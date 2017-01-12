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Все про:солнце (50) ЧАЭС (315) электроэнергия (939)

 Китайские компании построят в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию

Стоимость проекта составит 1 миллиард долларов на протяжении следующих двух лет.

"Солнечную ферму" построят на земле в зоне отчуждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Climate News Network.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Третью очередь Самборской солнечной электростанции запускают на Львовщине. ВИДЕО

Согласно сообщению, две китайские компании планируют построить солнечную электростанцию мощностью 1 гигаватт на 2 500 гектарах земли в зоне отчуждения к югу от ЧАЭС.

По данным украинской стороны, компании предполагают вложить в проект до 1 миллиарда долларов на протяжении следующих двух лет. Одна компания, Golden Concord Holdings, один из крупнейших энергетических концернов Китая, будет поставлять и устанавливать солнечные панели, а вторая, дочернее предприятие государственной компании China National Machinery Corporation, построит завод и будет им управлять.

Издание цитирует министра экологии Украины Остапа Семерака, заявившего, что дешевая земля и большое количество солнечного света в данном районе - хорошие условия для проекта.

Работы по созданию объекта могут начаться уже в этом году.

"И социальные, и экономические выгоды от проекта будут огромными. Мы попробуем восстановить эту пораженную зону с помощью возобновляемой энергии", - говорит Шу Хуа, глава GLC. - "Мы рады вместе с Украиной отстроить эту общину для местных жителей".

Ни китайская, ни украинская сторона пока не оглашают, какие меры безопасности будут приняты для построения солнечной электростанции в Чернобыльской зоне.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: После установки солнечных батарей семья Мижаревых не только обеспечивает себя электроэнергией, но и продает ее государству. ВИДЕО

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Китай, но не это главное: а кому эта электроэнергия продаваться будет? Нам же, по "зеленому тарифу" для производителя? Тогда сумма к оплате в платежках значительно вырастет.
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Будет как с нефтью,только тут через Китай цены будут считать !
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" компании предполагают вложить в проект до 1 миллиарда долларов на протяжении следующих двух лет."
что тут не понятного ?Источник: http://censor.net.ua/n423064
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Бабки вложат, затем землю приватизируют )
сОБИРАТЕЛЬ зЕМЕЛЬ РУССКИХ так китайцам уже территорию двух Крымов подарил )))
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О, да это гениальный образчик зрадофильства. Китайцы приватизируют зараженную на десятилетия землю, которая нафиг никому ближайшие 100 лет не надо. Мозг есть вообще?
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Во бог святого шакаляда, оказывается зона Чернобыля самая солнечная точка Украины.
Или всё таки режимная зона и бермудский финансовый треугольник???
Шоб було тихо и без зайвих очей
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А строить кто будет? Украинцы или Китай, как всегда, своих работников пристроит?
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2500 гектар это квадрат со стороной 5 км. Мощность ЧАЭС раньше была 6 ГВт. Тоесть 6 таких солнечных электростанций 5х5 км заменят атомную станцию. В той местности
1) Нет ураганных ветров, которые могут снести солнечные панели.
2) Низкое содержание пыли в воздухе и оптимальное количество осадков.
Поэтому, в-принципе китайцы не дураки и смысл в этом есть.
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а потім ми будемо купувати електроенергію в китайців на своїй землі...
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тобто ти хочеш сказати, що так і потрібно продовжувати???
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Там заповедная зона должна быть. Никаких строек
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Нагонят китайцев, а потом будут защищать китайскомовных и будет нам счастье. Ну как всегда.
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Строят предприятие,которое никакого вреда не будет приносить,и все равно некоторым все не так
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В это зоне леса, которые уйдут в Китай. Сколько солнечных дней в этой зоне?
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииКитайские компании построят в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию
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