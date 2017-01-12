"Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долл."

Об этом в ходе открытия в здании МИДа в Киеве фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений Украины с Китаем, сказал государственный секретарь МИДа Андрей Заяц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ про передачу китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы очень признательны за такую поддержку", - сказал Заяц.
В пресс-службе МИДа уточнили, что стоимость оборудования составляет 100 тыс. долларов.
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Инвестиции во "второй фронт".
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неужто черноземы
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