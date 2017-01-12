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Все про:газ (8586) Нафтогаз (2213) Гройсман (1951) Коболев (171) отопительный сезон (44)

 В подземных хранилищах находится более 11 млрд кубометров газа. Ситуация стабильная, - Коболев

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечает, что ситуация относительно обеспечения газом в стране является стабильной.

Об этом он сообщил сегодня, во время рабочей встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом относительно обеспечения энергоресурсами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В частности Коболев подчеркнул, что максимальное потребление газа в январе, который является более холодным по сравнению с прошлым годом, было меньше даже при более низкой температуре, чем в 2016 году. По его словам, это свидетельствует о положительных последствиях мероприятий по энергоэффективности и политики правительства по уменьшению потребления газа в быту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет никакого Армагеддона. Украина как была, так и будет с достаточным количеством газа", - Кистион

Тем временем в подземных хранилищах, по словам Коболева, сегодня находится более 11 млрд кубических метров газа. Ожидается, что на конец февраля - начало марта Украина выйдет на 8 млрд кубических метров газа, что примерно равно показателю в марте 2014 года.

Он также отметил, что в 2016 году удалось достичь увеличения добычи украинского газа. Планируется, что в 2017 году увеличение составит от 500 млнкубических метров.

Также читайте: На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик

Премьер-министр Владимир Гройсман, в свою очередь, отметил, что до 2020 года Украина должна обеспечить энергетическую независимость.

"Мы должны полностью обеспечить себя собственным газом. Точка. Это даст возможность развивать национальную экономику и обеспечить снижение цены на энергоресу рс в среднесрочной перспективе, - подчеркнул он. - Наша задача - меньше потреблять при лучшем качестве и больше добывать собственных энергоресурсов", - заявил Гройсман.

Глава правительства также призвал ускорить работу по реформе НАК "Нафтогаз Украины".
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Теперь я понимаю почему мой батя любил фразу "Солнечный Магадан"...
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Ее в совке многие любили... это из фильма:

«Снимешь ты свой заграничный костюмчик,
оденешь телогреечку и - или на лесосеку,
или в солнечный Магадан». ©



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джентельмены то понятно, но и там эта фразочка почерпнутая.
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плывем уже на работе ...
это ж "Лучше в клифту лагерном,на лесоповале,чем у Фокса на пере".
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Україна споживає в рік на опалення та побутові потреби більше 22 млрд куб.м газу і дві третини цього газу споживають в опалювальний період, від якого ми прожили тільки половину. Нескладним розрахунком бачимо (22/3)х2=14,7 млрд куб.м. спалюється на потреби населення в опалювальний період, половина від цієї цифри це 7,35 млрд куб.м. - це цифра яку нам ще треба спалити до кінця опалювального періоду!!!! Від залишків газу у ПСГ -11млрд куб.м. віднімаємо 7,35 млрд.куб.м. і отримуємо 3,65 млрд куб.м, це те що лишиться в сховищах на кінець опалювального періоду у разі якщо путін вимкне нам газ сьогодні. Треба наголосити що мінімальний обсяг газу який ми можемо лишити у ПСГ це 5 млрд. куб.м., а це значно більше ніж 3,65!!!!! Тобто газу нам не вистачить навіть на опалення і ми повністю залежні від путіна! Ось до чого довів нас менеджер порошенко та його банда!
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Україна споживає в рік на опалення та побутові потреби більше 22 млрд куб.м газу і дві третини цього газу споживають в опалювальний період, від якого ми прожили тільки половину. Нескладним розрахунком бачимо (22/3)х2=14,7 млрд куб.м. спалюється на потреби населення в опалювальний період, половина від цієї цифри це 7,35 млрд куб.м. - це цифра яку нам ще треба спалити до кінця опалювального періоду!!!! Від залишків газу у ПСГ -11млрд куб.м. віднімаємо 7,35 млрд.куб.м. і отримуємо 3,65 млрд куб.м, це те що лишиться в сховищах на кінець опалювального періоду у разі якщо путін вимкне нам газ сьогодні. Треба наголосити що мінімальний обсяг газу який ми можемо лишити у ПСГ це 5 млрд. куб.м., а це значно більше ніж 3,65!!!!! Тобто газу нам не вистачить навіть на опалення і ми повністю залежні від путіна! Ось до чого довів нас менеджер порошенко та його банда!
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НУ, И ГДЕ РУЦЬКИЕ ТРОЛЛИ,КОТОРЫЕ ПАСУТСЯ ЗДЕСЬ И КРИЧАЩИЕ ---- ВСЕ ПРОПАЛО
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Европейский поставщик природного газа Engie с 1 января начал импортировать голубое топливо в Украину. За первую декаду нового года в украинскую газотранспортную систему уже поступило 3,9 млн кубометров газа, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.
Согласно представленной номинации от компании Engie, ежесуточный объем поступлений газа составляет почти 0,4 млн кубометров. Газ импортируется с территории Польши через ГИС Германович."Нафтогаз" прогнозирует сокращение запасов газа хранилищах до 8 млрд куб. м в конце зимы
+ угли +мазута
412 дні
НЕ ІМПОРТУЄМО ГАЗ ІЗ рОСІЇ
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Якщо Нафтогаз планує 8 млрд куб.м. в ПСГ на кінець зими то це пістець, бо у разі відключення газу Росією нам не буде чим кип'ятити чайники. Запаси газу в ПСГ мають допомогти нам прожити до будівництва альтернативного напрямку отримання газу з ЄС, з Грузії, чи з Туреччини. Фактично ми маємо тримати ПСГ майже повністю заповненими весь час, бо інакше ми ризикуємо зупинити українські газогони!
412 днів ми не імпортуємо газ з РФ а купляємо російський газ у європейських газових трейдерів, які належать путіну по більш високим цінам ніж купляли у Газпрому!
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В России могут запретить использовать газ в жилых домах. Об этом говорится в письме руководителя Ростехнадзора Алексея Алёшина депутату Госдумы Валерию Рашкину (копия письма есть в распоряжении RT). Согласно документу, «предполагается принятие принципиального решения» о запрете использования газа с целью «исключения взрывов и пожаров
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Макс . суточный объём россгаза в Европу составил 64 ляма кубов по всем веткам . А какая мощность трубопроводов в Украину ?
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Більше скажу. Всі українці ще три роки тому позамерзали.
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да нормально у нас фсе с газом... Пеця еще и умудряется его и полякам продавать и лугандонцам дарить...
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у пи.ров все стабильно. а доолар уже 29. почем будем платить за горячую воду и отопление?! у нас же все рыночное. вот по рыночному народ расплачивается за приват, из которого к-й вывел бабло и все после праздников тихонечко .. забыли и замолчали. ни на цензоре(честнейшем и непродажном) ни по 1+1 ни слова о курсе и привате больше. мрази
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да ,с баксом жопа!!
интересно ,чем это все закончится?
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Если не разругаются с МВФ, то пока ничем. Т.е. все будет как запланировано в бюджете. Ну может чуть хуже...
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запланировано все хорошо. вон засранец из статьи даже сказал - все стабильно. а как выживать дальше? бо,если честно,этот год был ооочень тяжелый. и дальше я уже себе слабо представляю как жить ,если эту мразь порхатую не остановить
п.с.: злочевского ужо никто не ищет
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Анжелина, ну есть такая поговорка - "В начале было плохо, но зато потом становилось все хуже и хуже"
Включайте чувство юмора)
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нет не так, волновой анализ эллиоттчиков дает в этом году значение 35 - 40 гривен за доллар. По рублю по моему где-то 125 рублей за доллар. И это не зависит от МВФ
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Шапочку из фольги надевать не пробовали?))
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Самое простое - ничего (промышленного) не производить. Тогда скорее всего хватит собственного.
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По его словам, это свидетельствует о положительных последствиях мероприятий по энергоэффективности и политики правительства по уменьшению потребления газа в быту.Источник:http://censor.net.ua/n42308

Издевается сука.
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Ну почему. Цены на газ для населения повысили, промпроизводсво прижали... Вот мероприятия, и вы скажете, что они не уменьшают потребление газа?
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5 лярдів це балласт...це те що не можна викачати так що по факту 6 лярдів і то якщо вірити кобелеву...
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Я не понял, так что хохлы снова не замерзнут? От лихо...
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Якщо наступив стабілізець,то значить скоро буде пі...дець.
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Даже учли тот шо згорает как вечный огонь ! Ну это ,так - не для средних умов !
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А если разбавить всяким химическим суррогатом, то можно довести объем до 15. Или это уже разбавленный?
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Любой суррогат, ну кроме атмосферного воздуха, в разы дороже)))
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Сергей, апочему миськови захерова так возбудились на запрет в Украине вещания телеканала "Дождь", при том, что они приложили массу усилий, чтоб запретить его вещание в кабельных сетях на самой РФии?

Или "чётамухахлов" пресс-секретарю хуйла и захеровой, как ибольшинству россиянцев, ближе , чем "чётамумоскалей"?
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И чтоб не быть голословным.

Кстати, когда лугандоны отелючали "Дождь", то ни захерова, ни письков не возмущались.


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Александр, да кто ее знает)) "Что, я сторож брату своему" ))
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world news Mustang ‏@rex_Zlo 1 год.1 годину томуТрішки переінакшу відповідь на слоган "креатівщиков" з ФСБ РФ. На российское - "Дощ триває", наше украинское - "Взимку "Дождя" не треба"!
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11 млд. куб. газа- отлично, Константин! За глаза хватит! Ещё и продать можно будет.
Поскольку газ был закуплен ранее по старому курсу гривна-доллар, то сегодняшняя ситуация на валютном рынке никак не должна сказаться на стоимости коммунальных услуг.
А раз в бюджете заложен курс 1 доллар = 27,2 гривны, значит будет даже дешевле.
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Политика правительства по уменьшению газа в быту. Во как сказанул!
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Це вкотре вже ми не "замерзнемо"? Це я до північного сусіда.
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Не замерзните! Украинцы сердцем яры!
Вон там выше премиленькая гифка, где енот катается. И развеселит, и ночью его можно в постельку для сугреву.
Не увидел бы, так сроду не поверил...
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Коболев, ты следи там, чтобы этот газ не ййоббнул.
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интересная ситуация -- сколько наварили на газе, с хранилища)), он там еще с юльки хранитсца)))!!!
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"Взяли цены подняли. Это и дурак может поднять. Для этого никакого правительства не надо!" Лукашенко.
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а скока раз у бацьки нули на зайчиках зачеркивали за 25 лет?это не перманентное поднятие цен?
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Как увижу суровое и мужественное лицо этого крепкого менеджера - сразу верю по страшному
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Ты ещё его мускулатуру не видела.
Он жеж "качок" !
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чуть что будем воровать у наших врагов кацапов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ подземных хранилищах находится более 11 млрд кубометров газа. Ситуация стабильная, - Коболев
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