EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  736  63
Все про:Кабмин (9582) отопление (512) Гройсман (1951) отопительный сезон (44)

 Готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас, - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в четверг провел рабочую встречу по обеспечению энергоресурсами. В совещании приняли участие Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик, Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Премьер-министр отметил, что ситуация относительно прохождения отопительного сезона является абсолютно стабильной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Также читайте: В подземных хранилищах находится более 11 млрд кубометров газа. Ситуация стабильная, - Коболев

"Сегодня ситуация является абсолютно стабильной. Но надо сегодня, чтобы мы очень четко держали руку на пульсе для того, чтобы мы нормально завершили прогнозируемо отопительный сезон и уже начали готовиться к следующему отопительному сезону с точки зрения всех тех запасов, не снижая их, которые нам необходимы для стабильности при любых условиях прохождения отопительного сезона и обеспечения всем необходимым", - заявил Гройсман.

Премьер-министр поблагодарил ответственных за подготовку к отопительному сезону и обеспечение энергоресурсами. Он также подчеркнул на необходимости накопления энергоресурсов к следующему отопительному сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик

"Спасибо за то, что фактически по всей территории страны у людей было тепло, светло. А сейчас нужно уже думать о 2017 годе, о формировании стратегических запасов как и в завершение года, так и фактическое накопление с весны после завершения отопительного сезона", - отметил Гройсман.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ні - не "по дєшовці" просто ми повинні фінансувати сєпарів і олігархів !
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ти повинен ти і финансируй , розумник ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
по дешовци это как? Если цена Роттердам+ Польша ближе будет Роттердама на "транспорте" сэкономим
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
і на просте українське, добудовать шахту в нововолинську -- адже полське вугілля буде за бакси чи євро, а наше за гривні
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
За три роки війни влада не знайшла іншого способу забезпечити Україну газом як купляти російський газ в ЄС у трейдеров які належать путіну по ціні вищій ніж ціна Газпрому! Це ідіотизм помножений на дебілізм називають перемогою! А де газовий завод в Одесі, де газовози, де газовий завод в Грузії, щоб возити морем каспійський газ з Азербайджану, Туркменістану, Ірану та Афганістану?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебе Гройсман надо сухари сушить ,это и будет главная подготовка ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Ты уже вылечило боткинО ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Какое там боткино,тебе надо голову лечить ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Щодо Гройсмана.
У мене, особисто сталося таке: Мені на колишній роботі заборгували трохи зарплати. Раптом, ні сіло ні впало заборгованість виплатили на зарплатні картку у банку Хрещатик. Я так подумав-подумав і вирішив гроші ці не просирати, а оскільки вони уже є і сума пристойна, то вжити їх з користю. Порадилися і вирішили поміняти вікна та утеплити балкони. Уклав угоду з віконниками, щоб дешевше було сам викинув вікна і тут бац! Банк Хрещатик банкрут... Слава богу літо, можна і без вікон побути якицсь час. Що робити? А тут віконники кажуть про "теплі кредити". Під утеплення оселі дають кредит та списують 30% вартості. Я з кредитами принципово справ немав, а тут довелося. Оформили все, переказали гроші віконникам, поставили вікна з двокамерними склопакетами з тепловідбиваючим склом у 2 кімнатах, на кухні та засклили так само 2 балкони. Поки обліпив балкони зсередини пінопластом (стіни та стелю 5см) та погягнув беспіщанку, поки поклав на підлогу 100мм газоблоку щільністю 300кг/м3 та уклав зверху плитку, раптом, виявляється, що мої гроші, що як я думав статевим органом накрилися, мені повернули і я їх отримав через УкрСиббанк. Гроші ці бігом заніс у Ощад, щоб проценти не нагорали і розрахувався з тим кредитом! А за 3 місяці, приходить мені СМС: заберіть, кажуть, КОМПЕНСАЦІЮ. 7800!
Скажіть мені будь ласка, чому я маю ненавидіти уряд і його голову, та й президента разом з ними, якщо за їх урядування в країні можливо те, що зі мною сталося? Банк гавкнувся, а гроші повернули, з програмою і компенсацією не надурили, попри те, що кредитом я фактично не користувався, все одно компенсацію виплатили! Чому я їх маю ненавидіти?
До речі, тепер маємо проблему. В хаті +28 Треба щось з батареями робити, а поки їх ковдрами закриваємо, щоб зменшити тепловіддачу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Готовиться пижжить надо наперед,сказал мордатьій базарник
Грой
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней… Также мы вступаем в эру, где нам придется бороться террористической угрозой", - сказал он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате.

Русаки, мыльте свои задницы
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о готовности противостоять России
 показать весь комментарий
Ответить
 
какое милое интилигентное украинское лицо у премьера
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
С таким курсом доллара и леркой в нбу вам к земле надо готовиться,а не к зиме.П...ры соевые,пока Украину не положат,не успокоятся жыды винницкие.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мэттис высказался за разработку стратегии по противостоянию России



"Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", - сказал Мэттис.

Также Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис в своей речи поставил Россию и Иран в один ряд с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), говоря о сирийском конфликте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Лучче щупать "пульс" на горле...чим ви і займаєтеся ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
НЕ ЗАБУДЬТЕ ТЮРЬМЫ УТЕПЛИТЬ, ДАСТ БОГ СЯДЕТЕ ВСЕ....

 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Сажать ты будешь ,воен клавишный ? Тока без лозунгов про народ. Про себя ЛИЧНО пиши.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ты будешь защищать?просто логический вопрос без обязательств.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
О дрыщ,здаров мудак!
я думал ты ласты склеил.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
кого-то напоминает...
он вроде был последнее время волосами обросший.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
надо взять предоплату..лет на 10 вперёд..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А я уже себе вывез дрова на следующую зиму. И кизяк заготовил,ибо газ,свет и уголь не по карману
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в Тель-Авив, когти рвать НАДО! В него родимый! В него!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тогда Панама! тоже вариант, и зимы помягче, готовится особо не придется.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Думаю. а може мені так хочеться, що до слідуючої зими країну буде готовити інший прем"єр. А Гройсман це відчуває і хоче наперед закупити газ\вугілля і забрати відкат.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо, что ты есть, без тебя было бы холодно и темно, а так тепло и сухо, сидит, пьем ароматный чай и закусывает конфетами, тебя и гидранта всё время вспоминаем, за то, что вы есть на белом свете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спасибо, что ты есть , уголь из ОРДЛО - без тебя было бы холодно и темно, а так тепло и сухо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Баюсь шо пєйсікі ісчо пару ОРДЛО сдєлают для луччєго сугрєву..

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Братик , зайди на почту.Я тебе там фото дяди пети выслал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
гарний троллінг. А ЩЕ ДЯКУЄМО гРОЙСМАНУ І пОРОШЕНКО, ЩО ЗАВТРА ВРАНЦІ ВСТАНЕ СОНЦЕ, а вечері наступить ніч...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нафига готовиться? Когда холодно, то поприседал,поотжимался и нормально!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
та не ЗРАДА! ПИТОРЫ во власти вот и все...............
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Фейк какой то ..
роисяне три года назад четка так и написали - хохлы вмерзнут .тчк. Ой
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гнойсман вообще рехнулся? Что он несет? Или ето типа, уже все деньги разворовали теперь сдавайте деньги на следующий год?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На острые вопросы безопаснее давать тупые ответы.


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это следует понимать так:
- Деньги на следующий отопительный сезон нужно начинать копить уже сейчас.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хочеш сказати що ти так живеш?- А ноутбук хоча б де?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто с ним общается? Скажите ему, что бы он о нас больше не думал. Не надо. От его дум только хуже. Сегодня уже бакс 28,6 , цены в магазинах и на рынках умножили в 1,5. И ещё никто не видел 3200.
 показать весь комментарий
Ответить
 
всетаки)) мастерство переьеров)) растет, может еще шо-то предложит накопить, кроме газа?!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну розумный! Aж страшно! Такой бриллиант - в таком навозе...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пора издавать сборник высказываний "великого экономиста"...
Ни одна мысль не должна быть утеряна для потомства...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГотовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас, - Гройсман
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Гройсман Донбасс Донецкая область дороги Киев НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел Одесса Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти