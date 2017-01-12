 Порошенко внес в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину для участия в учениях в этом году

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Как сообщается на официальном сайте украинского парламента, законопроект внес президент Украины Петр Порошенко.
Он зарегистрирован в четверг под №5636 и передан на рассмотрение руководству парламента. Профильным комитетом определен комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.
Президент определил этот законопроект, как неотложный.
Текст законопроекта на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.
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Об этом на своей странице в Facebookнаписал экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.
«Когда электронные декларации показали, что председатель НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Катериан Рожкова более 98% своих сбережений хранят в долларах, я также большинство своих гривневых сбережений перевел в доллары», - написал он.
Герус отметил, что это оказалось «правильной инвестиционной стратегией».
«Мы (я, Гонтарева, Рожкова) неплохо заработали - около 10% гривневого дохода за последний месяц. Доверяйте умным людям», - написал он.
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