 Отказ сборных от приезда на ЧМ-2018 может отразиться на лишении России турнира, - член МОК Паунд

Об этом заявил экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Р-Спорт".
Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.
"Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка", - сказал Паунд по телефону.
Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России запланирован с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля должны состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
Напомним, в октябре 2015 года тогдашний глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что решение о проведении Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году было принято в результате тайной сделки между лидерами ФИФА, предполагающей фальсификацию результатов выборов.
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плохо что волну заранее гонят, пусть параша вложится побольше, меньше на патроны для захарченки
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тоже заметила. особенно на ветке "блоги", тема хоть и от 11.01., но все комментарии от 12.01. (сегодня) Минская встреча 16 января. Чего ожидать от боевиков?
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Я не помилився в прогнозах ?
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Так, в культурной столице России - Санкт-Петербурге, три человека умерли, выпив стеклоочиститель «Дед Мороз»:
http://www.belaruspartisan.org/life/367560/
Кстати. Дед Мороз (Dead Morose) переводится с английского как "угрюмый мертвец".
Весьма знаковое определение, вы не находите?
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У него деревянные ножки...
Ему требуется срочная операция в клинике Воронежа...
Но она очень дорогая..."Херург" попросил два ящика "Боярышника" и канистру стекломоя...
Поможем парню.
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У параши таки ещё ЕСТЬ ШАНС на проведения ЧМ 2017 !!! Год то ВАКАНТНЫЙ !!!
ЧМ не афишируется и приглашаются только народно-демократо-социалистические страны и геонедоразумения. Места в турнире распределены заранее службой ФСБ с одбрениеим карлика, скрывающегося под псевдонимом "@сказочноебали".
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А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ МЕРЗАВЦЕВ ОН ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ! Путин возглавил рейтинг главных злодеев 2017 года (Bild).
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/nemetskiy-zhurnal-bild-nazval-glavnyh-zlodeev-1484033001.html
…
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