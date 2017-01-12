 С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман

"Сейчас нам нужно очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ относительно ремонта, частичного ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства новых дорог, - отметил Владимир Гройсман. - 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки, - все должно быть готово".Одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине станет магистраль, которая соединяет Львов с Одессой.Обсуждая потенциальные проекты, премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса, что подчеркнет транзитные возможности страны."Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать", - отметил Гройсман.Также глава правительства отметил необходимость завершения работ по строительству дороги Одесса-Рени.Говоря о состоянии автомобильных дорог в Украине, и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак отметил, что в течение 20 лет сфера строительства дорог была хронически недофинансирована. По его словам, после решения премьер-министра о начале автодорожных работ ситуация начала меняться, и в 2016 году было отремонтировано 950 км дорог. В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся 17% дорог.