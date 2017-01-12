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 Прокуратура допросила депутата Рады Савчука по делу о взяточничестве его помощника-консультанта

Прокуратура допросила депутата Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Юрия Савчука по делу о получении взятки его помощником-консультантом Петром Яремчуком в размере 140 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сообщил помощник-консультант депутата Андрей Верщецкий.

"Господин Юрий был на допросе, это было в прошлую пятницу (6 января). Он предоставил всю информацию, которую знает", - сказал он.

По информации Верщецкого, в отношении Яремчука продолжаются следственные действия.

Он отметил, что в случае доказательства вины Яремчука в суде, последний будет уволен с занимаемой должности.

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 3 января военная прокуратура задержала во Львовской области Яремчука за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен.

Задержанный требовал взятку от частного предпринимателя за несоздание препятствий при строительстве многоквартирного жилого дома, а именно для того, чтобы не направлять депутатские запросы в правоохранительные и контролирующие органы.

Позже прокуратура сообщила ему о подозрении в злоупотреблении влиянием.

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"Господин Юрий"... Это мега трэш. Если этот черт для него господин, то к народу он должен обращаться "ваше величество!"
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ЗА НОРМАЛЬНЫЙ КОМЕТ - БАНЯТ АБМИНЫ ТАК ВОТ КАК ТО ТАК КАКИЕ ДЕНЬГИ ? ГДЕ БРАЛ В БАНКЕ СЛЕДОВ НЕТ , СОБАКА СЛЕД НЕ ВЗЯЛА И НИКТО НИ КОГО НЕ ВИДЕЛ!
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Этого Савчука нужно проверить . паренёк стал долларовым миллионером за считаные годы
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