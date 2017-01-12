 Прокуратура допросила депутата Рады Савчука по делу о взяточничестве его помощника-консультанта

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил помощник-консультант депутата Андрей Верщецкий.
"Господин Юрий был на допросе, это было в прошлую пятницу (6 января). Он предоставил всю информацию, которую знает", - сказал он.
По информации Верщецкого, в отношении Яремчука продолжаются следственные действия.
Он отметил, что в случае доказательства вины Яремчука в суде, последний будет уволен с занимаемой должности.
Как сообщал Цензор.НЕТ, 3 января военная прокуратура задержала во Львовской области Яремчука за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен.
Задержанный требовал взятку от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, а именно для того, чтобы не направлять депутатские запросы в правоохранительные и контролирующие органы.
Позже прокуратура сообщила ему о подозрении в злоупотреблении влиянием.
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