 Глава АП Райнин о переговорах с Рабиновичем и Мураевым: "Мы нашли общий язык. Они очень конструктивно себя повели"

Об этом Игорь Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"С Мураевым и Рабиновичем я встречался, когда мы говорили о том, что акция под Национальным банком изжила себя. Назовем это так... Мы нашли общий язык. Они оперировали тем, что там есть определенная часть возмущенных людей. Я им объяснил, что эти действия уже деструктивно влияют на ситуацию в целом, и что различные силы пытаются уже их использовать. Я думаю, что они где-то понимали, кстати. Они в тот момент крайне конструктивно себя вели. Сказали даже: "Мы в оппозиции к власти, но не в оппозиции к Украине" (улыбается, - ред.)", - заявил руководитель Администрации Президента.
Отвечая на вопрос, поверил ли он этим заверениям Рабиновича и Мураева, Райнин сказал: "Смотрите, я категориями "верю - не верю" не живу. В данном контексте разговора. Так-то как раз живу. Это уже было начало декабря: принятие бюджета, новогодние праздники, был уже дискомфорт жителей, к нам поступали жалобы. В любом случае ситуацию надо было разрешать".
"Ну, вот так мы с ними разговаривали, как сейчас с вами. Абсолютно спокойно, нормально. И они, кстати, очень конструктивно на тот момент себя повели. Не имею к тому диалогу претензий. Политики же могут по-разному в разных ситуациях проявляться", - добавил Райнин.
Напомним, что в интервью Цензор.НЕТ глава АП также заявил, что у него нет информации относительно прямого участия Мураева и Рабиновича в плане "Шатун".
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такое несчастье ? Счастье это жить в России ,которой руководит такой президент
как В.В.Путин ,а несчастье иметь такое счастье !!!
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Серова Валентина , моя и многих верная
жена ,храни Господь её незримо , она впервые спит одна!!! Константин Симонов.
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Видно обрезанные всегда между собой сумеют договориться, лишь бы гешефтить.
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Ну, а как вы могли не найти общий язык с рыгоаналами?
Ведь создатель партии рыгоаналов, никто иной как Порошенко.
Тем более, есть такая черная книга рыгоаналов, в которой зафиксисировано финансирование партий перед выборами.
А есть еще много интересного, шо могут добавить к этому рыгоаналы.
Кроме того, подкуп депутатов рыгоаналов, по голосованию в ВР, то же не должен выходить наружу.
Или голосование рыгоаналов за нужные оффорному барыге проекты - это совпадение?
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ЄвгенЕвгений и конструктив? У него две позиции: его и неправильная.
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Раз пошли на дело я и Рабинович,
Рабинович выпить захотел;
Отчего ж не выпить бедному еврею,
Если у него нет срочных дел?
Для того, чтоб выпить и покушать цимус,
Мы зашли в задрипанный буфет;
Там сидела Сара, у неё под юбкам
Дробом был заряжен пистолет.
Чтоб не завалиться, мы решили смыться,
Но за это Сарке отомстить:
В тёмном переулке возле синагоги
Мы решили Сару застрелить.
Мы позвали Мойшу (Мойша - уголовник),
Мойша свою пушку зарядил.
В тёмном переулке возле синагоги
Мойша речь такую заводил:
«Здравствуй, моя Сара, здравствуй, дорогая,
Здравствуй, моя Сара, и прощай!
Ты зашухарила Арона с Соломоном -
И теперь маслину получай!»
Рабинович вынул дуру с кривым дулом,
Стал её на Сарку наводить;
Один глаз прищурил, а другой зажмурил,
Носом на курок он стал давить.
Рабинович стрельнул, малость промахнулся,
И попал немножечко в меня.
Я лежу в больнице, а зяма Рабинович
С Сарой пьёт уже четыре дня!
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Консенсус найден!Гои могут гасслабица!
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12.01.2017, 16:07 • 1872 • 1
Это было похоже на расправу. В предпраздничное утро, затемно тысячи людей вынуждены были выйти из дому, чтобы несколько часов простоять на морозе в очереди в налоговую. Без права отлучиться: если вылетел из списка и потерял место в очереди - плати. По словам руководителя харьковского офиса юрфирмы "Ильяшев и партнёры" Ирины Кузиной, такса за место в очереди в её городе составляла 250 грн. Но очереди были, конечно же, не только в Харькове, а по всей Украине. Большинство стояльцев-страдальцев - люди средних лет с высшим образованием. Кто они, что произошло и в чём их вина?
27 декабря президент подписал закон, по которому с 1 января 2017 года физлица-предприниматели, плательщики единого налога, вне зависимости от того, ведут они деятельность или нет, получают доход или нет, должны платить единый социальный взнос в размере как минимум 704 грн. Раньше было не так - квазиналог платили только тогда, когда на счету появлялись деньги. Если предприниматель временно прекращал работу, то сохранял свой бизнес-статус, но ничего в казну не платил. Но за три дня до Нового года без предупреждения тысячи украинцев получили де-факто ещё одну платёжку. На кону были 704 грн - средняя сумма предновогоднего чека в столичном супермаркете.
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Народ выбирал: купить детям на праздник мандарины или уплатить налог. Люди из очереди - это те, кто выбрал мандарины. Об их количестве можно судить исходя из статистики сервиса OpenDataBot: по состоянию на 6 января 2017 года в декабре-январе прекратили работу более 128 тыс. предпринимателей. Очереди стоят до сих пор - есть вероятность, что в ближайшие дни до заветного окошка доберутся и "самоликвидируются" ещё 200 тыс.
Ни экономического, ни другого смысла в этой законодательной норме нет. Да, с целью оптимизации налоговой нагрузки работодатели иногда оформляют своих работников как плательщиков единого налога. Но в данном случае те, кто оптимизировал таким образом налоги на зарплату, продолжат это делать - им сворачиваться не нужно. Выгода для бюджета лишь в том, что правительство попытается единоразово сшибить копеечку с тех бедолаг, кто не успеет вовремя закрыться: кто не смог придти в налоговую по болезни, чья деятельность требует предварительного аудита, кто в отъезде или служит в зоне АТО... Зато если предположить, что из закрывшихся хотя бы 1% - реальные предприниматели, чья деятельность сезонна или связана с периодическими заказами, то ущерб очевиден - государство просто потеряло этих плательщиков. Похоже, это только начало новой налоговой политики.
Когда правительство Гройсмана увеличило минимальную зарплату до 3200 грн, это означало не только повышение окладов бюджетников, но и новый порог начисления соцвзносов и штрафов для бизнеса. В частности, отныне штраф за зарплату в конверте обойдётся предприятию в десять минималок - 320 тыс. грн. Если фирма маленькая - это фактическое банкротство.
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Увы, президент и премьер подготовили плацдарм для налогового террора. Вместо реформ, вместо Налогового кодекса, вместо создания новых рабочих мест, вместо улучшения инвестиционного климата. Как долго это будет продолжаться и чем закончится - неизвестно. Но лучше бы у наших властей всё же возобладал инстинкт самосохранения. Дмитрий ФИОН
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