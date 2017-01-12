 НАБУ открыло дело на должностных лиц Нацбанка. ДОКУМЕНТ

Об этом свидетельствует письмо председателя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, адресованное народному депутату от "Батькивщины" Сергею Соболеву, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду Копия этого письма есть в распоряжении "Украинской правды".

Досудебное расследование открыто по ч.3 ст. 365-2 УК Украины - злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжелые последствия. Процессуальное руководство в данном расследовании осуществляет Специализированная антикоррупционная прокуратура.В письме отмечается, что производство зарегистрировано 3 января 2017 года по результатам рассмотрения рапорта сотрудника Генпрокуратуры Владислава Куценко, который, по утверждениям ГПУ выведен из штата. Куценко сообщил, что продолжает работать в Генпрокуратуре на должности заместителя начальника Департамента обеспечения деятельности руководства ГПУ. "Как видите из ответов, я на посту. Сейчас я действующий заместитель начальника Департамента ГПУ. Процедура сокращения моей должности не осуществлена", - отметил он.Ранее после подачи рапорта в ГПУ сообщили, что должность Владислава Куценко приказом генерального прокурора Украины от 30 августа 2016 года была сокращена и он находится вне штата, уклоняясь от получения уведомления о сокращении. В ГПУ заявили, что Куценко не уполномочен представлять или комментировать официальную позицию Генеральной прокуратуры по любым вопросам. А его рапорты поданы через приемную граждан и будут рассматриваться в общем порядке.Как известно, Куценко во времена генпрокурорства Виктора Шокина озвучивал его позицию и позиции Генпрокуратуры в то время.Напомним, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует отставки главы Нацбанка Валерии Гонтаревой. 24 ноября она отнесла в НАБУ жалобу на руководителей Нацбанка Валерию Гонтареву и Фонда гарантирования вкладов Константина Ворушилина.