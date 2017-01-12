 Савченко: Я еще не получила ни одной жалобы от родственников пленных с требованием забрать человека из списков

Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Праге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио.Свобода.
"Я еще не получила ни одного звонка и ни одной жалобы от родственников, которые просили меня забрать человека из списков", - заявила Савченко.
Она также пообещала отреагировать на жалобы, если таковые будут.
Савченко также отвергает обвинения в том, что она нарушила украинское законодательство, обнародовав имена пленных на Донбассе, и советует своим критикам обращаться в суд.
"Очень много заявлений звучат от людей, которые не являются экспертами, которые являются популистами. На самом же деле, в украинском законодательстве прописаны законы. И я их не нарушала, я всегда действую в соответствии с нормами законодательства... Я не публиковала в списках закрытых личных данных. Списки опубликованы достаточно осторожно. Конечно же, они невыгодны тем структурам власти и тем людям во власти, которые бы не хотели реального результата в освобождении пленных, а хотели бы просто и дальше делать на этом свой политический пиар и получать свои бонусы. Если у кого-то ко мне будут серьезные обвинения, я готова рассматривать их в суде, но никак не рассматривать их в желтой прессе", - заявила депутат.
Савченко настаивает, что обнародование списков поможет освободить пленных. Она также отвергает обвинения, что эта информация поможет мошенникам или шантажистам нажиться на родственниках украинских заложников.
По словам Савченко, случаи мошенничества вокруг заключенных были всегда. "Просто почему-то раньше СБУ не афишировала это и не открывала по этим случаям уголовные дела. Об этом стало выгодно говорить только сейчас", - сказала депутат.
Напомним, ранее советник председателя СБУ, представитель специального центра освобождения заложников СБУ Юрий Тандит заявил, что украинские законы ограничивают обнародование информации с персональными данными граждан, что совершила Савченко. Он подчеркнул, что такая публикация списков не поможет ускорить освобождение заложников.
10 января Надежда Савченко обнародовала, по ее словам, списки пленных и пропавших без вести на Донбассе со стороны и украинской стороны, и поддерживаемых Россией сепаратистов - всего 524 человека.
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Савченко нарушила большое количество правовых норм, опубликовав список пленных, - Тандит(103)
"Обнародование персональных данных военнослужащих запрещено законом "О борьбе с терроризмом", - офис омбудсмена о "списках Савченко"(64)
Савченко опубликовала "скорректированные" списки военных РФ и россиян, осужденных за преступления против Украины в 2014-2016 гг(55)
Комитет по нацбезопасности получил ответ СБУ о встрече Савченко с главарями боевиков: на следующем заседании он будет обработан, - Винник(54)
Савченко: межа дозволеного(0)
"Есть еще список, который я не доработала и не могу публиковать", - Савченко(48)
Опубликованные Савченко списки заложников некорректны, - Тандит(112)
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А какие у захарченки глаза грустные ... наверное тоже надо извиняться и прасить пращения...
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Однако ж, она удобная фигура, чтобы после за её спиной жирной скрыться и продолжать.
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А какой теперь в этом смысл, если списки в общем доступе.
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Источник: http://censor.net.ua/n423069
А может не надо?
Твой комсомольский задор слишком разрушителен.
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6 мая 2014 года в городе Краматорск пропал без вести Василий Петрович Нестеренко, уроженец Украины 14.01.1971 года рождения, - заботливый сын, любящий муж и отец, отличный друг. Спортсмен, многократный чемпион и призер международных соревнований по мотокроссу. (подробнее+контакты: Узнать детали )
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Мне тоже непонятно для чего Савченко это делает. В любом случае это вопрос решает Путлер, как скажет так и будет. Ему выгодно иметь такой рычаг давления на Украину как пленные.
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Куда хочу - туда гляжу .И это стрелок...пиз..ець. Бля, начальник мед.комиссии, ты хоть видел это чучело которой ты поставил штамп "ГОДЕН" ?
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Другое дело, что с ней, видимо, работали индивидуально, и дозу она получила ну очень неслабую. Потому что обычные ватники цитируют прошитую им в мозг коротенькую методичку на полстранички (содержание уже все знаю, бо они всёх вже заиппале этим текстом), а гадя шпарит целыми тетрадками, чтоб не сказать больше. Вот и потому у ней мозг выжжен сильнее, она щас как кассетник «Весна-305», тупо по команде воспроизводит записи, а свои мысли у ней все на лице, как на фотках - то есть нету вовсе.
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