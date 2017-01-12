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Все про:обстрел (5085) ранение (1292) Донецкая область (3519) Марьинка (343)

 В результате обстрела боевиков в Марьинке ранена женщина, - полиция

Боевики обстреляли жилой сектор по улице Ленина. Местная жительница находилась на собственном огороде, когда в нее попал осколок. 64-летняя женщина доставлена ​​в больницу с ранением грудной клетки. На месте работает полиция.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Марьинское отделение полиции Донецкой области.

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"В 16.55 в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение от медиков о том, что в больницу г. Курахово доставлена ​​женщина с ранениями грудной клетки. 64-летняя местная жительница в момент обстрела находилась на собственном огороде. После полученного ранения женщина была доставлена ​​в больницу, однако от госпитализации отказалась", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Предварительная квалификация - ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.







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А росссосиянцы с лугандонами всегда так делают. Они ж лыцари из говна, как всё на россосии и её отрыжках лугандониях.
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шо ж то за рана така в груди, що вона відмовилась від госпіталізації...
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Олег Леусенко (oleg_leusenko) пише,
2017-01-12 12:45:00Попередні Share Наступні
Кто подскажет, чей это национальный костюм, аборигенов ДНР или ЛНР? (опрос)Є хто розбирається в національних костюмах? Це народний костюм народу днр чи лнр? Схід тонка штука..

Garni ‏@Zemorodok

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