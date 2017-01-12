 Красный Крест выделит 60,2 млн швейцарских франков для помощи на Донбассе в 2017 году

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
"В этом году Международный комитет Красного Креста обозначил основные цели в 2017 году для Украины, на реализацию которых выделено 60,241 млн швейцарских франков", - говорится в сообщении.
Средства планируется выделить на обеспечение защиты гражданского населения, проживающего по обе стороны от линии соприкосновения, включая раненых и больных; на содействие доставки гуманитарной помощи нуждающимся; на обеспечение первоочередных потребностей данной категории населения (еда, гигиенические наборы); на помощь пострадавшим в результате конфликта домохозяйствам; на содействие в лечении хронически больных и раненых лиц, находящихся по обе стороны линии соприкосновения; на предоставление психосоциальной, правовой и административной помощи родственникам лиц, пропавших без вести.
Также Международный комитет Красного Креста планирует провести обучающие тренинги для местных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по минной опасности, технике проведения разминирования, а также предоставит специальное оборудование, необходимое для очистки таких местностей.
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в отличие от шведок.
природа
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Як було заплановано, відбулась зустріч з представниками моніторингової групи ОБСЕ по факту вивішення прапору невизнанної в Україні національної меньшини "русинів", яке відбулось 31.12.2016 року на площі Народній в місті Ужгороді
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ЭТО ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ,
а не средства, выделенные из бюджета
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