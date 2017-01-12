 "Черная сотня" и налоговики не допустили незаконного экспорта почти 3 тыс. тонн подсолнечного масла

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено фиктивное предприятие, документы которого используются для ведения противоправной деятельности, в том числе для проведения незаконных внешнеэкономических операций, сообщает Цензор.НЕТ.
От имени указанной компании на таможенном посту "Черноморск" Одесской таможни была зарегистрирована предварительная декларация на экспорт подсолнечного масла стоимостью 2,36 миллиона долларов США в адрес предприятия, зарегистрированного в Испании.
В результате проведенных мероприятий было установлено место хранения указанного товара.
На основании решения следственного судьи Святошинского районного суда в настоящее время на подсолнечное масло, общим весом 2,9 тысячи тонны, наложен арест.
Расследование уголовного производства продолжается.
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12.01 в 18:35:00|Экономика 3 0
Петр Порошенко в ходе визита в Одессу раскритиковал работу одесской таможни, когда ее начальником была Юлия Марушевская.
По его словам, в этом время был провален эксперимент с финансированием дорожных ремонтов за счет таможенного перевыполнения плана.
«За 10 месяцев 2016 года, когда работал предыдущий руководитель, перевыполнение было всего в одном месяце, в августе, и 22 миллиона пошли на ремонт дорог. В остальные - ноль", - отметил П. Порошенко.
При этом, по его словам, уже в декабре перевыполнение составило 400 миллионов, хотя "план не менялся". ато не знает как это все делается,крупную растаможку гнали с Одессы на Киев и другие регионы в декабре вернули ее назад ..
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