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Все про:Молдова (669) Гройсман (1953)

 Гройсман обсудил с премьер-министром Молдовы сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической сферах

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг провел телефонный разговор с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филипом.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, главы правительств обсудили актуальные вопросы сотрудничества стран, в частности в торгово-экономической и энергетической сферах.

Владимир Гройсман поприветствовал решение правительства Молдовы отменить ограничительные меры на украинскую мясо-молочную продукцию в 2017 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова отменяет с 1 января ограничения на поставки товаров из Украины

Премьер-министр подтвердил приглашение главе правительства Молдовы принять участие во встрече глав правительств стран-членов ГУАМ и бизнес-форуме в ее рамках, которые планируется провести в Киеве.

Гройсман предложил провести первое с 2011 года заседания Межправительственной комиссии в апреле - мае этого года в Украине. Он также положительно оценил результаты встречи сопредседателей межправительственной комиссии Украины и Молдовы - первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива и вице-премьер-министра экономики Молдовы Октавиана Калмыка - в ноябре 2016 года в Кишиневе.

Также читайте: Россия заявляла, что не может вывести войска из Приднестровья из-за проблем с Украиной. Мы с Полтораком предоставили им эту возможность, - глава Минобороны Молдовы Шалару

Среди других вопросов повестки дня двусторонних отношений премьер-министры стран обсудили, в частности так называемые "пакетные договоренности" относительно Днестровского комплексного гидроузла. В этом контексте глава украинского правительства предложил поручить соответствующим министерствам и ведомствам провести в течение февраля этого года переговоры для выработки окончательных решений.

Отдельно Гройсман также отметил заинтересованность Украины в возобновлении поставок электроэнергии на рынок Молдовы и готовность принять участие в соответствующем тендере.
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Назар Приходько
3 год. ·
Новий голова Одеської ОДА, Максім Стєпанов - уродженець Росії, бізнес-партнер донецького олігарха Леоніда Юрушева, який спонсував політичні проекти Яценюка.
"Прекрасна", "прозора", а головне "фахова" заміна Саакашвілі...
І ще, якщо Саакашвілі - "варяг", то хто тоді Стєпанов, свій бо "русский"?Отак от ..хуеситы.. ,цэ пэрэмога
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Порошенко раскритиковал работу таможни при правлении Марушевской

Петр Порошенко в ходе визита в Одессу раскритиковал работу одесской таможни, когда ее начальником была Юлия Марушевская.
По его словам, в этом время был провален эксперимент с финансированием дорожных ремонтов за счет таможенного перевыполнения плана.
«За 10 месяцев 2016 года, когда работал предыдущий руководитель, перевыполнение было всего в одном месяце, в августе, и 22 миллиона пошли на ремонт дорог. В остальные - ноль», - отметил П. Порошенко.
При этом, по его словам, уже в декабре перевыполнение составило 400 миллионов, хотя «план не менялся».
Источник: Репортер
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сегодня слышал, как один знаток на 112 канале, назвал его технократом.
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состоялся телефонный разговор двух Шумпетеров.
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у нас разве есть премьер? Есть подонки пришедшие к власти на крови и продолжающие грабить Украину.
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у кого у вас,кацапа?да,ваши все на крови,на грузинской ,молдавской ,украинской,сирийской,чеченской...а куда ты смотрел?
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Неужели Гройсман собрался в Молдову ноги делать ,с Израилем видимо,что-то не сложилось !
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та пашли они нах обое акуенная тема для обсуждения писец
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Шо то молдаван не видно в последнее время на Цензоре) Раньше было много на форуме.
Да и вообще сегодня какой-то наплыв нулевок под украинским флагом,типа пытаются дружеские беседы вести,ну кацапами несет за километр!
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А чому б не запустити зелених чоловічків у Придністров*я з двох сторін?
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да ну їх нах.. причому обох. Краще кордон міцний побудуйте щоб контрабанда не шастала і уроди всякі...
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"Куда пойти? Куда податься? Кого найти? Кому про..." :D

Да и еще из раздела экономики: "поприветствовал решение правительства Молдовы отменить ограничительные меры на украинскую мясо-молочную продукцию в 2017 году."
Самый сильный и покупательный рынок? Внутренний. При соблюдении - экономических постулатов. (того на чем стоит 99,9% экономик современного мира.)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГройсман обсудил с премьер-министром Молдовы сотрудничество стран в торгово-экономической и энергетической сферах
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