 На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил сегодня, во время рабочей встречи с премьер-министром относительно обеспечения энергоресурсами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
Насалик отметил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тыс. мегаватт, что эквивалентно 4 атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики, и Министерство энергетики готовит все необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии. Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов.
Он также сообщил, что на сегодняшний день на складах находится около 1,9 млн тонн угля.
В то же время Насалик отметил, что в течение 1-10 января при температуре -17, -20 градусов срабатывание складов за 10 дней составило 1,7 тыс. тонн, или 0,1 состава. "Ситуация полностью контролируется, никаких проблем нет", - подчеркнул он.
Премьер-министр Владимир Гройсман отдельно поднял вопрос надежности энергообеспечения страны и поставил задачу усилить работу, в частности, относительно углубления сотрудничества с облэнерго, модернизации сетей.
"Я хочу, чтобы каждый человек имел гарантированное качественноеэлектроснабжение в своих домах", - отметил он.
В этом контексте глава правительства подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. По его убеждению, необходимо обеспечить 1,9-2 млн тонн угля как "тот запас, который должен быть неприкосновенным и в постоянном наличии".
93 3
Гройсман: Наша задача - не допустить выплаты работодателями заработной платы в конверте(101)
Гройсман создает спецгруппы для контроля минимальных зарплат в бизнесе(196)
Более 2400 учебных заведений получили 23,5 тыс. новых компьютеров в рамках соглашения Минобразования Украины и КНР, - Гройсман(137)
Децентрализация остается приоритетом правительства и будет только набирать обороты, - Гройсман(234)
"Реформа" Служби зайнятості свідчить про повне невігластво Гройсмана – експерт(0)
Безопасность и оборона - приоритет на 2017 год. Украинская армия становится сильнее день ото дня, - Гройсман. ВИДЕО(203)
Я не дам скупить всю землю в Украине за 3 месяца, - Гройсман о создании рынка земли(432)
Ответить
Ответить
Ответить