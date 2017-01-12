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Все про:заложник (1029) плен (1658) Савченко (2392) списки (155)

 Савченко: Я еще не получила ни одной жалобы от родственников пленных с требованием забрать человека из списков

Депутат Верховной Рады (внефракционная) Надежда Савченко заявляет, что не получала жалоб от родственников людей, которые есть в обнародованном ею списке пленных.

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.

"Я еще не получила ни одного звонка и ни одной жалобы от родственников, которые просили меня забрать человека из списков", - заявила Савченко.

Она также пообещала отреагировать на жалобы, если таковые будут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит

Савченко также отвергает обвинения в том, что она нарушила украинское законодательство, обнародовав имена пленных на Донбассе, и советует своим критикам обращаться в суд.

"Очень много заявлений звучат от людей, которые не являются экспертами, которые являются популистами. На самом же деле, в украинском законодательстве прописаны законы. И я их не нарушала, я всегда действую в соответствии с нормами законодательства... Я не публиковала в списках закрытых личных данных. Списки опубликованы достаточно осторожно. Конечно же, они невыгодны тем структурам власти и тем людям во власти, которые бы не хотели реального результата в освобождении пленных, а хотели бы просто и дальше делать на этом свой политический пиар и получать свои бонусы. Если у кого-то ко мне будут серьезные обвинения, я готова рассматривать их в суде, но никак не рассматривать их в желтой прессе", - заявила депутат.

Также читайте: "Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"

Савченко настаивает, что обнародование списков поможет освободить пленных. Она также отвергает обвинения, что эта информация поможет мошенникам или шантажистам нажиться на родственниках украинских заложников.

По словам Савченко, случаи мошенничества вокруг заключенных были всегда. "Просто почему-то раньше СБУ не афишировала это и не открывала по этим случаям уголовные дела. Об этом стало выгодно говорить только сейчас", - сказала депутат.

Напомним, ранее советник председателя СБУ, представитель специального центра освобождения заложников СБУ Юрий Тандит заявил, что украинские законы ограничивают обнародование информации с персональными данными граждан, что совершила Савченко. Он подчеркнул, что такая публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.

Также читайте: Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг

10 января Надежда Савченко обнародовала, по ее словам, списки пленных и пропавших без вести на Донбассе со стороны и украинской стороны, и поддерживаемых Россией сепаратистов - всего 524 человека.
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СУКА НАХРЕНА ТЕБЯ ОСВОБОЖДАЛИ ???? ЧТОБЫ ТЫ ЛЮДЯМ ДОСАЖДАЛА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ????

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И перед беркутом, не забудте!
А какие у захарченки глаза грустные ... наверное тоже надо извиняться и прасить пращения...
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это баллончик - смазка для ментовских ружей. Им Беркут оружие на майдане смазывал. Для тех, кто не знает.
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Подскажи какой прогой,если не секрет вытянул такое хорошее качество фото?
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Конкретних претензій , як завжди , немає ?
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Был я в Полтаве на днях. Родственник, который служил на зоне расказывает, что на 16-й раньше было 1,5к зеков теперь -600 чел. По надиному закону 1к гуляет на свободе. ЗЫ В сентябре-ноябре меня почистили 2 раза, никого не нашли и не ищут. У меня нет претензий. Всё хорошо, эти факты не взаимосвязаны.
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Воно совсем не тупе - воно очень опасне . Ты послушай как она разговаривает , как военный человек ? Нет она разговаривает как политик с большим стажем . Где научилась ? У пУТИНА в тюрьме, еще вопросы есть ?
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СКАЖИТЕ ГАДИ ЧТО ОНА В РАДЕ ДОЛЖНА ЗАКОНЫ ПРИНИМАТЬ А НЕ БАРЫЖНИЧАТЬ НА СУДЬБАХ ЛЮДЕЙ!
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Ее нельзя к законам допускать- по ее закону тысячи уголовников на воле гуляют.
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Закон она не сама провела. За него кто-то ж голосовал, сторонников у ней море гадить.
Однако ж, она удобная фигура, чтобы после за её спиной жирной скрыться и продолжать.
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Гадя - уиПанка хренова!!! Какая же ты мразь...
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Вот ведь как интересно получается. Выдвигали сами,восхваляли сами ,освобождали сами,награждали сами , а задвинуть,некому!
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пусть опубликует списки ребят которые погибли из-за неё, когда её "взяли" в плен...
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правильно, не получила, т.к. ты манипулируешь чувствами этих людей! ну, тварь, аукнется еще тебе это!
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во крутая...она может пропечатать личные данные-а потом забрать .а про слово не воробей не слыхала?
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у нади такой же тип как антоха жирдяй у похитителя рюкзаков -садитесь! два !
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Спекулирует на горе людей, сомневаюсь что сама додумалась
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От тупа коняка. Пізно вже зі списками щось робити. Кому вони потрібні для афер, той вже їх має
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Із категорії тих, хто за будь-яких обставин хоче бути в центрі уваги. Дуреписько.
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Смысл теперь забирать данные из списка когда они уже опубликованы? Вот если бы она перед публикацией разрешение спрашивала.
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Гадя, с*ка, сделай хоть одно доброе дело. Обменяй себя и свою сестру полудурочную хотя бы на несколько пленных, тогда и поговорим. Посмотрим сколько за тебя даст твой Сашка, который наших людей расстреливал...
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Савченко: Я еще не получила ни одной жалобы от родственников пленных с требованием забрать человека из списков
А какой теперь в этом смысл, если списки в общем доступе.
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На самом деле страшнее атомной войны - солдатка с дурной инициативой.
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Она также пообещала отреагировать на жалобы, если таковые будут.
Источник: http://censor.net.ua/n423069


А может не надо?
Твой комсомольский задор слишком разрушителен.
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Добавьте в список моего брата!

6 мая 2014 года в городе Краматорск пропал без вести Василий Петрович Нестеренко, уроженец Украины 14.01.1971 года рождения, - заботливый сын, любящий муж и отец, отличный друг. Спортсмен, многократный чемпион и призер международных соревнований по мотокроссу. (подробнее+контакты: Узнать детали )

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Гаде нужно заканчивать карьеру артистки. Для этого ей нужнен полный игнор.
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Претензии появятся когда этих людей начнут разводить на деньги мошенники со всех сторон .
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С твоей помощью всю страну разводят уже три года! И не говори, что не понимаешь о чем я.
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"Почему нужно публиковать списки пленных и пропавших без вести людей? А для того, чтобы их можно было найти!" - написала Савченко ----- Найти кому?? В мирной Украине их "искать" нечего. Ребята у орков находятся, по ту сторону совести..... А орки и так знают КТО у них сидит.. Зачем этот шум, похожий на работу??
___________________________________
Мне тоже непонятно для чего Савченко это делает. В любом случае это вопрос решает Путлер, как скажет так и будет. Ему выгодно иметь такой рычаг давления на Украину как пленные.
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Куда хочу - туда гляжу .И это стрелок...пиз..ець. Бля, начальник мед.комиссии, ты хоть видел это чучело которой ты поставил штамп "ГОДЕН" ?
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такое впечатление по фото, что гадя под кайфом.
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Да у любого упоротого ватника бывают такие глаза, если он достаточно упорот.
Другое дело, что с ней, видимо, работали индивидуально, и дозу она получила ну очень неслабую. Потому что обычные ватники цитируют прошитую им в мозг коротенькую методичку на полстранички (содержание уже все знаю, бо они всёх вже заиппале этим текстом), а гадя шпарит целыми тетрадками, чтоб не сказать больше. Вот и потому у ней мозг выжжен сильнее, она щас как кассетник «Весна-305», тупо по команде воспроизводит записи, а свои мысли у ней все на лице, как на фотках - то есть нету вовсе.
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почему-то вспомнилось: Timeo Danaos et don a ferentes (Бойтесь данайцев и дары приносящих)
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Интересно, а как теперь возможно забрать человека из списков? Каким образом ты бы это сделала, Надя? Вот эсли потребовали бы?
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Я тоже не пойму, список выложен для публичного обозрения, какой смысл оттуда кого-то убирать, что изменится?!
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От, кобыла! Так надо было под списком свой адрес и телефон написать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСавченко: Я еще не получила ни одной жалобы от родственников пленных с требованием забрать человека из списков
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