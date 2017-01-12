 В подземных хранилищах находится более 11 млрд кубометров газа. Ситуация стабильная, - Коболев

Об этом он сообщил сегодня, во время рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом относительно обеспечения энергоресурсами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
В частности Коболев подчеркнул, что максимальное потребление газа в январе, который является более холодным по сравнению с прошлым годом, было меньше даже при более низкой температуре, чем в 2016 году. По его словам, это свидетельствует о положительных последствиях мероприятий по энергоэффективности и политики правительства по уменьшению потребления газа в быту.
Тем временем в подземных хранилищах, по словам Коболева, сегодня находится более 11 млрд кубических метров газа. Ожидается, что на конец февраля - начало марта Украина выйдет на 8 млрд кубических метров газа, что примерно равно показателю в марте 2014 года.
Он также отметил, что в 2016 году удалось достичь увеличения добычи украинского газа. Планируется, что в 2017 году увеличение составит от 500 млнкубических метров.
Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, отметил, что до 2020 года Украина должна обеспечить энергетическую независимость.
"Мы должны полностью обеспечить себя собственным газом. Точка. Это даст возможность развивать национальную экономику и обеспечить снижение цены на энергоресу рс в среднесрочной перспективе, - подчеркнул он. - Наша задача - меньше потреблять при лучшем качестве и больше добывать собственных энергоресурсов", - заявил Гройсман.
Глава правительства также призвал ускорить работу по реформе НАК "Нафтогаз Украины".
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«Снимешь ты свой заграничный костюмчик,
оденешь телогреечку и - или на лесосеку,
или в солнечный Магадан». ©
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это ж "Лучше в клифту лагерном,на лесоповале,чем у Фокса на пере".
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Согласно представленной номинации от компании Engie, ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн кубометров. Газ импортируется с территории Польши через ГИС Германович."Нафтогаз" прогнозирует сокращение запасов газа хранилищах до 8 млрд куб. м в конце зимы
+ угли +мазута
412 дні
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ
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412 днів ми не імпортуємо газ з РФ а купляємо російський газ у європейських газових трейдерів, які належать путіну по більш високим цінам ніж купляли у Газпрому!
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интересно ,чем это все закончится?
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п.с.: злочевского ужо никто не ищет
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Включайте чувство юмора)
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Издевается сука.
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Или "чётамухахлов" пресс-секретарю хуйла и захеровой, как ибольшинству россиянцев, ближе , чем "чётамумоскалей"?
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Кстати, когда лугандоны отелючали "Дождь", то ни захерова, ни письков не возмущались.
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Поскольку газ был закуплен ранее по старому курсу гривна-доллар, то сегодняшняя ситуация на валютном рынке никак не должна сказаться на стоимости коммунальных услуг.
А раз в бюджете заложен курс 1 доллар = 27,2 гривны, значит будет даже дешевле.
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Вон там выше премиленькая гифка, где енот катается. И развеселит, и ночью его можно в постельку для сугреву.
Не увидел бы, так сроду не поверил...
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Он жеж "качок" !
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