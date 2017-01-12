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Все про:законопроект (1722) Порошенко (10360) учения (1537)

 Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях в этом году

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, законопроект внес президент Украины Петр Порошенко.

Он зарегистрирован в четверг под №5636 и передан на рассмотрение руководству парламента. Профильным комитетом определен комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

Президент определил этот законопроект, как неотложный.

Текст законопроекта на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.

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Украинцы, которые взяли пример с главы НБУ Валерии Гонтаревой, и перевели свои наличные средства в доллары, всего за месяц смогли увеличить свой капитал на 10%.
Об этом на своей странице в Facebookнаписал экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.
«Когда электронные декларации показали, что председатель НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Катериан Рожкова более 98% своих сбережений хранят в долларах, я также большинство своих гривневых сбережений перевел в доллары», - написал он.
Герус отметил, что это оказалось «правильной инвестиционной стратегией».
«Мы (я, Гонтарева, Рожкова) неплохо заработали - около 10% гривневого дохода за последний месяц. Доверяйте умным людям», - написал он.
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НЕ ПОДНЯЛИСЬ ТОЛЬКО ТЕ У КОГО ЗАРПЛАТА 1500 ГРИВЕН И ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ....
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"пукин, введи войска, я уже не знаю как дальше враньём удерживать власть"?
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Около 12.15 на улице Приморской (у заправки, которая горела) бывший заместитель прокурора области Лавров Валерий не поделил дорогу с бывшим АТОшником (инвалид) и решил привычным методом, а именно !силовым! решить вопрос. Лавров достал пистолет и начал стрелять по бойцу АТО. Мужчина ранен в ногу. Защищая себя, АТОшник достал пистолет и также прострелил ногу прокурорскому. Через некоторое время приехал неизвестный на Порше и начал, угрожая расправой, защищать Лаврова.



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НЕПОНЯТНО ЗАЧЕМ АТОШНИК СТРЕЛЯЛ В НОГУ.....ВСЕ РАВНО ПОСАДЯТ, НАДО БЫЛО ВАЛИТЬ ТУ СВОЛОЧЬ...

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МУДАК ОФФШОРНЫЙ ДОПУСТИ В УКРАИНУ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ И СУДЕЙ....

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У вас не хватает точки после представления себя обществу как "МУДАК ОФФШОРНЫЙ"
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях в этом году
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