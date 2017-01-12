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Все про:отопление (511) Гройсман (1948) уголь (531) Насалик (81) отопительный сезон (42)

 На складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик

На сегодняшний день на складах энергогенерирующих предприятий Украины находится около 1,9 млн угля, ситуация с прохождением отопительного сезона полностью контролируемая.

Об этом министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик сообщил сегодня, во время рабочей встречи с премьер-министром относительно обеспечения энергоресурсами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Насалик отметил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тыс. мегаватт, что эквивалентно 4 атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики, и Министерство энергетики готовит все необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии. Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов.

Он также сообщил, что на сегодняшний день на складах находится около 1,9 млн тонн угля.

В то же время Насалик отметил, что в течение 1-10 января при температуре -17, -20 градусов срабатывание складов за 10 дней составило 1,7 тыс. тонн, или 0,1 состава. "Ситуация полностью контролируется, никаких проблем нет", - подчеркнул он.

Премьер-министр Владимир Гройсман отдельно поднял вопрос надежности энергообеспечения страны и поставил задачу усилить работу, в частности, относительно углубления сотрудничества с облэнерго, модернизации сетей.

"Я хочу, чтобы каждый человек имел гарантированное качественноеэлектроснабжение в своих домах", - отметил он.

В этом контексте глава правительства подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. По его убеждению, необходимо обеспечить 1,9-2 млн тонн угля как "тот запас, который должен быть неприкосновенным и в постоянном наличии".
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это он кому докладывает? кацапам? чтоб те не беспокоились сильно, что мы замерзнем...
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Но продолжаем покупать уголь у сепаров...ведь с каждой купленой тонны насалик свою долю имеет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа складах сегодня находится около 1,9 млн тонн угля. Ситуация с отоплением полностью контролируемая, - Насалик
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