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 С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры, во время которого участники обсудили вопросы подготовки к началу масштабной реконструкции и строительства дорог в 2017 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

"Сейчас нам нужно очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ относительно ремонта, частичного ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства новых дорог, - отметил Владимир Гройсман. - 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки, - все должно быть готово".

Одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине станет магистраль, которая соединяет Львов с Одессой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одесская область не использовала 30% средств, выделенных на ремонт дорог, - Порошенко (обновлено)

Обсуждая потенциальные проекты, премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса, что подчеркнет транзитные возможности страны.

"Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать", - отметил Гройсман.

Также глава правительства отметил необходимость завершения работ по строительству дороги Одесса-Рени.

Говоря о состоянии автомобильных дорог в Украине, и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак отметил, что в течение 20 лет сфера строительства дорог была хронически недофинансирована. По его словам, после решения премьер-министра о начале автодорожных работ ситуация начала меняться, и в 2016 году было отремонтировано 950 км дорог. В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся 17% дорог.

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До 1 апреля еще далеко, а шутки уже начались )))

Как насчет требований ЕС
Вы нам дровишки с Карпат, мы Вам кредит
Вы нам сельхоз земли, мы Вам второй кредит

А раньше то как было от ЕС
Вы для себя законы выполняете и боретесь с корупцией, а мы Вам за это еще и помощь с кредитами
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" помощь с кредитами" звучит, как "доставка мыла и веревки"
Впрочем, так оно и есть
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Так-так, Гройсмане, молодець козаче...вдаримо шаблюкою по бзедоріжжю та нехлюйству!
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В европе очень хорошие дороги. но то дороги платные.
вы готовы платить 30$ с машины за десять дней пользования автобаном ?
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Наташенька, вы просто не в курсе. В Германии, к примеру - дороги вполне себе бесплатные, и так было всегда. И планирующийся сбор за пользоване автобанами будет попросту вычитаться из налогов. Так что...
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во первых не все платные, а дороги хорошие все.
во вторых думаете ремонт ходовой и т.д. обходится дешевле?
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Более того, если автобаны будут обложены неким сбором, то вполне себе приличные Bundesstrsse (с рекомендуемой скоростью 100 км/час) - так и остануться абсолютно бесплатными.
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Помнится, в каком-то году вилкул-вице-премьер докладывал азирову: - сейчас май месяц, так вот, к осени на дорогах страны будет освоено столько-то миллиардов гривен.
Автомобилисты, ау! Что изменилось на дорогах со времён папэрэдников?
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Да-да, развязку на Одесской площади (Киев) уже отремонтировали....

По-моему, так нагло и в открытую, не боясь никого и ничего, у нас еще не воровали.

Главное - выделить деньги из бюджета и тут же их прикарманить. Оставив после этого на зиму развороченную развязку с перманентной тянучкой. Какие же вы РЕДКИЕ УРОДЫ!
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Прекратите шатать!
Вы же хотели в Европу? В Европе везде так...
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Молодец грося!
Раньше всех первоапрельскую шутку выдал! )
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Я бачу недобудований міст через усе Запоріжжя та трассу Кривий Ріг Миколаїв і я розумію що Гройсман явно прибулець
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Хроника строительства супер-трассы Львов-Одесса от гнойси.
До 08.03 - рассчитан бюджет строительства, кабмин выделил миллиарды.
До 31.03 - деньги "освоены" в полном объёме.
01.04 - Уря, дорога построена!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман
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