 "Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - Песков о запрете телеканала "Дождь" в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".
"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - заявил Песков.
Как сообщалось ранее, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.
"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.
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в Україні буде стільки російських каналів, скільки українських в підерації
в Україні буде стільки російськіх шкіл і церков, скільки українських в підерації -- це вже я від себе додаю, так сказать свої мрії.
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Анубис со сфинксом Советский фарфор, ЛФЗ, Ломоносовский фарфоровый завод.
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