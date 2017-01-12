"Нужно признать новую реальность: Путин уничтожает Альянс, - генерал Мэттис"

Об этом Мэттис заявил в прямом эфире во время слушаний на утверждение на посту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос сенатора Маккейна о том, как США должны относиться к России, Мэттис ответил, что он за то, чтобы поддерживать отношения, но "нужно признать новую реальность": Россия нацелена на уничтожение Североатлантического Альянса.
Мэттис считает, что Америка должна всеми возможными способами поддержать НАТО: экономически, дипломатически и военным путем.
По мнению Мэттиса, мировой порядок сейчас находится под самой большой угрозой со стороны России и террористов за последние десятилетия.
Отвечая на вопросы Маккейна, Мэттис также подтвердил, что согласен на постоянное военное присутствие США в странах Балтии, и признал, что военной мощи США недостаточно для противостояния России.
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http://www.svoboda.org/a/28226096.html
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Цель путинской банды посеят хаос по всему миру,вот и лезут в американское демократическое противостояние,с надеждой что стороники Трампа и Клинтлна подерутся.путинская банда,если появитбся возможность,попробуют его (Трампа)нейтролизовать и этот день станет последным днем существование башен кремля.Вот такая вот чистая руская душа,менталитет а теперь вот выносят на мировое пространство.
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алени, дурак шаломов уничтожает тока гоеврасиян ТОЧКА
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Угроза цивилизации. Империя зла.
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програємо ми -- далі буде жопа усім - прибалтам полякам молдаванам грузинам фінам
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и что ж вы такие хиленькие то.....?
а подобные заявления сильные не делают, только терпилы....
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