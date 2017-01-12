 В результате сегодняшних обстрелов на Донбассе ранено трое украинских военнослужащих, - пресс-центр штаба АТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении боевики обстреляли Павлополь, Гнутово, Красногоровку, Марьинку и Широкино из гранатометов и стрелкового оружия. БМП вела огонь по Талаковке. По Широкино - снайпер.
На Луганском направлении - из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Золотому и Крымскому. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Новозвановке и Новоалександровке.
На Донецком направлении, используя минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие, боевики обстреливали наши позиции в районе Каменки, Луганского, Зайцево, Авдеевки и Троицкого.
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выздоровления.......
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