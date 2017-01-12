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 США должны быть готовыми противостоять России, - кандидат на должность главы Пентагона Мэттис

Кандидат Дональда Трампа на должность главы Пентагона считает Россию одной из основных угроз интересам США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Также читайте: Единственное, что в состоянии понять Путин - это сила. В отношениях с ним поможет лишь принцип Рейгана, - Маккейн

Выступая в Конгрессе в четверг, он заявил, что даже не смотря на его поддержку намерений Трампа улучшить отношения с Россией, Америка должна быть готова противостоять Москве в случае необходимости. По словам Мэттиса, Россия, Китай и исламисты представляют самый большой вызов для послевоенного мирового порядка.

Отвечая на вопрос о возможности введения новых санкций против Кремля, Он сказал, что хочет встретиться с новой командой Трампа по вопросам национальной безопасности, чтобы "выработать стратегию противостояния России за содеянное ею".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США будут говорить с Россией с позиции силы, - Хербст

Маттис упомянул причастность России к хакерским атакам и информационной войне. Также к числу потенциальных вызовов относятся нарушения договоров, дестабилизирующая деятельность за рубежом и "тревожные сообщения из Москвы по поводу использования ядерного оружия."
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Мене більше зараз хвилює активізація Вонаботів плюс купа нульових акків, що сьогодні з'явилися на Цензорі. Всі комменти, в яких не гидять на Порошенка і в яких не згадують про Зраду, оперативно видаляються.
Здається, щось намічається.
Запам'ятайте ці слова.
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Слушай,пусть твой Порошенко станет уже Государственником а не барыгой-мародером и все в стране будут за него, вся страна станет вокруг реформатора Порошенко.И хватит оскорблять людей с другим мнением,хамло.
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Он пишет про тролей! Когда люди работают группой, во многих ветках, налетают со своей Зрадой, на людей с другим мнением, оскорбляют заучиными штампами из своих методичек!
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У тебе манія і видно загострення,хоть ти і собачий дохтур а повинен розуміти,що треба звернутися до спеціаліста
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Ти щойно українців назвав... Я навіть не можу повторити.
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Ти не українець,хоч і пишеш українською,а просто провокатор підкацапський,тобі вже говорилось,до кого тобі звернутись за грошима,чи може хай самі до тебе приїдуть,та пояснять хто вкрав твої виборчі,чесно зароблені,ти отримав страшну психічну травму,це зрозуміло,але треба лікуватись,а не срачі тут влаштовувати через свою маніакальність
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нульцевый клоун - оценщик за 30медяков - мега - иуда нарисовался..........
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Бутус - пидор! Сдохни мразь!!
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Трамп...
Чмонечмочмонечмочмонечмочмонечмо..Да остановите уже меня кто-нибудь!...
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Трамп явно набирает оголтелых кацапоненавистников!
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Россия -- великая страна ей пох какой то Трамп

Я давно так не ржал с Петросяна
Это не Петрсян а Путин? Не знаю такого юморитста к нам не приезжал
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"Америка должна быть готова противостоять Москве в случае необходимости.Источник:http://censor.net.ua/n423093"
это у Трамповых юмор или стеб?!
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А канал До///дь в Киеве сейчас будет транслировать большой концерт Океана Эльзы))))
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Этот человек покажет параше где раки зимуют


"Что бы я сделал, так это нашел бы общий язык с нашими союзниками. Но я бы не только говорил о наших традиционных союзниках. Я бы искал новых союзников и добивался бы того, чтобы у нас было как можно больше союзников по мере того, как мы пытаемся обеспечить стабильность в мире", - заявил Мэттис на слушаниях в сенате, где обсуждается его кандидатура на пост министра обороны США.
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Браво , ватачка ? А ищё можешь что-то отморозить ?!!!
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Кандидат на пост главы Пентагона назвал Россию главной угрозой для США



"Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней… Также мы вступаем в эру, где нам придется бороться террористической угрозой", - сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате.
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Поздравляем засРасиян с "приятным" для них кандидатом главы Пентагона!
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Игорь Поночевный12 ч · Соединённые Штаты Америки, Калифорния, Сан-Франциско · Друзья! Меня попросили прокомментировать то, что творится сейчас в США в связи с всплывшим компроматом на избранного президента. Попросили украинцы из Украины, и не один человек. Я не хотел ничего комментировать, потому что это довольно болезненно делать: кроме злобы и недовольства со стороны его сторонников, которых тут ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство среди русскоязычных, я никаких бенефитов не получаю, ежедневные проклятья и отфренды. Я бы хотел сказать о другом.
Если кто помнит, я не комментировал вообще выборы президента США. Мне вообще было пофиг, кого выберут, я не голосовал и не высказывал особых предпочтений, был абсолютно равнодушен к результатам выборов, уверенный, что Америка сильна своими демократическими институтами. Хотя я по образования государствовед, и мог бы многое чего интересного ляпнуть.
Но. После оглашения результатов я стал говорить и писать на эту тему, и вот почему. Условно говоря, электорат в Америке разделился наполовину. Фифти фифти, как говорят тут. 50х50. Плюс, минус, но фактически - боевая ничья. Ничего подобного и близко нельзя было сказать про русскоязычных избирателей. Подавляющее большинство их голосовало тут за Трампа.
По окончинию выборов, вы не представляете, что тут началось, что тут творилось среди русскоязычного электората! Слезы радости струились по их щекам и сползали через животы к коленям. Сколько было неприкрытого восторга, злорадства, восхищения и улюлюкания. Весь интернет взорвался, будто канализационный люк с дерьмом. Все поздравляли друг друга с Победой! Дамы рыдали от счастья и делились сокровенным: "Вы не представляете, как мы плакали 8 лет назад, когда победила эта обезьяна!"
Создалось ощущение, что вся русскоязычная Америка чокнулась. Столько неприкрытой ненависти, злобы к врагу, который проиграл, я не видал никогда. Всех, кто высказался в поддержку демократов, клеймили, как врагов народа, будто французских коллаборационистов в 1945. Русскоязычные, которые высказались в поддержку демократов, были ошельмованы, испуганы этой абсолютно неприкрытой агрессией, позакрывали свои аккаунты от посторонних и замолкли. Наряду с невменяемыми, высказались и вменяемые: Кох, Лойко, Рабинович, устроившие Трампу овации и объяснявшие своим подписчикам, как он будет скоро строгонько разбираться с Путиным. На поверхность выбрались какие-то пропутинские тролли, которым стали рукоплескать американские украинцы-правосеки, уверенные, что Трамп поддержит Украину и вернет Крым.
Понять, что с ними всеми происходит, было решительно невозможно. В личку писали люди, живущие в Калифорнии, кроторые боялись высказать публично свою радость по поводу победы республиканцев, потому что корпоративная этика им запрещала ее выражать. Ведь в Калифорнии подразумевается, что голосовать за Трампа - удел быдла: "Как здорово, что он победил! Вы ничего, Игорь, не понимаете! Поживите тут тридцать лет и поймете!"
Проблема была в том, что я не поддерживал не того, ни другого. Никаких приорити у меня не было. Я всего-навсего не выражал восторга. Я ужаснулся всему этому дурдому, и стал осторожно, как водится, подъебывать. Сегодня я считаюсь у них либерастической мразью, которая мешает им строить Великую Америку. Фокус в том, что понятие "великая" - термин шарлатанов и демогогов. Можно измерить скорость, вес, массу, но "величие" - это популистская и ничего ровным счетом не отражающая категория. Нельзя быть более или менее великим. Можно только спекулировать и паразитировать на этом.
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Мэттис высказался за разработку стратегии по противостоянию России



"Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", - сказал Мэттис.
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Лукавит старина............думаю , стратегия давно существует и работает....
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Неужели Трампа все таки будут окружать адекватные люди...
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Трампа будуть оточувати такі ж як і він сам - ті, для кого на першому плані інтереси США, а не козлостану чи (страшно подумати) України.
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А когда Украина не входила в интересы США?
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Что и спросить нельзя?Так когда,не наивная?
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Ой,блин задолбали уже... своей озабоченностью и своим поддерживать контакт с педерацией! Или нас за лохов держат или в самом деле хуйло всех за яица держит! Как можно было не замечать с 2007 года,что хуйло покупает всех с потрохами в европе? У меня странные мысли в голове,а сейчас только проявлять озабоченность ,не замечая Грузии,Украину,аннексированный Крым и Сирию почти всю уничтоженую с беженцами в ЕС! Да это террорист,военный преступник и вся его орда в том числе,которые только хотят войны,разрухи и уничтожение всех цивилизованных стран! Просыпайтесь уже!Пора ужесточать санкции,отключать от всего,чего только можно и на петюню нашего пора уже нажимать серьезно ибо думает,что Бога за бороду поймал!
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Слезы радости после победы Трампа?... придет время и винторогие будут рыдать крокодильими слезами, понося Трампа на чем свет стоит. Будет вам и белка, будет и свисток!
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Стосунки між мордвинами і Штатами ніколи і не були дружніми.
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Достаточно глянуть на фоты лиц Маккейна или Мэтиса,сравнить их с фотожопами шойги, Хуйла или матвиенки , и станет абсолютно ясно, что ебтить кацапню будут феерически!...
Радует, что Ненька будет главной...

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http://zvamynews.blogspot.com/2017/01/blog-post_11.html Путин попался! ОБСЕ официально признала Россию страной агрессором и назвала президента РФ оккупантом чужих земель
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Трамп на крючке у путлера это очевидно - но об этом уже знают и американские спецслужбы -захочет ли рыжий соскочить с кремлевского крючка или будет блефовать или ва-банк пойдет?
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На самом деле в Якутии пытались вылепить герб, просто на вторую голову говна не хватило....
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Там всегда чего-то не хватает. В первую очередь-мозгов.
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Будущий глава ЦРУ: России вторглась в Украину



"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", - сказал Помпео.
Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, что Москва стоит за кибератакми с целью повлиять на американские выборы.
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Одна из крупнейших нефтяных компаний США ConocoPhilips подала иск против "Роснефти", обвинив российскую компании в участии в мошеннической схеме по завладению активами в США, сообщает Latin American Herald Tribune.

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Сегодня на фоне таких многообещающих спичей в сенате))))нигде еще не проскользнула инфа о переговорах между турками и киприотами по Кипру!!)Довольные,улыбающиеся лица переговорщиков от обеих сторон, и можно только догадываться,возможно,об обьединении Кипра!)интрига без деталей пока...))
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У продавцов огнетушителей и диванов в запоребричье сегодня праздник.
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В ночь на 8 января в районе Луганска неизвестные вырезали 20 российских солдат


В ночь на 8 января неизвестные в районе Луганска напали на расквартированных российских военнослужащих в/ч 88612 "Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск.
Об этом сообщает на своей странице в facebook блогер Алекс Нойт, передает новость OnPress.info.
"Г-н н. п. Луганск. В районе расквартирования неизвестными лицами совершено нападение на специалистов в/ч 88612 (*Саратовский учебный центр боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск). "200" - 18, "300" - 2(оба в критическом состоянии) ТМН - 2. Все нанесенные ранения холодным оружием. Обстоятельства происшествия уточняются", - написал блогер.
Напомним, это не первый случай, когда неизвестные хладнокровно убивают оккупантов применяя холодное оружие.http://onpress.info/v-noch-na-8-yanvarya-v-rajone-luganska-neizvestnye-vyrezali-20-rossijskih-soldat-20798?_utl_t=tw
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША должны быть готовыми противостоять России, - кандидат на должность главы Пентагона Мэттис
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