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 Нужно признать новую реальность: Путин уничтожает Альянс, - генерал Мэттис

США придется противодействовать России и сдерживать ее, считает американский генерал Джеймс Мэттис, кандидат на должность главы Пентагона.

Об этом Мэттис заявил в прямом эфире во время слушаний на утверждение на посту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

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Отвечая на вопрос сенатора Маккейна о том, как США должны относиться к России, Мэттис ответил, что он за то, чтобы поддерживать отношения, но "нужно признать новую реальность": Россия нацелена на уничтожение Североатлантического Альянса.

Мэттис считает, что Америка должна всеми возможными способами поддержать НАТО: экономически, дипломатически и военным путем.

По мнению Мэттиса, мировой порядок сейчас находится под самой большой угрозой со стороны России и террористов за последние десятилетия.

Отвечая на вопросы Маккейна, Мэттис также подтвердил, что согласен на постоянное военное присутствие США в странах Балтии, и признал, что военной мощи США недостаточно для противостояния России.
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Что там читать, озабоченность? Я это уже слышал.
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В 2017 году Пентагон планирует перебросить в Европу свыше 6 тыс. единиц тяжелой техники, предназначенной для частей быстрого развертывания, личный состав которых в случае возникновения военной угрозы должен прибыть в Старый Свет из США. Техника будет храниться на четырех складах, расположенных на территории Голландии, Бельгии и Германии. Первый такой объект уже начал работу в Голландии
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вот потому и посты у тебя однотипные .к любой теме .
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Нічого не вдієш..................... перемагає сильніший...............
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ГОСПОДА,это ПОЛИТИКА,в начале нагнетается обстановка, увеличиваются расходы на оборону,а потом ставится в УГОЛ БЕШЕННЫЙ ПОЦЕН,кишка у него тонка против ветра писать,НЕ забывайте,что Трамп-БЫК,который идет напролом.
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Трамп нагнет путяню однозначно, если не дебил
Цель путинской банды посеят хаос по всему миру,вот и лезут в американское демократическое противостояние,с надеждой что стороники Трампа и Клинтлна подерутся.путинская банда,если появитбся возможность,попробуют его (Трампа)нейтролизовать и этот день станет последным днем существование башен кремля.Вот такая вот чистая руская душа,менталитет а теперь вот выносят на мировое пространство.
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Увы нет сейчас на Западе ни одного настоящего лидера ,но система там всё-таки есть и она рано или поздно сработает ,важно чтобы поздно не было ....
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ну,с богом....в новую гонку вооружений.америка новыми технологиями отобьет затраты.а сколенвстан благополучно накроется
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Гонка вооружений - это благо для Америки . Для нищей рассеи - смерть...
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Только почему то рубль вместе с евро и доларом растут напротив гривны. Раньше рубль и гривна как то совместно "прыгали". Россия что ли евроасоциировалась уже с экономикой ЕС?
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Голожопый гопник володя, попёр против кланов вращающих мир на своём члене . Размахивая ржавым ядерным оружием , хочется сесть за стол с великими...... они такую дерзость не простят...
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Да просто начните с конца цепочки. Все!! Конец цепочки Сирия - ИГИЛ. Россия должна уйти с Сирии ( это центральное звено!!!), после этого вся пирамида начнет рушится лавинообразно. Уберите связку Иран и Турция, оставьте их одних. Ой, об чем это я? А, это опять вечерний кофе.
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Уничтожить альянс не сможет, а в парадных насрать - это запросто
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на деле это означает увеличение военного бюджета США до 1 триллиона долларов...
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Ну вот зачем врать? У них наружный туалет и там не смывают никогда. Однозначно фейк.
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кого , кого там шаломов(путин) уничтожает ??

алени, дурак шаломов уничтожает тока гоеврасиян ТОЧКА
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согласен, когда мир поймет какой враг "растворен" везде, может быть поздно... "Противостояние государств" - вот главная маскировка этого врага... "Деньги (бумажные, электронные)" - основное оружие этого врага. "Медиапространство (лживое)" - второе оружие врага...
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Я так понял Пуйло довыделовался по серьезному за него сейчас возьмутся ну и отлично а то коньяк уже три года стоит скоро скиснет
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зупинити хуйла може тільки УКРАЇНА, АЛЕ ТІЛЬКИ ТОДІ коли НАТО надасть\.продасть РЕБ ППО ПРО контрбатарейні установки безпілотники снайперські комплекси джавеліни
програємо ми -- далі буде жопа усім - прибалтам полякам молдаванам грузинам фінам
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"Нужно признать новую реальность: Путин уничтожает Альянс, - генерал Мэттис"
и что ж вы такие хиленькие то.....?
а подобные заявления сильные не делают, только терпилы....
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либо игра для душевнобольных карликов...
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНужно признать новую реальность: Путин уничтожает Альянс, - генерал Мэттис
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