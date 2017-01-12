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 "Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - Песков о запрете телеканала "Дождь" в Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Украины запретить вещание телеканала "Дождь" на своей территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дождь".

"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - заявил Песков.

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Как сообщалось ранее, Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь" из-за непризнания каналом суверенитета и территориальной целостности Украины, а также трансляции российской рекламы.

"В частности, в эфире данного телеканала административная граница между Херсонской областью и АР Крым изображалась как граница между Украиной и РФ", - сказал в ходе заседания член Нацсовета Сергей Костинский.
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ох и дибил , от такого удара и шейные позвонки треснуть могут, хоть со шлемом хоть без.
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Письков вписался за Дождь , вот и все что надо знать про оппозицию на рассее .
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вроде в России есть украинские каналы, когда сами библиотеки громят с украинскими книгами
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Кстати, сам Песков поучаствовал в гонении на этот телеканал, поспособствовал отключению Дождя российскими кабельными операторами.
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Так вот почему "Дождь" последнее время стал власти жопу лизать. Хочет бабла наварить. Оппозиционная риторика денег не приносит . Пятая колонна всего 3% из ста
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Ну и насрать на дождь, пескова и его усы. Почему это кого-то должно волновать, что там пробормотали чьи-то усы?
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И лавров иногда бывает прав Единственный практически канал, который может смотреть вменяемый человек...
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вот кацапье пусть и смотрит...если им разрешат.а нам он к чему?
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Как это чревовещатель уже заколебал своими умозаключениями!
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тут на цензорі раніше хтось гарно підмітив :
в Україні буде стільки російських каналів, скільки українських в підерації
в Україні буде стільки російськіх шкіл і церков, скільки українських в підерації -- це вже я від себе додаю, так сказать свої мрії.
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"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - заявил Песков.

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письков - так ты вместе с плешивым этот телеканал и угробили
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Другими словами - Украина на внешне-политической арене, продолжает придерживаться противо3/14дарастической линии!...
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А сколько, песковское падло, украинских телеканалов транслируется в Раше?!...
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ALF nt ‏@Julius_ALF 3 ч.3 часа назад
Анубис со сфинксом Советский фарфор, ЛФЗ, Ломоносовский фарфоровый завод.


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Ансамбль Александрова проводить набір вокалістів ,пропонують стабільну зарплату,високі надбавки,і безкоштовні поїздки до Сирії
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А ПЕсков может ответь сколько украинских каналов транслируется в россии или на оккупированных ими территориях Украины. Неплохо чтобы наши каналы еще показывали как на их шоу по центральным каналам они собираюсь превращать украинские города в Алепо.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Деструктивная линия украинской стороны продолжается", - Песков о запрете телеканала "Дождь" в Украине
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