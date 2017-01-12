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 "Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО

Президент Петр Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 военнослужащих-участников АТО, которые получили инвалидность из-за ранения в боевых действиях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Во время встречи с военнослужащими Порошенко отметил, что самый тяжелый период уже позади и в 2017 году украинская экономика будет демонстрировать развитие. "Ибо мы находим возможности строить заводы, элеваторы, новые комплексы и портовую инфраструктуру, создавать рабочие места. Не снимая первоочередного внимания по развитию новых, патриотических, профессиональных и лучших украинских Вооруженных Сил", - сказал Порошенко.

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Глава государства напомнил, что 31 декабря вместе с делегацией американских сенаторов посетил позиции украинских военных вблизи Широкино, где базируются николаевские морские пехотинцы и защищают Украину от врага. "Они так любят Родину, они так гордятся званием украинского морпеха, военного Вооруженных Сил Украины. Спасибо им, спасибо ветеранам АТО, которые сегодня вместе с нами здесь", - отметил он.

Президент напомнил, что при назначении Алексея Савченко на должность председателя Николаевской областной государственной администрации, он отметил приоритетность работы с ветеранами АТО, в том числе в вопросе обеспечения их жильем. "Для меня лично большая честь выражать искренние слова благодарности и чествование ветеранов АТО. Это обязанность государства и моя, как Президента и Верховного Главнокомандующего, заботиться о своих воинах, которые рискуя жизнью защитили и продолжают защищать мир и спокойствие", - сказал Порошенко.

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Президент добавил: "Нет никакого сомнения, что ВСУ обеспечат нашу победу. Потому что они знают за что воюют, что такое украинская земля и народ. В отличие от тех, кто к нам пришел с мечом, и не понимают почему они здесь".

Глава государства поздравил семьи, которые сегодня получили ордера на квартиры, и пожелал им мира в доме и в государстве. Он напомнил, что недавно также подписал закон о праве ветеранов АТО на досрочное получение пенсии. "Хочу заверить, что и в дальнейшем, несмотря на ограниченные бюджетные ресурсы, будет сделано все возможное для того, чтобы обеспечить достойную жизнь лучшим гражданам Украины", - сказал Порошенко.

По завершении торжественной церемонии Президент пообщался с военнослужащими и их семьями.
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До чого тут піар ? Це прямий обов'язок президента !
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Обязанность государства - обеспечить достойную жизнь своих граждан....
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Пока ватники и ватницы тут троллят президента , он сегодня побывал в Одессе и Николаеве ! И пусть хоть одна гнида скажет , что он отдыхает , а не работает !
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тваи воины стоят по периметру твоего членовоза и липяцкой канхветной- а это наши Украинские Воины...!
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Барыга, он и есть барыга. Это не его воины, а Украины.
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так у нас ато или война, как можно в ато победить? как ты уже достал пэтро мармеладный.
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Ну так, бабло поделили с Кононенками и Ахметовами, теперь надо лохам рассказать как они, его величество, заботятся о народе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это обязанность государства и моя, как Президента, заботиться о своих воинах", - Порошенко в Николаеве вручил ордера на квартиры для семей 15 участников АТО
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