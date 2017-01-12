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Все про:дороги (1524) Гройсман (1951) техника (638)

 "У нас отсутствует качественная система уборки дорог", - Гройсман поручил увеличить ресурсы на закупку снегоуборочной техники до 750 млн грн

В четверг премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел совещание по вопросам развития дорожной инфраструктуры, а также совершенствования системы содержания автомобильных дорог в Украине в зимний период.

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, во время совещания его участники коснулись проблемы недостаточного количества необходимой техники для содержания дорог зимой и их технологической устарелости.

"Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад - ГСЧС начинает помогать решать проблемы, хотя по сути "Укравтодор" должен просто системно содержать дороги и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо купить новую технику, надо повышать ответственность, а уж ГСЧС использовать как вспомогательные службы, которые готовы оказать нам поддержку, если у нас действительно уже аномальные снегопады", - убежден глава правительства.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Аварийность на дорогах: в пяти областях ситуация критическая. КАРТА

Говоря о взаимодействии ГСЧС и служб автомобильных дорог при неблагоприятных погодных условиях, Гройсман также отметил, что спасатели должны помогать только в самых сложных погодных ситуациях. Премьер-министр убежден, что нужно построить системную работу по надлежащему содержанию дорог.

В этом контексте глава правительства поручил увеличить ресурс на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 млн в дополнение к 250 млн грн уже предусмотренных.

"У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период, - подчеркнул Гройсман. - Первое поручение - давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 (млн грн) - это те средства, которые уже есть и мы можем начинать уже работу и договариваемся, что мы должны нарастить еще на 500 млн. То есть до 750 млн общую сумму по году на приобретение новой техники. Единственное, что нам нужно посмотреть - то, чтобы эта техника максимально производилась в Украине - это работа для людей, местная экономика и так далее".

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В совещании под председательством премьер-министра в частности, приняли участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, Председатель правления ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.



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Треба багатофункціональни машини робити.Щоби і сніг прибирали,і квіти поливали
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Прибирають дороги підрядники Служби автомобільних доріг України. Чому ми маємо купляти їм машини з державного бюджету?
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Та що там техніка, в нас відсутній якісний прем"єр,замість нього базарком ))))))
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на заводе богдан закажем
или мазы в панаме закупим?
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перед кожною маршруткою приспособити ковш як у грейдера і вперед
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Как раз в апреле купите новую технику, а до декабря её всю по запчастям растащат, в апреле следующего года опять покупать будете.
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"У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период, - подчеркнул Гройсман. - Первое поручение - давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 (млн грн).........."
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Если проблему нельзя решить просто, реши ее гениально....(с)
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Звідки ви,банкроти візьмете гроші,хіба напечатаєте?
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Оно такое тупое, что даже на директора рынка не тянет, когда снег выпал, оно о технике вспомнило.
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ему главное свою тупую харю еще больше разожрать. и так уже в экран не влазит, дегенерат вонючий!
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Hanna ☀ ‏@HannaGun 21 ч21 час назад
Але щось немає такого азарту по е-деклараціях,по розкраданням на митницях,по потоках контрабанди,по розкраданням бюджетних коштів на місцях.


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мають бути для початку в містах підземні парковки щоб транспорт не мішав убирати дороги
в Стокхольмі наприклад є такі хотя там і тяжкий грунт але зробили
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Намечается грандиозный распил бабок народных.Бпрыги погуляют.
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А мы тебе не верим, а мы тебя проверим. (не, не проверим, это же коммерческая тайна. типа это не за наши деньги)
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Так у нас и качественный премьер отсутствует ...
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Гнойсман, а чего так скромно помалкиваешь о своей новой "пабеде"!?!
Доллар достиг 29 гривен в обменниках Украины

http://korrespondent.net/business/economics/3799859-dollar-dostyh-29-hryven-v-obmennykakh-ukrayny



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это общая победа во главе с порошенко,по этому не знает кто должен лавры получить.
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это просто система выпадения осадков некачественная...
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Надо, надо, надо...
ДА КИЗДИТЬ МЕНЬШЕ НАДА!!!!
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як можна менше красти то як з алкоголем пють поки не впадуть
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Вмієш керувати Країною - все на горбу нещасних пенсіонерів .. Побійся БОГА та прокльону Власним Народом - жоден лікар не допоможе ..
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Е мае. Зачем тратить денег на технику, при мильоне безработных ? И ФОП закрылись., БЕРЕМ ЛОПАТЫ,А КАБМИН ВСЕМ по минималке 3200. Заплатит и налог себе в бюджет начислит.
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тут он конечно прав ЗИЛы и МТЗ давно пора менять.а учитывая расход безина на ЗИЛе во время уборки дорог то у нас страна явно не бедная!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"У нас отсутствует качественная система уборки дорог", - Гройсман поручил увеличить ресурсы на закупку снегоуборочной техники до 750 млн грн
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