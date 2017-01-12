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 Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долл.

Китай передал Министерству иностранных дел Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долларов.

Об этом в ходе открытия в здании МИДа в Киеве фотовыставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений Украины с Китаем, сказал государственный секретарь МИДа Андрей Заяц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Только что мы с послом КНР Ду Вэем подписали документ про передачу китайской стороной Министерству иностранных дел Украины помощи в виде телекоммуникационного оборудования. Мы очень признательны за такую поддержку", - сказал Заяц.

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В пресс-службе МИДа уточнили, что стоимость оборудования составляет 100 тыс. долларов.
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Оборудование не катит,только наличняк,большая сума,и немедленно
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100 тыс это цена машины премии класса . Где большие деньги? - мелочь карманная для наших барыг.. - даже воровать их им будет в падлу...
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Да не переживай, они его сцуки проведут это как покупку, а бабло задерибанят. Не впервой
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Еханые попрошайки! Украина что нибудь сама в состоянии делать,или только клянчить и деньги пилить?
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Его сейчас "на тендере",по завышенной цене,да и еще с откатами,выставят,будет на порядок больше,чем "кэшем",и все путем,не подкопаешся.
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наверное, старое оборудование для 3G стандарта связи, хлам по нынешним временам
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"Китай передал МИД Украины телекоммуникационное оборудование на 100 тыс. долл."

Инвестиции во "второй фронт".
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что получил Китай на 1 млрд долл
неужто черноземы
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