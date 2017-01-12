 "Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Во время встречи с военнослужащими Порошенко отметил, что самый тяжелый период уже позади и в 2017 году украинская экономика будет демонстрировать развитие. "Ибо мы находим возможности строить заводы, элеваторы, новые комплексы и портовую инфраструктуру, создавать рабочие места. Не снимая первоочередного внимания по развитию новых, патриотических, профессиональных и лучших украинских Вооруженных Сил", - сказал Порошенко.
Глава государства напомнил, что 31 декабря вместе с делегацией американских сенаторов посетил позиции украинских военных вблизи Широкино, где базируются николаевские морские пехотинцы и защищают Украину от врага. "Они так любят Родину, они так гордятся званием украинского морпеха, военного Вооруженных Сил Украины. Спасибо им, спасибо ветеранам АТО, которые сегодня вместе с нами здесь", - отметил он.
Президент напомнил, что при назначении Алексея Савченко на должность председателя Николаевской областной государственной администрации, он отметил приоритетность работы с ветеранами АТО, в том числе в вопросе обеспечения их жильем. "Для меня лично большая честь выражать искренние слова благодарности и чествование ветеранов АТО. Это обязанность государства и моя, как Президента и Верховного Главнокомандующего, заботиться о своих воинах, которые рискуя жизнью защитили и продолжают защищать мир и спокойствие", - сказал Порошенко.
Президент добавил: "Нет никакого сомнения, что ВСУ обеспечат нашу победу. Потому что они знают за что воюют, что такое украинская земля и народ. В отличие от тех, кто к нам пришел с мечом, и не понимают почему они здесь".
Глава государства поздравил семьи, которые сегодня получили ордера на квартиры, и пожелал им мира в доме и в государстве. Он напомнил, что недавно также подписал закон о праве ветеранов АТО на досрочное получение пенсии. "Хочу заверить, что и в дальнейшем, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить достойную жизнь лучшим гражданам Украины", - сказал Порошенко.
По завершении торжественной церемонии Президент пообщался с военнослужащими и их семьями.
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