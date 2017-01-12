EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  61  4
Все про:бюджет (4200) партия (372) финансирование (1067) Корчак (62) НАПК (166)

 НАПК распределило 398 млн грн на финансирование партий в 2017 году, - Корчак

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции распределило 398 млн гривен на финансирование уставной деятельности партий в 2017 году.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила председатель НАПК Наталья Корчак, передает Цензор.НЕТ.

"Народный Фронт" получит 113,8 млн грн, "Блок Петра Порошенко" - 112,1 млн грн, "Самопомич" - 56,4 млн грн, "Оппозиционный блок" - 48,5 млн грн, Радикальная партия - 38,3 млн грн, "Батькивщина" - 29,2 млн грн. Кроме того, "Самопомочи" за сохранение гендерной квоты во время парламентских выборов 2014 года предусмотрено выделение 44,2 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Самопомич" и "Народный фронт" не использовали средства, предоставленные им на финансирование уставной деятельности, - Корчак

Корчак отметила, что от "Оппозиционного блока" в НАПК заявлений об отказе от финансирования не поступало.

"После решения о распределении средств, Национальное агентство на следующем заседании будет принимать решение о выделении средств партиям за I квартал 2017 года", - написала чиновница.

Читайте: Вторая волна е-декларирования предполагает подачу деклараций руководителями вузов, главврачами медучреждений, нотариусами, - Корчак

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да уж. И тут нашли как денежку поиметь. Т.е. с наших налогов финансируют партии в которых почти никто и не состоит
 показать весь комментарий
Ответить
 
Гыыыы.....
Расперделяли согласно рейтингом партий, канешна....
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАПК распределило 398 млн грн на финансирование партий в 2017 году, - Корчак
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область дороги задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия Саакашвили СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти