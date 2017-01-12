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Все про:авария (1068) Киев (15801) Киевэнерго (205) отопление (510) ремонт (604)

 "Киевэнерго" восстановило теплоснабжение Троещины

Аварийные бригады "Киевэнерго" закончили ремонтные работы на тепломагистрали от ТЭЦ-6, которая обеспечивает отоплением и горячей водой Деснянский район столицы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В 15.00 теплоноситель был подан к сетям. ЖЭО начали работы по восстановлению теплоснабжения в домовых сетях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт тепломагистрали на Троещине: некоторым жителям района до вечера отключили отопление. Список улиц

Напомним, сегодня утром "Киевэнерго" начало оперативные ремонтные работы в результате аварийного повреждения во время низких температур участка магистрального трубопровода, построенного в 1981 году.
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Вот это новость!
Не то, что трёп пустобреха Саак... ах! Какого мyдака!
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Приехал к родителям, а батареи что руку не нагреешь. Ахметка и в этот месяце получит болт за отполение
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Киевэнерго" восстановило теплоснабжение Троещины
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