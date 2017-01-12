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Все про:Администрация_Президента (1379) провокация (1076) Рабинович (84) Райнин (61) Мураев (5)

 Глава АП Райнин о переговорах с Рабиновичем и Мураевым: "Мы нашли общий язык. Они очень конструктивно себя повели"

Глава Администрации Президента Игорь Райнин заявляет, что нашел общий язык с организаторами антиправительственных протестов, депутатами Евгением Мураевым и Вадимом Рабиновичем.

Об этом Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"С Мураевым и Рабиновичем я встречался, когда мы говорили о том, что акция под Национальным банком изжила себя. Назовем это так... Мы нашли общий язык. Они оперировали тем, что там есть определенная часть возмущенных людей. Я им объяснил, что эти действия уже деструктивно влияют на ситуацию в целом, и что различные силы пытаются уже их использовать. Я думаю, что они где-то понимали, кстати. Они в тот момент крайне конструктивно себя вели. Сказали даже: "Мы в оппозиции к власти, но не в оппозиции к Украине" (улыбается, - ред.)", - заявил руководитель Администрации Президента.

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Отвечая на вопрос, поверил ли он этим заверениям Рабиновича и Мураева, Райнин сказал: "Смотрите, я категориями "верю - не верю" не живу. В данном контексте разговора. Так-то как раз живу. Это уже было начало декабря: принятие бюджета, новогодние праздники, был уже дискомфорт жителей, к нам поступали жалобы. В любом случае ситуацию надо было разрешать".

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"Ну, вот так мы с ними разговаривали, как сейчас с вами. Абсолютно спокойно, нормально. И они, кстати, очень конструктивно на тот момент себя повели. Не имею к тому диалогу претензий. Политики же могут по-разному в разных ситуациях проявляться", - добавил Райнин.

Напомним, что в интервью Цензор.НЕТ глава АП также заявил, что у него нет информации относительно прямого участия Мураева и Рабиновича в плане "Шатун".


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Я бы сказал что вы етими языками можете друг другу сделать... Еще рабиновичей с муравевыми нам только не хватало...
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Что такое счастье и что
такое несчастье ? Счастье это жить в России ,которой руководит такой президент
как В.В.Путин ,а несчастье иметь такое счастье !!!
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ЗНАЧИТ И ЭТИ НОМЕРКИ ПОЛУЧИЛИ К ДОСТУПУ ДО КОРЫТА!!!
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Под камнем сим, лежит
Серова Валентина , моя и многих верная
жена ,храни Господь её незримо , она впервые спит одна!!! Константин Симонов.



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Кто сомневался, что один из самых первых рыгов Порошенко найдет общий язык с другими рыгами.
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Эти два сепарских мудака должны общий язык искать с обитателями петушиного угла на зоне.
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Бля,ты шо невнимательно читал?Они его в том углу и искали.
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и главное у них общая ненависть ко всему патриотическому в Украине.
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не украинец точно...а вот руским или молдавским вполне может быть.евреем может даже грузинским или узбекским.
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ты уже портрет рабиновича возле пецы повесил у себя на кухне?ну шо,порохоботы,так и нэ второпалы, як взасос цилуються рыгокошерные прямо в администрации президента?то-то я прыгадую, як форест намекал про партийный рупор бпп..."русский еврей" кажысь..
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однозначно, почему не найдутся сотня, тысяча настоящих патриотов?
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Ну так никто и не сомневался,что у вас ОБЩИЙ и язык и цели и методы и криминальное прошлое - надеюсь и будущее у вас будет одно- на фонарях !!!
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Нашли консенсус также синус, косинус и тангес... Так они не ШАТУНЫ, не?
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уже все рыгы нашли общий язык с порошенко ,2005 г повторяется.
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Райнин говорит, шо не шатуны... я ему верю...
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Рабіновіч біографію Олександра Олеся вже прочитав???
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Погодите, но Мураев и Рабинович ведь отпетые ШАТУНы, которые организовывали протесты.
Видно обрезанные всегда между собой сумеют договориться, лишь бы гешефтить.
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Глава АП Райнин о переговорах с Рабиновичем и Мураевым: "Мы нашли общий язык. Они очень конструктивно себя повели"
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Ну, а как вы могли не найти общий язык с рыгоаналами?


Ведь создатель партии рыгоаналов, никто иной как Порошенко.


Тем более, есть такая черная книга рыгоаналов, в которой зафиксисировано финансирование партий перед выборами.


А есть еще много интересного, шо могут добавить к этому рыгоаналы.


Кроме того, подкуп депутатов рыгоаналов, по голосованию в ВР, то же не должен выходить наружу.


Или голосование рыгоаналов за нужные оффорному барыге проекты - это совпадение?




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Можете приготувати свій спільний язик на палю, а особисті на гілляку.
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"Глава АП Райнин о переговорах с Рабиновичем и Мураевым: "Мы нашли общий язык. Они очень конструктивно себя повели" - что мне нравится, так это, что евреи между собой всегда находят общий язык, украинцам есть у кого учиться.
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это пиздец! реставрация рыгов, куда мы пришли...?
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А де стецьки справжня опозиция нашла общий язык с настоящими патриотами)))Все остальные шатуны и агенты кремля)))
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На другой ветке - пукинского агента Саакашвили на мелки кусочки режут за Пэтю Липецкого..
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Если ты РАЗГОВАРИВАЕШЬ с такими "деятелями",как рабиновичмураев-ты конченый человек. Оперировать сентенциями,мол "это политика" и всё такое прочее,здесь не проходит. С гитлером,геббельсом,борманом,гиммлером никто бы не разговаривал,даже если учесть,что рабиномураевы им и в подметки не годятся. Дрянь,есть дрянь.
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"отбеливание" оппозиционного мудачья....?
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рабинович еще та полукалека, но мураев Крым признает кацапским, солдат наших ненавидит и т.д.... это ппц...
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Трамп предал Разию, Кадыров проклял Сталина, сотрудника РПЦ обозвали попом, власти крыма предложили крысчанам отапливать свое жилье дровами (откуда в крыму дрова?) Как одно видео поставило в ступор всю вату https://www.youtube.com/watch?v=Uiu87gc55KQ&t=196s
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Дааа... Євген Евгений и конструктив? У него две позиции: его и неправильная.
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Рьіги, баРьіги- одна шайка! На кол 3,14дарасов!
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Раз пошли на дело я и Рабинович,
Рабинович выпить захотел;
Отчего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?

Для того, чтоб выпить и покушать цимус,
Мы зашли в задрипанный буфет;
Там сидела Сара, у неё под юбкам
Дробом был заряжен пистолет.

Чтоб не завалиться, мы решили смыться,
Но за это Сарке отомстить:
В тёмном переулке возле синагоги
Мы решили Сару застрелить.

Мы позвали Мойшу (Мойша - уголовник),
Мойша свою пушку зарядил.
В тёмном переулке возле синагоги
Мойша речь такую заводил:

«Здравствуй, моя Сара, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Сара, и прощай!
Ты зашухарила Арона с Соломоном -
И теперь маслину получай!»

Рабинович вынул дуру с кривым дулом,
Стал её на Сарку наводить;
Один глаз прищурил, а другой зажмурил,
Носом на курок он стал давить.

Рабинович стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма Рабинович
С Сарой пьёт уже четыре дня!
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Гайнин погавогил с Габиновичем!
Консенсус найден!Гои могут гасслабица!
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Маячня! Хто дав право Райніну домовлятися з ригами? Для чого гинула Небесна Сотня? Не для того щоб з ригами обійатися. З ними у нас ніколи не буде Європи. Я НЕНАВИДЖУ РИГІВ! БУДЬ ВОНИ ПРОКЛЯТІ! МУРАЄВ, ГЕТЬ З УКРАЇНИ!
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Порошенко и Гройсман подготовили плацдарм для налогового террора
12.01.2017, 16:07 • 1872 • 1



Это было похоже на расправу. В предпраздничное утро, затемно тысячи людей вынуждены были выйти из дому, чтобы несколько часов простоять на морозе в очереди в налоговую. Без права отлучиться: если вылетел из списка и потерял место в очереди - плати. По словам руководителя харьковского офиса юрфирмы "Ильяшев и партнёры" Ирины Кузиной, такса за место в очереди в её городе составляла 250 грн. Но очереди были, конечно же, не только в Харькове, а по всей Украине. Большинство стояльцев-страдальцев - люди средних лет с высшим образованием. Кто они, что произошло и в чём их вина?
27 декабря президент подписал закон, по которому с 1 января 2017 года физлица-предприниматели, плательщики единого налога, вне зависимости от того, ведут они деятельность или нет, получают доход или нет, должны платить единый социальный взнос в размере как минимум 704 грн. Раньше было не так - квазиналог платили только тогда, когда на счету появлялись деньги. Если предприниматель временно прекращал работу, то сохранял свой бизнес-статус, но ничего в казну не платил. Но за три дня до Нового года без предупреждения тысячи украинцев получили де-факто ещё одну платёжку. На кону были 704 грн - средняя сумма предновогоднего чека в столичном супермаркете.
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Народ выбирал: купить детям на праздник мандарины или уплатить налог. Люди из очереди - это те, кто выбрал мандарины. Об их количестве можно судить исходя из статистики сервиса OpenDataBot: по состоянию на 6 января 2017 года в декабре-январе прекратили работу более 128 тыс. предпринимателей. Очереди стоят до сих пор - есть вероятность, что в ближайшие дни до заветного окошка доберутся и "самоликвидируются" ещё 200 тыс.
Ни экономического, ни другого смысла в этой законодательной норме нет. Да, с целью оптимизации налоговой нагрузки работодатели иногда оформляют своих работников как плательщиков единого налога. Но в данном случае те, кто оптимизировал таким образом налоги на зарплату, продолжат это делать - им сворачиваться не нужно. Выгода для бюджета лишь в том, что правительство попытается единоразово сшибить копеечку с тех бедолаг, кто не успеет вовремя закрыться: кто не смог придти в налоговую по болезни, чья деятельность требует предварительного аудита, кто в отъезде или служит в зоне АТО... Зато если предположить, что из закрывшихся хотя бы 1% - реальные предприниматели, чья деятельность сезонна или связана с периодическими заказами, то ущерб очевиден - государство просто потеряло этих плательщиков. Похоже, это только начало новой налоговой политики.
Когда правительство Гройсмана увеличило минимальную зарплату до 3200 грн, это означало не только повышение окладов бюджетников, но и новый порог начисления соцвзносов и штрафов для бизнеса. В частности, отныне штраф за зарплату в конверте обойдётся предприятию в десять минималок - 320 тыс. грн. Если фирма маленькая - это фактическое банкротство.
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Увы, президент и премьер подготовили плацдарм для налогового террора. Вместо реформ, вместо Налогового кодекса, вместо создания новых рабочих мест, вместо улучшения инвестиционного климата. Как долго это будет продолжаться и чем закончится - неизвестно. Но лучше бы у наших властей всё же возобладал инстинкт самосохранения. Дмитрий ФИОН
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Подонки и мерзавцы, друг с другом всегда ведут себя очень конструктивно и легко находят общий язык.
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Ох и витиевато, падло, изъясняется!То про дорожную пыль нам только что чесало,теперь здесь мутняки-договорняки нам втирает.Уж не соплеменник ли он Рабиновича с Гнойсманом?
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Шоколадники окончательно снюхались с ригами...ну может и к лучшему....не нужно будет в сортах говна разбираться....
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Ну що сказати. У всьому цьому винна "вароффка"! Всі карти спутує стерва! Скоро не буде ні "бариг", ні "ригів", ні "заднєприводних". Буде щось типу "всі чесні шакали - проти Юльки!" Не дай Боже, до влади прийде! Розворує, продасть, по камінцям розкидає! Тільки-тільки розквітла Україна, а тут у "вароффки" рейтінг росте! Жах! Ось і єднаються і "люті друзі", і риги, і шлюшки. Особливо смішно в цій шоблі виглядає шлюшко. Як би свого часу його б не підібрала і не пригріла Юлька, про цього туза дірявого ніхто б ні сном ні духом... Ну це вже друга тема.
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А $ , між тим , вже по 28 грн ... А вони знайшли спільну мову .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АП Райнин о переговорах с Рабиновичем и Мураевым: "Мы нашли общий язык. Они очень конструктивно себя повели"
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