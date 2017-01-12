 В результате обстрела боевиков в Марьинке ранена женщина, - полиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Марьинское отделение полиции Донецкой области.
"В 16.55 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу г. Курахово доставлена женщина с ранениями грудной клетки. 64-летняя местная жительница в момент обстрела находилась на собственном огороде. После полученного ранения женщина была доставлена в больницу, однако от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Предварительная квалификация - ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
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2017-01-12 12:45:00Попередні Share Наступні
Кто подскажет, чей это национальный костюм, аборигенов ДНР или ЛНР? (опрос)Є хто розбирається в національних костюмах? Це народний костюм народу днр чи лнр? Схід тонка штука..
Garni @Zemorodok
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