С 1 апреля начнется масштабное строительство дорог, - Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам содержания и развития дорожной инфраструктуры, во время которого участники обсудили вопросы подготовки к началу масштабной реконструкции и строительства дорог в 2017 году.
"Сейчас нам нужно очень быстро готовиться к началу масштабных строительных работ относительно ремонта, частичного ремонта, капитального ремонта, реконструкции, строительства новых дорог, - отметил Владимир Гройсман. - 1 апреля мы должны быть полностью готовы: тендеры, деньги, закупки, - все должно быть готово".
Одним из приоритетных проектов автодорожных работ в Украине станет магистраль, которая соединяет Львов с Одессой.
Обсуждая потенциальные проекты, премьер-министр подчеркнул приоритетность магистрали Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Умань-Одесса, что подчеркнет транзитные возможности страны.
"Мы эту магистраль берем одной из приоритетных. Однозначно, она будет работать", - отметил Гройсман.
Также глава правительства отметил необходимость завершения работ по строительству дороги Одесса-Рени.
Говоря о состоянии автомобильных дорог в Украине, и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак отметил, что в течение 20 лет сфера строительства дорог была хронически недофинансирована. По его словам, после решения премьер-министра о начале автодорожных работ ситуация начала меняться, и в 2016 году было отремонтировано 950 км дорог. В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находятся 17% дорог.
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Как насчет требований ЕС
Вы нам дровишки с Карпат, мы Вам кредит
Вы нам сельхоз земли, мы Вам второй кредит
А раньше то как было от ЕС
Вы для себя законы выполняете и боретесь с корупцией, а мы Вам за это еще и помощь с кредитами
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Впрочем, так оно и есть
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вы готовы платить 30$ с машины за десять дней пользования автобаном ?
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во вторых думаете ремонт ходовой и т.д. обходится дешевле?
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Автомобилисты, ау! Что изменилось на дорогах со времён папэрэдников?
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По-моему, так нагло и в открытую, не боясь никого и ничего, у нас еще не воровали.
Главное - выделить деньги из бюджета и тут же их прикарманить. Оставив после этого на зиму развороченную развязку с перманентной тянучкой. Какие же вы РЕДКИЕ УРОДЫ!
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Вы же хотели в Европу? В Европе везде так...
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Раньше всех первоапрельскую шутку выдал! )
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До 08.03 - рассчитан бюджет строительства, кабмин выделил миллиарды.
До 31.03 - деньги "освоены" в полном объёме.
01.04 - Уря, дорога построена!
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