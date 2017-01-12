 Гройсман обсудил с премьер-министром Молдовы сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической сферах

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран, в частности в торгово-экономической и энергетической сферах.
Владимир Гройсман поприветствовал решение правительства Молдовы отменить ограничительные меры на украинскую мясо-молочную продукцию в 2017 году.
Премьер-министр подтвердил приглашение главе правительства Молдовы принять участие во встрече глав правительств стран-членов ГУАМ и бизнес-форуме в ее рамках, которые планируется провести в Киеве.
Гройсман предложил провести первое с 2011 года заседания Межправительственной комиссии в апреле - мае этого года в Украине. Он также положительно оценил результаты встречи сопредседателей межправительственной комиссии Украины и Молдовы - первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и вице-премьер-министра экономики Молдовы Октавиана Калмыка - в ноябре 2016 года в Кишиневе.
Среди других вопросов повестки дня двусторонних отношений премьер-министры стран обсудили, в частности так называемые "пакетные договоренности" относительно Днестровского комплексного гидроузла. В этом контексте глава украинского правительства предложил поручить соответствующим министерствам и ведомствам провести в течение февраля этого года переговоры для выработки окончательных решений.
Отдельно Гройсман также отметил заинтересованность Украины в возобновлении поставок электроэнергии на рынок Молдовы и готовность принять участие в соответствующем тендере.
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Готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас, - Гройсман(74)
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Ало Вава! Ты сейчас ахнешь (с)
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3 год. ·
Новий голова Одеської ОДА, Максім Стєпанов - уродженець Росії, бізнес-партнер донецького олігарха Леоніда Юрушева, який спонсував політичні проекти Яценюка.
"Прекрасна", "прозора", а головне "фахова" заміна Саакашвілі...
І ще, якщо Саакашвілі - "варяг", то хто тоді Стєпанов, свій бо "русский"?Отак от ..хуеситы.. ,цэ пэрэмога
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Петр Порошенко в ходе визита в Одессу раскритиковал работу одесской таможни, когда ее начальником была Юлия Марушевская.
По его словам, в этом время был провален эксперимент с финансированием дорожных ремонтов за счет таможенного перевыполнения плана.
«За 10 месяцев 2016 года, когда работал предыдущий руководитель, перевыполнение было всего в одном месяце, в августе, и 22 миллиона пошли на ремонт дорог. В остальные - ноль», - отметил П. Порошенко.
При этом, по его словам, уже в декабре перевыполнение составило 400 миллионов, хотя «план не менялся».
Источник: Репортер
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Да и вообще сегодня какой-то наплыв нулевок под украинским флагом,типа пытаются дружеские беседы вести,ну кацапами несет за километр!
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Да и еще из раздела экономики: "поприветствовал решение правительства Молдовы отменить ограничительные меры на украинскую мясо-молочную продукцию в 2017 году."
Самый сильный и покупательный рынок? Внутренний. При соблюдении - экономических постулатов. (того на чем стоит 99,9% экономик современного мира.)
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