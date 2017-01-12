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 В результате сегодняшних обстрелов на Донбассе ранено трое украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО

Российско-оккупационные войска продолжают обстрелы позиций ВСУ на всех направлениях, по состоянию на 18 часов зафиксировано 38 обстрелов. Трое украинских военных получили ранения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино - снайпер.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы не выходим из погребов. Не надо меня фотографировать. На ту сторону поеду - на подвал в Макеевке или Донецке посадят", - жители Зайцево прячутся от обстрелов и журналистов. ВИДЕО

На Луганском направлении - из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.

Смотрите: Парадоксы этой войны: у раненного в результате обстрела боевиками Красногоровки дочь живет в России, а зять - военнослужащий РФ, - Аброськин. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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!!! Порошенко,Турчинов и Муженко, Путин планирует наступление в ближайшее время со стороны Донецка. Примите меры,обеспечьте всем необходимым наших военных.
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Руководство страны оплачивает из госбюджета Украины кацапским террористам убийство украинцев .
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ну ладно міномети і снайпера важко вичислити, потрібен час, а що з бмп... невже дальність стрільби бмп перевищує дальність стрільби СТУНГА ЧИ ІНШИх Птурів... Чи і вправду на передовій їх тупо не має?
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ранено трое украинских военнослужащих
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выздоровления.......

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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате сегодняшних обстрелов на Донбассе ранено трое украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО
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