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Все про:Госпогранслужба (2332) граница (2713) Россия (64641) Слободян (152)

 Россия неофициально ужесточила режим пересечения границы для украинцев, - Слободян

На протяжении дня в пункте пропуска "Троеборное", российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Также читайте: Кабмин распространил план действий по обустройству границы с РФ и админграницы с Крымом на границу с Молдовой

"Похоже, Россия снова ужесточила режим пересечения границы для украинцев. Конечно, неофициально. На протяжении дня в пункте пропуска "Троеборное" РФ (напротив пункта пропуска "Бачевск"), российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Со слов последних, основанием послужило, якобы, отсутствие должного денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпогранслужба подтвердила данные ФСБ о задержании украинца на админгранице с оккупированным Крымом

"Сейчас Госпогранслужба Украины проинформировала о ситуации все заинтересованные правоохранительные органы государства и МИД", - отметил спикер Госпогранслужбы
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ТЕТЯ РОЗА ‏@ANAKOYHER
Тут Мария Захарова рвала пасть за свободу слова. Что можно сказать? Шендерович поставил ей точный диагноз: БЕССТЫЖАЯ БЛЯДЬ. Добавить нечего.
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бля,когда уже кацапы введут визовый режим ,потому-что я так понял ,Мы не будем вводить.
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сидней - перекрыли бы торговлю и назвали бы войну войной наконец - аббревиатура АТО бесит всю Украину 3 года уже..., закрыть фабрику в Липецке не прошу даже... Но не сделают, потому что там в рашке Х-ло на троне..
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А Украине стоит официально ввести визовый режим с хуйлостаном
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Доллар уже по 29. С таким курсом только в райцентр на велосипеде
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ну ось а ми думали як би то візовий режим ввести
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Будет прикольно, если кацапы введут визовый режим раньше шоколадных иуд
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по вчерашней стрелкотне. в общем наши отбили и на плечах пошли вперед.


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Высоцкого не корёжь, хочешь написать - пиши от себя!
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А шоколадные дэржавные питорасы не хотят ввести визовый режим. А почему - догадайтесь сами.
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Ми ж тут ззззамеррррзззаємо...шоб до них "грітися" не лізли..
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И дверью не хлапали на границе. А то только им холода напускаем...
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Думаю,нормальных людей,которые в рассию ни ногой,подобные сложности волновать не должны.
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Рашка сегодня целый день истерит: Илья Муромец - родившийся под Черниговом- украинец
http://www.dialog.ua/news/107978_1484212259

Наверное, ни один другой персонаж древних былин и сказаний не стал причиной таких жарких дискуссий среди ученых. Святой преподобный Илья Муромец - смиренный инок и непобедимый витязь, в одиночку сокрушающий вражеские рати. За несколько столетий образ героя толковали на все лады, оставив нерешенным важнейший вопрос: где же появился на свет богатырь.

В декабре 2016 года Министерство обороны Украины занялось редактированием национального сегмента "Википедии" и неожиданно изменило "прописку" Ильи Муромца. Теперь в статье указано, что богатырь появился на свет в селе Карачеве, возле города Моровийска на Черниговщине.
К слову, этот вопрос еще в 2014 году затрагивали христиане. На сайте "Православие в Украине" было указано, что не все ученые считают местом рождения Муромца город во Владимирской области. В качестве доказательств приводили былины, в которых говорится, что богатырь добирается до стен Киева за 6 часов, что было бы невозможно совершить, если бы он шел из Владимира. А вот житель селения под Черниговом вполне успел бы добраться в столицу за указанное время.
В начале XX века историки доказали, что богатырь Илья Муравленин "стал" крестьянским сыном Ильей Муромцем только в XVII веке. Образ черниговского витязя переплелся с еще одним историческим персонажем - казаком Илейкой Ивановым сыном Муромца.
Согласно былинам, Илья Муромец до 33 лет был недвижим, но прохожие старцы исцелили его и велели отправиться в Киев на службу князю Владимиру. Историки считают, что богатырь умер в 40-55 лет. Мощи Муромца покоятся в Ближних пещерах Лавры
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зачем им Муромец ...у них же памфиловцы метиловцы есть

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цікаво, а коли б Освенцім посилив пропускний режим, то все одно був би ажіотаж до крематорію?
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Очень правильно, что граница с паРашей начинает закрываться. Хватит уже ездить в логово к врагу, а потом плакаться, что схватили, посадили за решётку, дело уголовное "шьют". Потом дипломаты бегают по тюрьмам - проведывают, под посольством паРаши пикеты и митинги, потом обмен нашего урода на козломордую путинскую нечисть... Зачем нам всё это? Нечем больше заняться?
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приятные новости! но европейцев еще 4 миллиона на стройках! надо гнать всех в шею
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Всех повыгоняйте кацы, и останьтесь в своей нищей и убогой мордовии сами.
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Между прочим, сегодня день рождения Сергея Королева: 110 лет со дня рождения самого главного Главного конструктора ракетной техники.
Это его анкета, заполненная при поступлении в КПИ, в которой собственной рукой будущий Главный указал свою национальность:


А это его тюремная кружка:

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-Что у вас хохлов язык такой смешной? «Незабаром»…это"возле бара", или где?!
-Ой, а у вас, кацапів, краще? Оце «Сравні».чи то срав… чи ні?!
-А ещё у вас на вьезде написано матом «Нехуй шастать».
-То вам «Нехуй шастать»…а нам«Нехай щастить»)) ​
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ни чо! не пропадете! скоро трубу на металлом сдавать будете

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"........российские пограничники не пропустили 81 гражданина Украины. Со слов последних, основанием послужило, якобы, отсутствие должного денежного обеспечения. В то же время официальные отказы в пересечении границы российские пограничники выдали лишь 6 украинцам", - написал он.

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кацапами внедряется "визовый"? или я что-то не так поняла.......
P.S. а если серьезно, не надо ездить на россию=>можно найти приключения на 5-ю точку а-ля "шпион/деверсант".
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