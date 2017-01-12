 НАПК распределило 398 млн грн на финансирование партий в 2017 году, - Корчак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила председатель НАПК Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ.
"Народный Фронт" получит 113,8 млн грн, "Блок Петра Порошенко" - 112,1 млн грн, "Самопомич" - 56,4 млн грн, "Оппозиционный блок" - 48,5 млн грн, Радикальная партия - 38,3 млн грн, "Батькивщина" - 29,2 млн грн. Кроме того, "Самопомочи" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов 2014 года предусмотрено выделение 44,2 млн гривен.
Корчак отметила, что от "Оппозиционного блока" в НАПК заявлений об отказе от финансирования не поступало.
"После решения о распределении средств, Национальное агентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года", - написала чиновница.
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Вторая волна е-декларирования предполагает подачу деклараций руководителями вузов, главврачами медучреждений, нотариусами, - Корчак(22)
МВФ не увидел в декларациях некоторых украинских топ-чиновников состояний, о которых писали международные СМИ, - Корчак(45)
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Глава НАЗК назвала причину збоїв при заповненні е-декларацій(0)
Нужно законодательно урегулировать порядок подачи е-деклараций участниками АТО, заключенными, переселенцами и госслужащими на больничных, - Корчак(12)
При функционировании системы е-декларирования обнаружены проблемы двух типов, - Корчак(35)
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Расперделяли согласно рейтингом партий, канешна....
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