновники-бариги - недовіри і зневіри?
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А у врагов иметь свой бизнес, это не госизмена, а пане президент.
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Через скайп будут судить, через скайп арестуют, а может еще и посадят через скайп. Фантастический сюжет.
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Это еще только "передаст в суд обвинительный акт... А может и не передаст, а может и не в суд, а может и не обвинительный акт... Мало ли что матиос в свой тепловизор увидел...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГПУ передаст в суд обвинительный акт в отношении Януковича за госизмену в январе, - Матиос
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