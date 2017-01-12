 Позиция Президента: военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц, - Райнин

Об этом глава Администрации Президента Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Должен отметить, что с первого января круг декларируемых лиц расширен. Это, в частности, все депутаты местных советов. И здесь я могу озвучить позицию Президента: военнослужащие должны быть исключены из списка декларируемых лиц... Речь идет о тех людях, которые сейчас на Донбассе. Согласно действующему закону, который все сейчас так расхваливают. Я, кстати, считаю, что там очень много недочетов. И самый яркий из них - это то, что любой контрактник, военнослужащий, рядовой, находясь в окопе, должен заполнить декларацию. В электронном виде и с электронным ключом. А если он допустит ошибку, то по нему также будет уголовное производство и разбирательство. Это честно? Думаю, не очень. При этом речь не идет, к примеру, о руководстве Министерства обороны или Генерального штаба", - заявил Райнин.
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Та да паааанятнааАААА....
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Генералы, а так-же полковники, служащие в тылу и в военкоматах обязаны декларировать свои доходы.
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Ну даёт!!! Значит генерал-ВЗЯТОЧНИК будет брать еще больше. Теперь армия будет защищать благодетяля.....
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Я не устаю удивляться двум вещам: терпению народа и фарту действующей власти - посудите сами, им всё сходит с рук:
Тарифы увеличили втрое, без увеличения доходов населения - народ мочит;
Курс гривны обвалили в три раза - народ молчит;
МВД так это вообще песня - назначили 24-х летнюю Дееву, без соответствующего образования, без опыта работы и с откровенным подлогом в анкетных данных про стаж 10 лет, на генеральскую должность зам. министра МВД - народ утёрся;
В Княжичах, в результате перестрелки убито пятеро полицейских, руководство МВД несёт откровенный бред по этому поводу - народ и это терпит;
За треть бюджета страны выкупили обворованный олигархом банк - народ безмолвствует.
Частных предпринимателей пустили по миру - и тут тишина.
Янукович и компания и близко такого не творили. А у этих всё в ёлочку, - теперь, благодаря е-декларированию, они ещё и наворованные капиталы узаконили. Всё, они официальные миллионеры, на фоне тотального обнищания населения.
Люди, вот скажите честно, что ещё должна отчебучить действующая власть, чтобы вы вышли, как в 2004-м и в 2013-м?.
Максим Иванищев http://uainfo.org/blognews/1484222335--ya-ne-ustayu-udivlyatsya-terpeniyu-naroda-i-fartu-vlasti-.html
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