 Кандидат Трампа на должность главы ЦРУ включает Россию в список глобальных вызовов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Вопреки заявленным намерениям Трампа добиваться более тесных связей с Россией, Помпео заявил, что Россия "агрессивно самоутверждается" посредством вторжения и оккупации Украины, угроз Европе, и при этом "не делая почти ничего", чтобы уничтожить Исламское Государство.
В своем вступительном слове, Помпео отметил, что ЦРУ не вырабатывает политику в отношении какой-либо страны, добавив, что "это задача политиков решать, что делать с Россией.
Тем не менее важно, чтобы агентство предоставляло политикам точные разведданные и объективный анализ действий России".
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Первый посетитель челябинского центра временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, дважды попал в историю города, региона и страны: став первым посетителем заведения и дунув в алкотестер, сборщик металлолома сломал аппарат, сообщаетВести.Ru.
Мужчина до теста признался, что выпил три литра водки. Во время проверки он дунул в алкотестер, но устройство сначала зависло, а затем отключилось. В итоге премьерный посетитель был отправлен отсыпаться без прохождения освидетельствования.
Chelyabinsk.74.ru сообщает, что приемщика металла по имени Егор задержали в нетрезвом виде, когда он возвращался с работы.
"АиФ-Челябинск" со ссылкой на представителей учреждения, сообщает, что устройство признано работающим. В центре признались, что устройство не сработало в истории с Егором: в качестве возможной причины названо неправильное выдыхание воздуха приемщиком. В центре также отметили, что уровень алкоголя в крови не влияет на работу алкотестера.
Глава учреждения позже заявил, что пусть не с первой попытки, но удалось получить данные о наличие алкоголя в крови приемщика Егора.
Центр временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, открылся в городе 9 января 2017 года. Он стал первым в Уральском федеральном округе. Центр рассчитан на 35 мест. Попавшие сюда граждане могут пребывать в центре от трех часов до суток. В каждой палате помещается шесть коек, ситуация контролируется камерами видеонаблюдения. Пребывание в центре - добровольное и бесплатное.
В 2011 году в России была упразднена система вытрезвителей, сильно нетрезвых граждан стали доставлять в больницы и отделения полиции.
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Я умру сейчас от смеха. Власти Москвы уменьшают размер дорожных знаков в целях экономии. Бляяяяяяяааааааааыыыыыы
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повесили бы синие ведерка на машины. у кого больше тот и прав, делов то.
столько бы денег еще сэкономили..
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Букв много, но оно того стоит.
Виктор Суворов7 год · Отвод войск из СибириВладимир ЗвягинЗакон сохранения гласит, что если что-то куда-то прибывает, то оно непременно откуда-то убывает. Сейчас идут сообщения о том, что к границам Украины и вообще, в европейскую часть РФ, перебрасываются войска из Сибири, в основном - из Забайкалья. В совковые времена, Забайкалье было напичкано войсками, укрепрайонами и военными базами. Это было вызвано близостью китайской границы и горьким опытом, когда китайцы очень быстро переходили из категории «братьев» в категорию «враги».
Что характерно, советской армии противостояла НОАК, намного хуже оснащенная и имевшая преимущество исключительно в живой силе. Абсолютно все вооружение СА опережало более чем на поколение китайское. Тем не менее, Совок очень серьезно относился к возможности конфликта именно на этом участке. Такое внимание было обусловлено тем, что от Байкала и до Дальнего Востока, существовала только одна железная дорога, по которой можно перебрасывать военные грузы. Позже была проложена Байкало-Амурская магистраль, но она была пущена под занавес совка и работала не так, как планировалось, ибо на ее трассе оставалось множество временных сооружений, которые требовали многих лет доводки до ума.
Собственно говоря, Китаю достаточно перерезать эти две нитки железной дороги и все, что восточнее - само упадет в их руки. По здравому разумению, перевооруженная новейшим оружием НОАК должна вызывать куда большее беспокойство со стороны РФ. Кроме армии, Китай полностью изменил свою приграничную инфраструктуру. Теперь у границы с РФ - разветвленная сеть автомобильных и железных дорог. Любой военный скажет, что часть автодорог имеют ярко выраженный рокадный характер. То есть, Китай уже имеет армию, оснащенную лучше российской, более многочисленную, а приграничные коммуникации подготовлены к возможности маневренной войны.
При таком раскладе РФ просто обязана иметь нечто адекватное со своей стороны границы. На самом деле ситуация прямо противоположная. С развалом совка забайкальская группировка войск была существенно урезана, и оборона этого участка границы стала носить очаговый и эпизодический характер при полном разрушении вменяемой логистики. Все, что осталось, было стянуто в несколько мест и стало удачной мишенью для возможного огневого поражения.
Но теперь происходят еще более показательные события. Даже эти немногочисленные группировки войск выводятся в европейскую часть РФ. Это можно называть как угодно, но то, что граница открывается, не вызывает никаких сомнений. Бездумное ослабление армии стоило Украине очень многого. Теперь РФ делает ровно то же самое на юго-востоке теперь уже свое
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Итак, Сибирь и Дальний Восток РФ переживают самый массовый отток населения за всю историю. Создается положение популяционного вакуума, когда население просто не может существовать автономно, а коммуникации с центром фактически перекрыты. В самом деле, поездка даже из Читы в Москву будет стоить всех сбережений простой семьи, поэтому в центр едут один раз - навсегда. Те, кто остался, вынуждены приспосабливаться и пользоваться тем, что есть на месте.
А на месте оказывается весь товар уже китайского производства. Поездки в Китай становятся вполне доступными по цене и комфортными по исполнению. Мало того, перелет до Москвы из китайских аэропортов вдвое, а то и втрое дешевле прямого из той же Читы или Хабаровска!
Люди завязывают коммерческие отношения с китайцами и даже ездят туда отдыхать, а многие уже купили там себе жилье и отправили детей на учебу не в Москву или Питер, а в Китай. Понятно, что при таком раскладе, очень многие уже сейчас могут общаться на мандарине. И еще важный момент. Сравнение китайской системы государственной власти и российской, приводит к однозначному выводу - с российской властью жить нельзя. Так что люди уже ассимилированы в китайский образ жизни.
С другой стороны, РФ демонстрирует полную импотенцию в вопросе развития этого региона. Фиаско «Силы Сибири» говорит о том, что Россия уже не в силах вести эффективную торговлю богатствами Сибири даже в топовых позициях. Мало того, уже понятно бессилие метрополии просто что-то там добывать и доводить до ума. Это говорит о том, что Россия уже утратила способность эффективного хозяйствования и управления этим регионом. Это - объективная реальность и что-то изменить уже невозможно ибо денег на это нет, а привлечь инвестиции,на приемлемых условиях - невозможно, ибо нормальный инвестор в Путинскую Россию уже никогда не пойдет. Но туда пошел Китай.Причем, пошел так, как никакой другой инвестор пойти просто не смог бы. Китай взял в концессию на 50 лет гигантские по площади территории, которые, в частности, пересекают упомянутые выше ветки ЖД. Причем, на этих территориях приостанавливается действие конституции РФ. Кроме того, Китай настоял на том, что осваивать эти территории будут китайские предприятия и китайские граждане, которые получают свободный и неограниченный доступ к этим территориям.
Любой студент юрфака первого года, изучающий курс конституционного права, четко скажет, что речь идет об утрате суверенитета над частью территории РФ. Как мы отмечали выше, это отсекает весь Дальний Восток от Центра. Теперь эти коммуникации находятся в руках китайцев. То есть, над частью территории суверенитет уже утерян, а остальная часть утеряет его в ближайшее время и население к этому уже готово, а многие даже хотят уйти в Китай. Фактически, Китай повторяет совковый фокус с Калининградом, который был оккупирован сроком на 50 лет. Как известно, союзники вывели свои войска из Германии еще в 90-х ибо срок оккупации вышел, а РФ так и сидит на месте. Теперь Китай сделал ту же самую подачу и даже если РФ просуществует 49 лет, то выставить оттуда Китай уже не получится. Но все будет проще.
Путин, понимая тот факт, что Россия уже просто не может содержать ДВ и большую часть Сибири, завтра или послезавтра все равно ее утратит. Если это неизбежно, то надо это сделать с прибылью. С учетом того, что официальные концессионные платежи вызывают смех до слез, то становится очевидным факт оплаты сделки по-черному, лично нескольким должностным лицам РФ. Понятно, что берут по чину и самый жирный куш достался лично Путину.
Отметим, что пробные камешки по передаче островов и небольших участков земли Китаю, были брошены еще лет 10 назад. Всего несколько человек возмутились этому делу, остальные же аплодировали стоя. Концессия - второй, но отнюдь не последний шаг. Следующим номером программы, будет аннексия Дальнего Востока. Китайцы - специалисты в применении принципа «мягкой силы», а потому вполне допускают, что внешне крепкий режим Путина может рухнуть в один день под влиянием совсем внезапных обстоятельств. Они понимают, что к власти могут придти люди, которые объявят все путинские сделки изменой и попытаются вернуть отданные Китаю земли. Предвидя эту возможность, Китай поставил условие Путину о демилитаризации территории, подлежащей аннексии. У Путина нет выбора. Единственное место, куда он может уйти в случае переворота - Китай, поэтому он обязан выполнить требования Пекина.
Таким образом, и без того обескровленное Забайкалье прямо на наших глазах проходит стадию тотальной демилитаризации с полным выводом войск РФ за тысячи километров под любым предлогом, чтобы сами военные не спохватились или кто-то не уличил Путина в измене. Так что Путин скоро получит еще один всемирный титул. До этого он обладал первенством в номинации - крупнейший в истории распильщик бюджета, где оставил позади как знаменитых казнокрадов, так и просто самых богатых людей. Свои нажитые непосильным трудом $250 млрд сделали Путина недосягаемым для всех. Теперь же он готовится стать правителем, который за мзду слил самую большую территорию своей страны. Если площадь, ушедшая Китаю, окажется больше Аляски, то РФ может гордиться своим выдающимся сыном. Такого разностороннего таланта история еще не знала!
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Старое со всеми секретами уходит,
новое, хрен знает кем поставленное - приходит.
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