 Готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас, - Гройсман

Премьер-министр отметил, что ситуация относительно прохождения отопительного сезона является абсолютно стабильной, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Сегодня ситуация является абсолютно стабильной. Но надо сегодня, чтобы мы очень четко держали руку на пульсе для того, чтобы мы нормально завершили прогнозируемо отопительный сезон и уже начали готовиться к следующему отопительному сезону с точки зрения всех тех запасов, не снижая их, которые нам необходимы для стабильности при любых условиях прохождения отопительного сезона и обеспечения всем необходимым", - заявил Гройсман.
Премьер-министр поблагодарил ответственных за подготовку к отопительному сезону и обеспечение энергоресурсами. Он также подчеркнул на необходимости накопления энергоресурсов к следующему отопительному сезону.
"Спасибо за то, что фактически по всей территории страны у людей было тепло, светло. А сейчас нужно уже думать о 2017 годе, о формировании стратегических запасов как и в завершение года, так и фактическое накопление с весны после завершения отопительного сезона", - отметил Гройсман.
736 63
В подземных хранилищах находится более 11 млрд кубометров газа. Ситуация стабильная, - Коболев(51)
На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик(21)
Гройсман просит НАБУ проверить судью, закрывшего дело против гражданки Италии, которая хотела вывезти $1 миллион наличными(35)
Вакансий недостаточно для всех украинцев, - Гройсман о безработице. ВИДЕО(236)
"Ух ты! Ах ты! Все мы космонавты!". Частушка о Гройсмане и Порошенко(0)
"Пусть наши сердца будут полными любви к ближнему, а вся наша страна живет в мире и согласии!", - Гройсман поздравил украинцев с Рождеством(106)
Безопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО(203)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
У мене, особисто сталося таке: Мені на колишній роботі заборгували трохи зарплати. Раптом, ні сіло ні впало заборгованість виплатили на зарплатні картку у банку Хрещатик. Я так подумав-подумав і вирішив гроші ці не просирати, а оскільки вони уже є і сума пристойна, то вжити їх з користю. Порадилися і вирішили поміняти вікна та утеплити балкони. Уклав угоду з віконниками, щоб дешевше було сам викинув вікна і тут бац! Банк Хрещатик банкрут... Слава богу літо, можна і без вікон побути якицсь час. Що робити? А тут віконники кажуть про "теплі кредити". Під утеплення оселі дають кредит та списують 30% вартості. Я з кредитами принципово справ немав, а тут довелося. Оформили все, переказали гроші віконникам, поставили вікна з двокамерними склопакетами з тепловідбиваючим склом у 2 кімнатах, на кухні та засклили так само 2 балкони. Поки обліпив балкони зсередини пінопластом (стіни та стелю 5см) та погягнув беспіщанку, поки поклав на підлогу 100мм газоблоку щільністю 300кг/м3 та уклав зверху плитку, раптом, виявляється, що мої гроші, що як я думав статевим органом накрилися, мені повернули і я їх отримав через УкрСиббанк. Гроші ці бігом заніс у Ощад, щоб проценти не нагорали і розрахувався з тим кредитом! А за 3 місяці, приходить мені СМС: заберіть, кажуть, КОМПЕНСАЦІЮ. 7800!
Скажіть мені будь ласка, чому я маю ненавидіти уряд і його голову, та й президента разом з ними, якщо за їх урядування в країні можливо те, що зі мною сталося? Банк гавкнувся, а гроші повернули, з програмою і компенсацією не надурили, попри те, що кредитом я фактично не користувався, все одно компенсацію виплатили! Чому я їх маю ненавидіти?
До речі, тепер маємо проблему. В хаті +28 Треба щось з батареями робити, а поки їх ковдрами закриваємо, щоб зменшити тепловіддачу!
Ответить
Ответить
Ответить
Грой
Ответить
Русаки, мыльте свои задницы
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о готовности противостоять России
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
"Мне нужно посовещаться с новой командой по национальной безопасности, чтобы создать стратегию по противостоянию России в связи с тем, что она сделала", - сказал Мэттис.
Также Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис в своей речи поставил Россию и Иран в один ряд с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), говоря о сирийском конфликте.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
я думал ты ласты склеил.
Ответить
Ответить
Ответить
он вроде был последнее время волосами обросший.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
дело приятное
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
роисяне три года назад четка так и написали - хохлы вмерзнут .тчк. Ой
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- Деньги на следующий отопительный сезон нужно начинать копить уже сейчас.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ни одна мысль не должна быть утеряна для потомства...
Ответить