 США должны быть готовыми противостоять России, - кандидат на должность главы Пентагона Мэттис

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Выступая в Конгрессе в четверг, он заявил, что даже не смотря на его поддержку намерений Трампа улучшить отношения с Россией, Америка должна быть готова противостоять Москве в случае необходимости. По словам Мэттиса, Россия, Китай и исламисты представляют самый большой вызов для послевоенного мирового порядка.
Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Кремля, Он сказал, что хочет встретиться с новой командой Трампа по вопросам национальной безопасности, чтобы "выработать стратегию противостояния России за содеянное ею".
Маттис упомянул причастность России к хакерским атакам и информационной войне. Также к числу потенциальных вызовов относятся нарушения договоров, дестабилизирующая деятельность за рубежом и "тревожные сообщения из Москвы по поводу использования ядерного оружия."
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Здається, щось намічається.
Запам'ятайте ці слова.
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Чи так, блювота?
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Чмонечмочмонечмочмонечмочмонечмо..Да остановите уже меня кто-нибудь!...
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Я давно так не ржал с Петросяна
Это не Петрсян а Путин? Не знаю такого юморитста к нам не приезжал
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это у Трамповых юмор или стеб?!
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"Что бы я сделал, так это нашел бы общий язык с нашими союзниками. Но я бы не только говорил о наших традиционных союзниках. Я бы искал новых союзников и добивался бы того, чтобы у нас было как можно больше союзников по мере того, как мы пытаемся обеспечить стабильность в мире", - заявил Мэттис на слушаниях в сенате, где обсуждается его кандидатура на пост министра обороны США.
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"Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней… Также мы вступаем в эру, где нам придется бороться террористической угрозой", - сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате.
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Если кто помнит, я не комментировал вообще выборы президента США. Мне вообще было пофиг, кого выберут, я не голосовал и не высказывал особых предпочтений, был абсолютно равнодушен к результатам выборов, уверенный, что Америка сильна своими демократическими институтами. Хотя я по образования государствовед, и мог бы многое чего интересного ляпнуть.
Но. После оглашения результатов я стал говорить и писать на эту тему, и вот почему. Условно говоря, электорат в Америке разделился наполовину. Фифти фифти, как говорят тут. 50х50. Плюс, минус, но фактически - боевая ничья. Ничего подобного и близко нельзя было сказать про русскоязычных избирателей. Подавляющее большинство их голосовало тут за Трампа.
По окончинию выборов, вы не представляете, что тут началось, что тут творилось среди русскоязычного электората! Слезы радости струились по их щекам и сползали через животы к коленям. Сколько было неприкрытого восторга, злорадства, восхищения и улюлюкания. Весь интернет взорвался, будто канализационный люк с дерьмом. Все поздравляли друг друга с Победой! Дамы рыдали от счастья и делились сокровенным: "Вы не представляете, как мы плакали 8 лет назад, когда победила эта обезьяна!"
Создалось ощущение, что вся русскоязычная Америка чокнулась. Столько неприкрытой ненависти, злобы к врагу, который проиграл, я не видал никогда. Всех, кто высказался в поддержку демократов, клеймили, как врагов народа, будто французских коллаборационистов в 1945. Русскоязычные, которые высказались в поддержку демократов, были ошельмованы, испуганы этой абсолютно неприкрытой агрессией, позакрывали свои аккаунты от посторонних и замолкли. Наряду с невменяемыми, высказались и вменяемые: Кох, Лойко, Рабинович, устроившие Трампу овации и объяснявшие своим подписчикам, как он будет скоро строгонько разбираться с Путиным. На поверхность выбрались какие-то пропутинские тролли, которым стали рукоплескать американские украинцы-правосеки, уверенные, что Трамп поддержит Украину и вернет Крым.
Понять, что с ними всеми происходит, было решительно невозможно. В личку писали люди, живущие в Калифорнии, кроторые боялись высказать публично свою радость по поводу победы республиканцев, потому что корпоративная этика им запрещала ее выражать. Ведь в Калифорнии подразумевается, что голосовать за Трампа - удел быдла: "Как здорово, что он победил! Вы ничего, Игорь, не понимаете! Поживите тут тридцать лет и поймете!"
Проблема была в том, что я не поддерживал не того, ни другого. Никаких приорити у меня не было. Я всего-навсего не выражал восторга. Я ужаснулся всему этому дурдому, и стал осторожно, как водится, подъебывать. Сегодня я считаюсь у них либерастической мразью, которая мешает им строить Великую Америку. Фокус в том, что понятие "великая" - термин шарлатанов и демогогов. Можно измерить скорость, вес, массу, но "величие" - это популистская и ничего ровным счетом не отражающая категория. Нельзя быть более или менее великим. Можно только спекулировать и паразитировать на этом.
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"Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", - сказал Мэттис.
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Радует, что Ненька будет главной...
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Успехи российского импортзамещения:
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"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", - сказал Помпео.
Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, что Москва стоит за кибератакми с целью повлиять на американские выборы.
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Дааа
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В ночь на 8 января неизвестные в районе Луганска напали на расквартированных российских военнослужащих в/ч 88612 "Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
Об этом сообщает на своей странице в facebook блогер Алекс Нойт, передает новость OnPress.info.
"Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). "200" - 18, "300" - 2(оба в критическом состоянии) ТМН - 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются", - написал блогер.
Напомним, это не первый случай, когда неизвестные хладнокровно убивают оккупантов применяя холодное оружие.http://onpress.info/v-noch-na-8-yanvarya-v-rajone-luganska-neizvestnye-vyrezali-20-rossijskih-soldat-20798?_utl_t=tw
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