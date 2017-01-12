 Суд продлил арест депутата Евсеенко, устроившего пьяное ДТП со смертельным исходом, до 12 марта

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
"По ходатайству прокуратуры города Киева Святошинский райсуд столицы продлил на 60 суток срок содержания под стражей депутату Макаровского райсовета Киевской области, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом", - сказано в сообщении.
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Защитник подозреваемого просил суд применить в отношении его подзащитного меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд, заслушав доводы прокурора, оставил без изменений избранную раннее меру пресечения в виде содержании под стражей, определив срок его действия до 12 марта 2017 года.
Напомним, в ночь на 29 июля на Кольцевой дороге в Киеве депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытавшегося скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". Двое людей, которые находились в "Волге", получили тяжелые травмы. Впоследствии один из пострадавших от полученных травм скончался.
Действия подозреваемого квалифицированы ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть потерпевшего).
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