 НАБУ открыло дело на должностных лиц Нацбанка. ДОКУМЕНТ

Об этом свидетельствует письмо председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, адресованное народному депутату от "Батькивщины" Сергею Соболеву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Копия этого письма есть в распоряжении "Украинской правды".
Досудебное расследование открыто по ч.3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжелые последствия. Процессуальное руководство в данном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.
В письме отмечается, что производство зарегистрировано 3 января 2017 года по результатам рассмотрения рапорта сотрудника Генпрокуратуры Владислава Куценко, который, по утверждениям ГПУ выведен из штата. Куценко сообщил, что продолжает работать в Генпрокуратуре на должности заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ. "Как видите из ответов, я на посту. Сейчас я действующий заместитель начальника Департамента ГПУ. Процедура сокращения моей должности не осуществлена", - отметил он.
Ранее после подачи рапорта в ГПУ сообщили, что должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении. В ГПУ заявили, что Куценко не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам. А его рапорты поданы через приемную граждан и будут рассматриваться в общем порядке.
Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина озвучивал его позицию и позиции Генпрокуратуры в то время.
Напомним, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. 24 ноября она отнесла в НАБУ жалобу на руководителей Нацбанка Валерию Гонтареву и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.
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7 ч ·
В електронній декларації Олександра Турчинова ви не знайдете
цей шикарний маєток площею понад тисячу квадратів. Маєток знаходиться під Києвом в селищі Білогородка і записаний на 73-річну тещу Турчинова. Вражає, еге ж? По закону, якщо майно належить дорослим родичам, що проживають окремо, його декларувати не потрібно. Ну і незадовго до е-декларування, старенькі теща і тесть Олександра Турчинова стали шалено успішними: крім маєтку у них з'явилися ще й купа офісних площ. Наприклад, 6 тисяч квадратів в будівлі на проспекті Корольова (останнє фото). І ще чимало нерухомості, яку ви не знайдете в декларації самого Турчинова. Звісно, Олександр Турчинов викликає симпатію своїм непримиренним ставленням до ворогів України. "Кривавий пастор" і все оце... А ще мені згадалося, як саме оточення Турчинова, разом з оточенням Порошенка намагалися всіляко загальмувати запуск е-декларування. Моя подяка Максим Опанасенко, який зробив це розслідуванння і пояснив, чому дехто так активно воював проти відкритості статків. Вся історія тут:
http://hromadske.ua/posts/oleksandr-turchinov-maetki-rodini
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6 ч ·
Електронне декларування дозволило суспільству впритул поглянути на статки чиновників. Але деякі винахідливі державні службовці придумали кілька вправних способів, щоб приховати своє майно від декларування. Один з варіантів - це записати свої статки на дорослих родичів, які не проживають під одним дахом з декларантом. Так, літні батьки, тещі, свекри та свекрухи, а ще дорослі діти впливових чиновників раптом стають казково багатими, і декларувати їхнє майно чиновнику не треба. В рамках проекту «Голуби сизі» розслідування Максим Опанасенко про надзвичайно успішних родичів секретаря РНБО Олександра Турчинова.«Свята земля»: Як родина Олександра Турчинова обросла маєтками і ділянками
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А Я ДУМАЮ: ПОЧЕМУ ЭТО МИСТЕЦЬ ДАЛ КОМАНДУ СВОИМ ШАВКАМ МОЧИТЬ НАБУ?
ОКАЗЫВАЕТСЯ, НАБУ - ОТКАЗАЛО ВЛАСТИ, И ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ ЛЕРКИ АБЛИГАЦИИ И РОЖКОВОЙ ТАКИ ОТКРЫЛО!!!
ПОРОШЕНКО, ПЕТЛЯ СЖИМАЕТСЯ, УХОДИ СО СВОИМ ВОРОВСКИМ СБРОДОМ ПО ХОРОШЕМУ!!!
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3 ч · Киев ·
Коли е-деклараціі показали, що голова НБУ В. Гонтарєва та іі заступник К. Рожкова понад 98% своїх заощаджень зберігають у доларах, я також більшість своїх гривневих заощаджень перевів у долари.
І що я вам скажу - це виявилася правильна інвестиційна стратегія! Ми (я, Гонтарєва, Рожкова) непогано заробили - біля 10% гривневого доходу за останній місяць.
Довіряйте розумним людям!
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