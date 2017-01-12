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Все про:Красный Крест (130) Донбасс (11821) гуманитарная помощь (713) Министерство по вопросам оккупированных територий (62)

 Красный Крест выделит 60,2 млн швейцарских франков для помощи на Донбассе в 2017 году

Международный комитет Красного Креста намерен выделить 60 241 000 швейцарских франков для помощи Украине в 2017 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Также читайте: ООН и МККК предусмотрели $274 млн в 2017 г. на реализацию гуманитарных проектов на Донбассе, - Черныш

"В этом году Международный комитет Красного Креста обозначил основные цели в 2017 году для Украины, на реализацию которых выделено 60,241 млн швейцарских франков", - говорится в сообщении.

Средства планируется выделить на обеспечение защиты гражданского населения, проживающего по обе стороны от линии соприкосновения, включая раненых и больных; на содействие доставки гуманитарной помощи нуждающимся; на обеспечение первоочередных потребностей данной категории населения (еда, гигиенические наборы); на помощь пострадавшим в результате конфликта домохозяйствам; на содействие в лечении хронически больных и раненых лиц, находящихся по обе стороны линии соприкосновения; на предоставление психосоциальной, правовой и административной помощи родственникам лиц, пропавших без вести.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конгресс украинцев Канады прислал 11 тонн гуманитарной помощи для Донбасса, - МИД

Также Международный комитет Красного Креста планирует провести обучающие тренинги для местных подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по минной опасности, технике проведения разминирования, а также предоставит специальное оборудование, необходимое для очистки таких местностей.
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Поверь,до Донбасса деньги не дойдут,Пэдро их стиздит.
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но таки негритянки или цыганки не вызывают у меня либидо...
в отличие от шведок.

природа
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маленька українка і маленький обамка,кацапів спецом не має
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В Ужгороді ОБСЕ зустрілося з русинським активістом
Як було заплановано, відбулась зустріч з представниками моніторингової групи ОБСЕ по факту вивішення прапору невизнанної в Україні національної меньшини "русинів", яке відбулось 31.12.2016 року на площі Народній в місті Ужгороді
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Отлично, вот пусть с них эти непонятные WAC-47 и клепают, еще и на патронный завод останется.
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Гуманитарка от Красного Креста- арахисовое масло с самолета сбросить, вместо натурального молока. Кто то с Украины будет корректировать списки гуманитарки ? Или по принципу: нате вам , боже, шо самим негоже ?
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а зачем вообще гуманитарку контролировать?
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60 млн шв. франков! Вы сумму представляете? Если не контролировать- загрузят все арахисовым маслом .
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ты вообще не вдупляешь, что дарёному коню в зубы не смотрят?

ЭТО ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ,
а не средства, выделенные из бюджета
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В Афганистане сбрасывали с самолетов арахисовое масло . А афганцы МЯСОЕДЫ И ШАШЛЫЧНИКИ. Почему украинцы не могут назвать перечень нужных вещей? Комплекс неполноценности ? Может надо себя уважать?
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уважающие себя люди не пользуются гуманитарной помощью
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Роздаватимуть лічно в руки. По 2 буханки на рило.

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Уже подсчитали на сколько хватит 60 миллионов ? Или всё таки по 3 буханки ???
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Помню вас на цензоре с 2013 . Вы тогда могли себе представить , что дойдет до международной гуманитарной помощи в Украине?
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Це допомога тим, хто звав до себе асвабадітєлєй від біндерівців. Спалили свою хату, а тепер не знають що робити.
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А помощь семьям погибших воинов ? Коммуналку им всем могли бы отменить- они государство защищали. Может отменили и я не в курсе. Лечение пожизненное и лекарство им бесплатно от государства. Может и дают , я не в курсе.
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А хто ж їм дохтур що не жилось як всім людям?

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вот зрада еще красный крест не контроллировала
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрасный Крест выделит 60,2 млн швейцарских франков для помощи на Донбассе в 2017 году
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