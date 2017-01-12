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Все про:Мартыненко (251) суд (19834)

 Суд обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко, а бюро пытается "сохранить лицо", - адвокат

Заявление НАБУ якобы об отказе Соломенского райсуда г. Киева закрыть дело против бывшего депутата Николая Мартыненко не соответствует действительности, заявил адвокат Петр Бойко, представляющий интересы Мартыненко.

"НАБУ спекулирует общественным мнением, используя сложную для понимания рядовым гражданином юридическую терминологию. Детективам НАБУ точно известно, что фактически и юридически решение суда от 11.01.2017 обязывает их прекратить производство в отношении Мартыненко. Дело в том, что действующее процессуальное законодательство определяет единую форму судебного решения об обязательстве закрытия уголовного производства - именно так, как написано в постановлении Соломенского районного суда ", - цитирует адвокат а пресс-служба Н.Мартыненко, пишет Gazeta.ua.

"Поэтому публичные заявления представителей НАБУ являются попыткой "сохранить лицо" после проигранного процесса и продолжением пиара на якобы "деле Мартыненко". На самом деле, более чем за год с тех пор, когда в 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, НАБУ не нашло никаких фактов о его причастности к каким-либо нарушениям закона", подчеркнул представитель экс-депутата.
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а кто сомневался?и против пашинского закроют я уверен
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ДЕШЕВЛЕ ДЛЯ УКРАИНЫ БУДЕТ УВОЛИТЬ ВСЕХ СУДЕЙ К ЕБЕНИЙ ФЕНЕ И ПОПРОСИТЬ СУДИТЬ СУДЕЙ ИЗ ЕВРОПЫ... У НИХ ЗАРПЛАТЫ МЕНЬШЕ....

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має бути новий суд коли судї не знають ні прізвища підсудного ні адресу ні соціальний стан .а мають тільки дані прокурорів і слідчих .адвокатів. та кодекс це можливо тільки в електронному вигляді(інтернет)судї в процесі мають вибиратися випадковим методом одночасно процес мають проводити більше 3 судїв при такому винесені рішення суду буде 100% результат.
не потрібна зала засідань
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ПУСТЬ НАБУ ОБРАЩАЕТСЯ ПО ИНСТАНЦИИ ВЫШЕ. В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД...

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Да здравствует наш суд ,самый честный суд в мире !!!
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Бюро никак не сохранить лицо. Только если начнут работать объективно, не на одну конкретную группу
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Так Сытник и Холодницкий ходят в АП на консультацию и за советами, так о каких обьективных расследованиях может быть речь?
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Своє обличчя НАБУ уже давно втратило, немає що вже берегти.
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У каждого цивилизованного человека должны быть: личный нотариус, личный адвокат, семейный врач, личный прокурор и личный судья.
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Судебные комедии, обычно, заканчиваются драмой...
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Один в Харькове досудился, без башни остался. Просто все имеет предел. И терпение человеческое и хамство и судейский беспредел.
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Неужели кто-то всерьез думал, что ближайшего партнера Яценюка посадят? Зачем этот цирк?
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Какое там лицо собирается сохранить НАБУ, у него его давно уже нету, после всех провалов по коррупционным делам
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Правильно, у нас же все судьи карманные, почему они должны судить своих хозяев
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А НАБУ еще хотели и антикоррупционный суд для себя, представляю что бы это было, если сейчас Соломенский райсуд на них работает!
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У НАБУ єдиний спосіб вийти із гри - достойно - це саморозпуститись
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А почему бюро не трогает окружение президента, Кононенко, к примеру? по Гонтаревой открыли дело и так же очень быстро его закрыли
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко, а бюро пытается "сохранить лицо", - адвокат
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