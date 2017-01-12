 "У нас отсутствует качественная система уборки дорог", - Гройсман поручил увеличить ресурсы на закупку снегоуборочной техники до 750 млн грн

Как сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе Кабмина, во время совещания его участники коснулись проблемы недостаточного количества необходимой техники для содержания дорог зимой и их технологической устарелости.
"Что меня беспокоит: у нас сейчас отсутствует качественная система уборки дорог. Поэтому любой снегопад - ГСЧС начинает помогать решать проблемы, хотя по сути "Укравтодор" должен просто системно содержать дороги и тогда ситуация будет абсолютно контролируемая. Надо менять технологии, надо купить новую технику, надо повышать ответственность, а уж ГСЧС использовать как вспомогательные службы, которые готовы оказать нам поддержку, если у нас действительно уже аномальные снегопады", - убежден глава правительства.
Говоря о взаимодействии ГСЧС и служб автомобильных дорог при неблагоприятных погодных условиях, Гройсман также отметил, что спасатели должны помогать только в самых сложных погодных ситуациях. Премьер-министр убежден, что нужно построить системную работу по надлежащему содержанию дорог.
В этом контексте глава правительства поручил увеличить ресурс на приобретение новой техники для зимней уборки на 500 млн в дополнение к 250 млн грн уже предусмотренных.
"У нас недостаточно в стране техники для качественного содержания дорог в зимний период, - подчеркнул Гройсман. - Первое поручение - давайте увеличим сумму денег на приобретение техники для зимней уборки. Начинаем от 250 (млн грн) - это те средства, которые уже есть и мы можем начинать уже работу и договариваемся, что мы должны нарастить еще на 500 млн. То есть до 750 млн общую сумму по году на приобретение новой техники. Единственное, что нам нужно посмотреть - то, чтобы эта техника максимально производилась в Украине - это работа для людей, местная экономика и так далее".
В совещании под председательством премьер-министра в частности, приняли участие вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, Председатель правления ПАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины", и.о. председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак, Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин.
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или мазы в панаме закупим?
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Если проблему нельзя решить просто, реши ее гениально....(с)
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Але щось немає такого азарту по е-деклараціях,по розкраданням на митницях,по потоках контрабанди,по розкраданням бюджетних коштів на місцях.
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в Стокхольмі наприклад є такі хотя там і тяжкий грунт але зробили
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Доллар достиг 29 гривен в обменниках Украины
http://korrespondent.net/business/economics/3799859-dollar-dostyh-29-hryven-v-obmennykakh-ukrayny
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ДА КИЗДИТЬ МЕНЬШЕ НАДА!!!!
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