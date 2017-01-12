 Китайские компании построят в Чернобыльской зоне солнечную электростанцию

"Солнечную ферму" построят на земле в зоне отчуждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Climate News Network.
Согласно сообщению, две китайские компании планируют построить солнечную электростанцию мощностью 1 гигаватт на 2 500 гектарах земли в зоне отчуждения к югу от ЧАЭС.
По данным украинской стороны, компании предполагают вложить в проект до 1 миллиарда долларов на протяжении следующих двух лет. Одна компания, Golden Concord Holdings, один из крупнейших энергетических концернов Китая, будет поставлять и устанавливать солнечные панели, а вторая, дочернее предприятие государственной компании China National Machinery Corporation, построит завод и будет им управлять.
Издание цитирует министра экологии Украины Остапа Семерака, заявившего, что дешевая земля и большое количество солнечного света в данном районе - хорошие условия для проекта.
Работы по созданию объекта могут начаться уже в этом году.
"И социальные, и экономические выгоды от проекта будут огромными. Мы попробуем восстановить эту пораженную зону с помощью возобновляемой энергии", - говорит Шу Хуа, глава GLC. - "Мы рады вместе с Украиной отстроить эту общину для местных жителей".
Ни китайская, ни украинская сторона пока не оглашают, какие меры безопасности будут приняты для построения солнечной электростанции в Чернобыльской зоне.
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что тут не понятного ?Источник: http://censor.net.ua/n423064
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сОБИРАТЕЛЬ зЕМЕЛЬ РУССКИХ так китайцам уже территорию двух Крымов подарил )))
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Или всё таки режимная зона и бермудский финансовый треугольник???
Шоб було тихо и без зайвих очей
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1) Нет ураганных ветров, которые могут снести солнечные панели.
2) Низкое содержание пыли в воздухе и оптимальное количество осадков.
Поэтому, в-принципе китайцы не дураки и смысл в этом есть.
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