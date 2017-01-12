 "Киевэнерго" восстановило теплоснабжение Троещины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
В 15.00 теплоноситель был подан к сетям. ЖЭО начали работы по восстановлению теплоснабжения в домовых сетях.
Напомним, сегодня утром "Киевэнерго" начало оперативные ремонтные работы в результате аварийного повреждения во время низких температур участка магистрального трубопровода, построенного в 1981 году.
1514 2
За сутки из-за непогоды в ДТП погибло 3 и травмировано 59 человек(0)
Жители села Чонгар на Херсонщине шестые сутки остаются без света и отопления(96)
Украина с начала отопительного сезона сократила запасы газа в подземных хранилищах на 3,3 млрд куб. м(62)
Восемь человек погибло и 45 травмированы за минувшие сутки из-за сложных погодных условий на дорогах Украины(0)
Гороскоп рынка недвижимости в 2017 году(0)
Прорыв труб в Одессе: без тепла до сих пор остаются 35 домов и 2 медицинских учреждения(41)
В Ривненской области разоблачены руководители госкомпании, не заплатившие более 16 миллионов гривен налогов(11)
Не то, что трёп пустобреха Саак... ах! Какого мyдака!
Ответить
Ответить