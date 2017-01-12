 Россия неофициально ужесточила режим пересечения границы для украинцев, - Слободян

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.
"Похоже, Россия снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. На протяжении дня в пункте пропуска "Троеборное" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Со слов последних, основанием послужило, якобы, отсутствие должного денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам", - написал он.
"Сейчас Госпогранслужба Украины проинформировала о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД", - отметил спикер Госпогранслужбы
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Госпогранслужба проверяет информацию о задержании ФСБ украинца на админгранице с Крымом, - Слободян(3)
"Пока к нам никто не обращался", - представитель Госпогранслужбы Слободян о блокаде оккупированного Донбасса(6)
Госпогранслужба рекомендует украинцам воздержаться от посещения России, - Слободян(15)
Введение учета украинцев в оккупированном Крыму - это нарушение всех существующих международных норм, - Слободян(33)
Слободян отказался финансировать ФК «Оболонь»(0)
В Донецкой области обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов, - Слободян(2)
Боевик из батальона "Веселые бесы" задержан в пункте пропуска "Новотроицкое". ВИДЕО(46)
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@ANAKOYHER
Тут Мария Захарова рвала пасть за свободу слова. Что можно сказать? Шендерович поставил ей точный диагноз: БЕССТЫЖАЯ БЛЯДЬ. Добавить нечего.
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http://www.dialog.ua/news/107978_1484212259
Наверное, ни один другой персонаж древних былин и сказаний не стал причиной таких жарких дискуссий среди ученых. Святой преподобный Илья Муромец - смиренный инок и непобедимый витязь, в одиночку сокрушающий вражеские рати. За несколько столетий образ героя толковали на все лады, оставив нерешенным важнейший вопрос: где же появился на свет богатырь.
В декабре 2016 года Министерство обороны Украины занялось редактированием национального сегмента "Википедии" и неожиданно изменило "прописку" Ильи Муромца. Теперь в статье указано, что богатырь появился на свет в селе Карачеве, возле города Моровийска на Черниговщине.
К слову, этот вопрос еще в 2014 году затрагивали христиане. На сайте "Православие в Украине" было указано, что не все ученые считают местом рождения Муромца город во Владимирской области. В качестве доказательств приводили былины, в которых говорится, что богатырь добирается до стен Киева за 6 часов, что было бы невозможно совершить, если бы он шел из Владимира. А вот житель селения под Черниговом вполне успел бы добраться в столицу за указанное время.
В начале XX века историки доказали, что богатырь Илья Муравленин "стал" крестьянским сыном Ильей Муромцем только в XVII веке. Образ черниговского витязя переплелся с еще одним историческим персонажем - казаком Илейкой Ивановым сыном Муромца.
Согласно былинам, Илья Муромец до 33 лет был недвижим, но прохожие старцы исцелили его и велели отправиться в Киев на службу князю Владимиру. Историки считают, что богатырь умер в 40-55 лет. Мощи Муромца покоятся в Ближних пещерах Лавры
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памфиловцыметиловцы есть
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Это его анкета, заполненная при поступлении в КПИ, в которой собственной рукой будущий Главный указал свою национальность:
А это его тюремная кружка:
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-Ой, а у вас, кацапів, краще? Оце «Сравні».чи то срав… чи ні?!
-А ещё у вас на вьезде написано матом «Нехуй шастать».
-То вам «Нехуй шастать»…а нам«Нехай щастить»))
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кацапами внедряется "визовый"? или я что-то не так поняла.......
P.S. а если серьезно, не надо ездить на россию=>можно найти приключения на 5-ю точку а-ля "шпион/деверсант".
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