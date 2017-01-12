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Все про:декларация (816) Порошенко (10360) военнослужащие (3088) Райнин (61) электронное декларирование (383)

 Позиция Президента: военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц, - Райнин

Президент Петр Порошенко считает, что военнослужащие должны быть исключены из списка лиц, которые согласно законодательству обязаны заполнять электронные декларации.

Об этом глава Администрации Президента Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Должен отметить, что с первого января круг декларируемых лиц расширен. Это, в частности, все депутаты местных советов. И здесь я могу озвучить позицию Президента: военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц... Речь идет о тех людях, которые сейчас на Донбассе. Согласно действующему закону, который все сейчас так расхваливают. Я, кстати, считаю, что там очень много недочетов. И самый яркий из них - это то, что любой контрактник, военнослужащий, рядовой, находясь в окопе, должен заполнить декларацию. В электронном виде и с электронным ключом. А если он допустит ошибку, то по нему также будет уголовное производство и разбирательство. Это честно? Думаю, не очень. При этом речь не идет, к примеру, о руководстве Министерства обороны или Генерального штаба", - заявил Райнин.

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похоже оружие и деньги раньше выгрузили.а дальше как у классика маментуморе.
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А Гавнокамандуюющий ента военнослужащий?
Та да паааанятнааАААА....

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А это в твоем сарае с овцами. Если упадет , то сгоришь вместе с ярочкой


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КАКОГО ХРЕНА ??? ОФИЦЕРЫ ПУСТЬ ЗАПОЛНЯЮТ....В ЭТОМ НЕТУ НИЧЕГО СТРАШНОГО...

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ГНИДА ОФФШОРНАЯ КАК ЖЕ ЕМУ ХОЧЕТСЯ ПЕРЕД ВОЯКАМИ ПРОГНУТЬСЯ.....

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Модеры ,обратите внимание на это и на Зраду Зрадову по выше крылатый комент.
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а ты чо орешь жирными буквами?и так ясно ,что глупость непроходимая
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галиматею сколько кремляди отстегнули - за Иловайский расстрельный коридор, где погибли сотни Патриотов Украины, где фактически - произошла зачистка Евромайдана..
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тогда и главнокомандующий Петя не обязан декларации заполнять, это такая якутская хитрость
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эти идиоты, дорвавшиеся к власти, узнают сегодня то, что люди уже успели забыть и делают из этого собственные открытия.
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Сейчас под это дело все штабные полковники и генералы подпадут, к бабке не ходи.
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И самый яркий из них - это то, что любой контрактник, военнослужащий, рядовой, находясь в окопе, должен заполнить декларацию. В электронном виде и с электронным ключом. А если он допустит ошибку, то по нему также будет уголовное производство и разбирательство. Это честно? Источник: http://censor.net.ua/n423075 Значит заполнять должны от полковника и выше , они по окопам не сидят .
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Має заповнювати!!!....І - крапка!!!........................ І якщо звичайний контрактник через пів року купує "іномарку" за кілька десятків тисяч "баксів", або квартиру, то цим має зайнятись прокуратура!!!
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Военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц только до звания полковника.
Генералы, а так-же полковники, служащие в тылу и в военкоматах обязаны декларировать свои доходы.
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"Позиция Президента: военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц,"
Ну даёт!!! Значит генерал-ВЗЯТОЧНИК будет брать еще больше. Теперь армия будет защищать благодетяля.....
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Це пропозиція - узаконити грабунки мирного населення!!!.................... Ганьба!!!!
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остается присвоить кононенкам - грановским звания генералов и всё будет в шоколаде.
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"Я не устаю удивляться терпению народа и фарту власти", - бизнесмен

Я не устаю удивляться двум вещам: терпению народа и фарту действующей власти - посудите сами, им всё сходит с рук:
Тарифы увеличили втрое, без увеличения доходов населения - народ мочит;
Курс гривны обвалили в три раза - народ молчит;
МВД так это вообще песня - назначили 24-х летнюю Дееву, без соответствующего образования, без опыта работы и с откровенным подлогом в анкетных данных про стаж 10 лет, на генеральскую должность зам. министра МВД - народ утёрся;
В Княжичах, в результате перестрелки убито пятеро полицейских, руководство МВД несёт откровенный бред по этому поводу - народ и это терпит;
За треть бюджета страны выкупили обворованный олигархом банк - народ безмолвствует.
Частных предпринимателей пустили по миру - и тут тишина.
Янукович и компания и близко такого не творили. А у этих всё в ёлочку, - теперь, благодаря е-декларированию, они ещё и наворованные капиталы узаконили. Всё, они официальные миллионеры, на фоне тотального обнищания населения.
Люди, вот скажите честно, что ещё должна отчебучить действующая власть, чтобы вы вышли, как в 2004-м и в 2013-м?.
Максим Иванищев http://uainfo.org/blognews/1484222335--ya-ne-ustayu-udivlyatsya-terpeniyu-naroda-i-fartu-vlasti-.html

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПозиция Президента: военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц, - Райнин
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