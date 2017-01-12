EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Происшествия
  1627  27
Все про:контрабанда (1596) налоговая (711) таможня (1232)

 "Черная сотня" и налоговики не допустили незаконного экспорта почти 3 тыс. тонн подсолнечного масла

Сотрудники межведомственного целевого Центра по предупреждению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенной политики совместно с сотрудниками налоговой милиции г. Киева пресекли попытку незаконного экспорта подсолнечного масла.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, было установлено фиктивное предприятие, документы которого используются для ведения противоправной деятельности, в том числе для проведения незаконных внешнеэкономических операций, сообщает Цензор.НЕТ.

От имени указанной компании на таможенном посту "Черноморск" Одесской таможни была зарегистрирована предварительная декларация на экспорт подсолнечного масла стоимостью 2,36 миллиона долларов США в адрес предприятия, зарегистрированного в Испании.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Партия сигарет для контрабанды стоимостью 700 тысяч изъята на Закарпатье, - ГФС. ФОТОрепортаж

В результате проведенных мероприятий было установлено место хранения указанного товара.

На основании решения следственного судьи Святошинского районного суда в настоящее время на подсолнечное масло, общим весом 2,9 тысячи тонны, наложен арест.

Расследование уголовного производства продолжается.

Смотрите также: Таможенники Львовщины предотвратили вывоз в Польшу 68 старинных книг. ВИДЕО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Порошенко раскритиковал работу таможни при правлении Марушевской
12.01 в 18:35:00|Экономика 3 0
Петр Порошенко в ходе визита в Одессу раскритиковал работу одесской таможни, когда ее начальником была Юлия Марушевская.
По его словам, в этом время был провален эксперимент с финансированием дорожных ремонтов за счет таможенного перевыполнения плана.

«За 10 месяцев 2016 года, когда работал предыдущий руководитель, перевыполнение было всего в одном месяце, в августе, и 22 миллиона пошли на ремонт дорог. В остальные - ноль", - отметил П. Порошенко.

При этом, по его словам, уже в декабре перевыполнение составило 400 миллионов, хотя "план не менялся". ато не знает как это все делается,крупную растаможку гнали с Одессы на Киев и другие регионы в декабре вернули ее назад ..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Всё он знает ,дурачком прикидывается, Михо с Марушевской ушли и схемы контрабанды в одесском порту вернулись.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ага, ещё надо предотвратить незаконный вывоз шматка сала с родины! Хернёй всякой занимаются, лишь бы поличить с этого свою долю.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Работа такая. Патриотичней конечно москалей чморить...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тогда непонятно, чем таможня провинилась(
 показать весь комментарий
Ответить
 
Понты по случаю приезда Пети, нашли козла отпущения и слили напоказ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну мне хотелось бы верить, что это обычная рутинная работа. Пусть невеликая....
 показать весь комментарий
Ответить
 
опять опричники насирова кого то обокрали, поставили себе таможню на службу, для личного обогащения, кстати, рюкзаков до сих пор никуда не сдал ценности якобы азарова, где они что с ними никто не знает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что значит незаконного? То есть без отката? Или не уплатили пошлины в бюджет? Блядское государство .... Внутренний рынок уграли . На внешний не пускают ....Подьем экономики .!!!! Украина вперде!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Житель Томска украл бульонный кубик из магазина и был задержан полицейским.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ліс-кругляк вивозять цілими поіздами,і ніхто не зупиняє.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это хорошо.Но когда панамскими офшорами займетесь и отчитаетесь ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну что языком трепать? Когда таможня занималась выводом денег в оффшоры? Вот просто вылезти и ляпнуть?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
я понимаю - тут готовилса фиктивный экспорт`?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Як же у нас люблять всему давати всіляки пишні назви "Чорна сотня", "Небесна сотня", "Революція гідності", "Бриліантові прокурори" і так далі.........
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ну не эксперт я, ну мне что то подсказывает 80% коментаторов текст не прочитали.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто знаком с работой брокеров и таможни просто улыбаются с этой "новости" все знают сколько и кому занести за левую растаможку по черному,по приезду Пети провели показательное задержание груза чтоб можно было Саакашвили обосрать,мол смотрите как без него всё заработало,как мы теперь задерживаем контрабандистов,,,,мы не продвинулись после Майдана вперед,мы откатились назад благодаря этой бездари и вороватому чиновнику порошенко !.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Схема дуже проста. Оформляється вантажана митна декларація на ніби-то експортований товар (фактично безтоварна!), яка потім пред"являється в податковий орган для відшкодування ПДВ із бюджету. Так роблять усі, хто ділиться з чиновниками. Доки буде існувати злочинний Закон про ПДВ, буде злочинне відшкодування. І це не дрібні гроші! В даному випадку хотіли вкрасти 400 тис.дол. ПДВ, який ми усі щоденно сплачуємо до бюджету по 1,5 грн. з хлібини і не тільки.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Зачем все так усложнять. Налоговый кредит возникает уже по факту приобретения или предоплаты. Речь о том, что Кому то можно экспортировать подсолнечник ( и не только) а кому то нельзя. (т.е. прибыли с Двойной Евро-накруткой только для ИЗБРАННЫХ)
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Черная сотня" и налоговики не допустили незаконного экспорта почти 3 тыс. тонн подсолнечного масла
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Гройсман Донбасс Донецкая область дороги Киев НАБУ Нацполиция ОБСЕ обстрел Одесса Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти