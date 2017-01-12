 Суд обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко, а бюро пытается "сохранить лицо", - адвокат

"НАБУ спекулирует общественным мнением, используя сложную для понимания рядовым гражданином юридическую терминологию. Детективам НАБУ точно известно, что фактически и юридически решение суда от 11.01.2017 обязывает их прекратить производство в отношении Мартыненко. Дело в том, что действующее процессуальное законодательство определяет единую форму судебного решения об обязательстве закрытия уголовного производства - именно так, как написано в постановлении Соломенского районного суда ", - цитирует адвокат а пресс-служба Н.Мартыненко, пишет Gazeta.ua.
"Поэтому публичные заявления представителей НАБУ являются попыткой "сохранить лицо" после проигранного процесса и продолжением пиара на якобы "деле Мартыненко". На самом деле, более чем за год с тех пор, когда в 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, НАБУ не нашло никаких фактов о его причастности к каким-либо нарушениям закона", подчеркнул представитель экс-депутата.
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Расследование "дела Мартыненко" продолжается, - НАБУ(20)
Суд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко", - пресс-служба экс-депутата(191)
НАБУ должно прекратить фальсифицировать дела и обслуживать интересы группы политических аферистов, - заявление фракции "Народного фронта"(61)
Мартыненко опровергает информацию Лещенко о выигранном суде(34)
Четыре достижения команды Абромавичуса. И один провал(3)
"Заявлениями о Мартыненко НАБУ пытается прикрыть свой позор из-за защиты коррупции Лещенко" - пресс-служба экс-депутата(71)
"Грановский и Кононенко нанимают людей, разрабатывающих стратегию уничтожения любых антикоррупционных действий", - Найем заявил о слежке за ним(117)
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не потрібна зала засідань
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