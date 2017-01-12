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Все про:МОК (54) Россия (64639) футбол (3025) ЧМ-2018 (46) допинг-контроль (164)

 Отказ сборных от приезда на ЧМ-2018 может отразиться на лишении России турнира, - член МОК Паунд

Нельзя исключать, что некоторые сборные откажутся от приезда на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, в связи с допинговыми скандалами, и это может послужить причиной лишения РФ права на проведение турнира.

Об этом заявил экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Р-Спорт".

Также читайте: 20 национальных антидопинговых агентств призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить страну всех турниров

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

"Проведение соревнований, в том числе чемпионата мира по футболу 2018 в России, будет консенсусом, достигнутым внутри ФИФА. Но, тем не менее, нельзя исключать, что некоторые страны просто могут отказаться от участия на чемпионате в России в случае этой антидопинговой истории, и это будет началом возможности лишения России права проведения. Но я далек от ФИФА, поэтому мне сложно говорить наверняка", - сказал Паунд по телефону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Что значит "забираю"? Заплати, потом забирай", - Мутко сообщил о страховке на случай переноса ЧМ-2018 из РФ

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России запланирован с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи мундиаля должны состоятся в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блаттер - Путину: ЧМ-2018 пройдет в России - нужно сделать что-то конкретное для поддержки мира

Напомним, в октябре 2015 года тогдашний глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер заявил, что решение о проведении Чемпионата мира по футболу в России в 2018 году было принято в результате тайной сделки между лидерами ФИФА, предполагающей фальсификацию результатов выборов.
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Голландцам надо ещё туда попасть ,мимо Евро уже пролетели ....
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ЕСЛИ ОТМЕНЯТ- КАЦАПЫ МАССОВО ОТСТРЕЛЯТ СЕБЕ ГОЛОВУ, ДЛЯ НИХ ЭТО ХУЖЕ САНКЦИЙ.
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ну началось.ЧМ 18 под угрозой срыва.мельдониевые обоссанцы угрожают превратить ЧМ-18 в праздник говна... ну и т.д.
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А тот петух из говна вполне заслужил быть талисманом ЧМ в кацапии .
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и талисманы делать и продавать из того же материала, что и сам гордый питух!
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Черновецкий присутствовал при подписании договора .
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ЧМ 2018 в расеи не будет полюбасу,
плохо что волну заранее гонят, пусть параша вложится побольше, меньше на патроны для захарченки
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переделанный в Германии, ЧМ 2018 в России будет, и ты приезжай, огребешь там по полной, чмо!
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купа нульових акків, що сьогодні з'явилися на Цензорі.
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тоже заметила. особенно на ветке "блоги", тема хоть и от 11.01., но все комментарии от 12.01. (сегодня) Минская встреча 16 января. Чего ожидать от боевиков?
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С квадратным могут и выиграть , это у них с круглым проблемы.
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Будут на построенных стадионах лепешки навозные метать.
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Зянит-Арену к чемпионату строят уже почти 10 лет...
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Северная Корея чемпион Мира по всем видам спорта, особенно в кёрлинге, так им вожди говорят и корейцы верят , и кацапам подобное расскажут , кисель ТВ придумает как мокшам вяличие поднять
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кстати, северные кореицы до сих пор всегда выигрывали свой чемпионат мира.
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Замовлют ьз кожної країни по 11 бомжів. Одягнуть їх в футболки збірних і скажуть - ну от всі приїхали ! І кацапи будуть бурно аплодувати !
Я не помилився в прогнозах ?
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18-й год???? Парашникам нада исчо 17-й пережить....
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Прикинь - реклама настойки боярышника на стадионах во время матчей ! Это будет нечто !
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кстати да ! там еще компашка окочурилась после стеклоомывателя " дед мороз"
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Ага. Вместо концентрата для ванн "Боярышника" в России уже начали травиться стеклоочистителем.
Так, в культурной столице России - Санкт-Петербурге, три человека умерли, выпив стеклоочиститель «Дед Мороз»:
http://www.belaruspartisan.org/life/367560/
Кстати. Дед Мороз (Dead Morose) переводится с английского как "угрюмый мертвец".
Весьма знаковое определение, вы не находите?
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Будут проводить вместо ЧМ 2018 турнир "Кожаный мяч".
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я представляю как это будет. столько бабла ввалить в стадионы, символ, гостиницы. и получить "пшли вон".... это будет удар......
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ну тут ещё вопрос, кто первый, по моему рассея выигрывает севернную корею
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Кто откажется, заранее прогнозируемо. Польша, балтийская мелочь ну и тд по списку верных эээ... союзников США.
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У мальчика Андруши тяжелая болезнь...
У него деревянные ножки...
Ему требуется срочная операция в клинике Воронежа...
Но она очень дорогая..."Херург" попросил два ящика "Боярышника" и канистру стекломоя...
Поможем парню.

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Туалет "на брудершафт" Аленьпиада в Сочи, такого больше не увидим
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Нет . Тут другое . Это демонстрация наличия свободы выбора в Педерации .
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Мы не откажемся,надо попеть в Москве песню про хуйла
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ЧМ-18 чемпионат мельдониевых наркоманов. Нормальным странам там делать нечего.
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СРОЧНО !!!!!!!!!!!!
У параши таки ещё ЕСТЬ ШАНС на проведения ЧМ 2017 !!! Год то ВАКАНТНЫЙ !!!
ЧМ не афишируется и приглашаются только народно-демократо-социалистические страны и геонедоразумения. Места в турнире распределены заранее службой ФСБ с одбрениеим карлика, скрывающегося под псевдонимом "@сказочноебали".
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да можно ЧМ в РФ, прям и в феврале еб@нуть! вид то зимний! свои приедут да и ладно, зимбабве там, корея северная, бяларусь с казахами, лугандон и сев. осетия с абхазией апятьжа! а чей-та?
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Вал Мишель‏@VALMICHEL7

А ТАКЖЕ В ОБЛАСТИ МЕРЗАВЦЕВ ОН ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ! Путин возглавил рейтинг главных злодеев 2017 года (Bild).
https://styler.rbc.ua/rus/zhizn/nemetskiy-zhurnal-bild-nazval-glavnyh-zlodeev-1484033001.html


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Роися не шибко то и финансирует тот чемпионат..так как начали подозревать ))) что Чемпионат пройдёт вне мордора..
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вспомним Евро во Франции и кровь болельщиков и смерть англичанина на лапах кацапских душегубов-о каком ЧМ 2018 в казласрании вести речь,нужны еще трупы...?
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Цензор.НЕТНовостиСпортОтказ сборных от приезда на ЧМ-2018 может отразиться на лишении России турнира, - член МОК Паунд
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