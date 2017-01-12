 Украинского политзаключенного Клыха 7 января этапировали из Грозного в Челябинск, - адвокат. ДОКУМЕНТ

Об этом адвокат Докка Ицлаев сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Ицлаев отметил, что 9 января был в СИЗО Грозного, где ему официально сообщили о направлении Станислава Клыха для отбывания наказания в распоряжение ФКУ СИЗО-3 г. Челябинск.
"Я рассчитывал, что застану Станислава в СИЗО, поскольку надеялся, что в праздничные дни сотрудники УФСИН России также отдыхают. Но оказалось, что 7 января Станислава отправили на этап. Об этом я узнал еще на пороге СИЗО от сотрудника, который не мог с крыть свою радость от этого события. Его можно понять, вместе с больным Станиславом уехали и все те проблемы, с которыми они сталкивались из-за его болезни. Зная очень хорошо всю историю, происшедшую со Станиславом и Николаем Карпюком, прискорбно осознавать, что в России такое может произойти с невиновными людьми. Остается надеяться, что в системе УФСИН найдутся люди, которые смогут по-человечески отнестись к Станиславу, вовремя поймут, что он серьезно болен, и предпримут меры к его лечению. Если нет, то Станислав в опасности", - отметил адвокат.
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Здоров'я Клиху, витримки.
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поет та патріот, що поклав власне життя на вівтар Вітчизни, а й приклад
істинного представника національної аристократії, провідної верстви, яка
природно очолює націю як в добу випробувань, так і успіхів. Його приклад є
особливо важливим, оскільки нести свій хрест йому довелося у важкі часи
більшовицького поневолення. Людожерський режим успішно проводив політику
системного перетворення людей на дегенератів...
Стус «завжди говорив з начальством і ментівнею тоном переможця й прокурора
на майбутньому нюрнберзькому процесі», як він постійно відмовлявся йти з
таборовими наставниками на будь-які компроміси, що завжди потрібно для
самозбереження в подібних ситуаціях». А Сергій Солдатов, в інтерв'ю з Богданом Нагайлом,
сказав, що Стуса «завжди відрізняло непримиренне ставлення до неправди,
беззаконня, системи гноблення...Він дуже страждав...але він намагався цього не
виказувати...Уночі він іноді виходив до коридору і стогнав від болю».
Але найяскравішою рисою його особистості була безмежна шляхетність. Саме
вона вела його шляхом служіння Україні, з опертям на силу мужності та мудрості.
Він легко міг би віддати свої таланти на службу більшовицькому режиму. Звісно,
система, що виховувала дегенератів, була несприятливим місцем для таких людей.
Але вона їх потребувала так, як паразит потребує носія. Отже, вибір він мав.
Мав і зробив. Замість того, щоб прожити ситим рабом, він обрав шлях
безнадійного (з матеріальної точки зору) опору.
Більшовики вбили його, але його мученицька смерть стала брамою безсмертя.
Коли ти бережеш залізний спокій
всупір загальній паніці й клятьбі,
коли наперекір хулі жорстокій
між невірів ти віриш сам собі.
Коли ти вмієш ждати без утоми,
обмовлений, не станеш брехуном,
ошуканий, не піддаєшся злому
і власним не хизуєшся добром.
Коли тебе не порабують мрії,
в кормигу дум твій дух себе не дасть,
коли ти знаєш, що за лицедії -
облуда щастя й машкара нещасть.
Коли ти годен правди пильнувати,
з якої вже зискують махлярі,
розбитий витвір знову доробляти,
хоча начиння геть уже старі.
Коли ти можеш всі свої надбання
поставити на кін, аби за мить
проциндрити без жалю й дорікання -
адже тебе поразка не страшить.
Коли змертвілі нерви, думи, тіло
ти можеш знову кидати у бій,
коли триматися немає сили
і тільки воля владно каже: стій!
Коли в юрбі шляхетності не губиш,
а бувши з королями - простоти,
коли ні враг, ні друг, котрого любиш,
нічим тобі не можуть дорікти.
Коли ти знаєш ціну щохвилини,
коли від неї геть усе береш,
тоді я певен: ти єси людина
і землю всю своєю назовеш.
* * *
Едуард Юрченко
Подробнее: http://azov.press/ukr/vasil-stus-zrazok-ukrains-kogo-aristokratizmu
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Семе́нович Стус (6 січня 1938, село Рахнівка, Гайсинський район
Вінницька область - 4 вересня 1985, табір ВС-389/36-1 біля села Кучино,
Пермський край, РРФСР) - український поет, перекладач, прозаїк,
літературознавець, правозахисник. Один із найактивніших представників
українського культурного руху шістдесятників. Лауреат Державної премії
ім. Т. Шевченка (1990), Герой України (2005, посмертно).
Василь Стус помер 4 вересня 1985 року, в карцері табору Пермь-36 поблизу села Кучино
Пермської обл після початого 27 серпня голодування... У 1980 він був
заарештований за виступи на захіст в`язнів сумління і засуджений до 10 років
таборів і 5 років заслання.
Терпи, терпи - терпець тебе
шліфує,
сталить твій дух - тож і
терпи, терпи.
Ніхто тебе з недолі не
врятує,
ніхто не зіб'є з власної
тропи.
На ній і стій, і стрій -
допоки скону,
допоки світу й сонця - стій
і стій.
Хай шлях - до раю, пекла чи
полону -
усе пройди і винести зумій.
Торуй свій шлях - той, що
твоїм назвався,
той, що обрав тебе навіки
вік.
До нього змалку ти
заповідався
до нього сам Господь тебе
прирік.
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