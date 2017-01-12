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Все про:Днепр_город (2384) титушки (483) Филатов (200)

 "Сегодня в Днепре ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля", - мэр Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил о том, что ситуация с бандитизмом в городе начала выходить из-под контроля, и при "молчаливом содействии "правоохранителей" по городу передвигаются люди в масках.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Мэр подчеркнул: "Я никогда не злоупотреблял публичными заявлениями. Но сегодня в Днепре ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля.

По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии "правоохранителей", передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику.

К вечеру ожидается прибытие ещё около 300 "титушек" из Кривого Рога и Запорожья".

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это ж их коллеги,ну все прям как при овоще
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А тебе смешно? А если битой по голове, то тоже будет смешно?
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Да родной,мне смешно и не только мне а когда народу становится при упоминании власти исключительно смешно ,то власти должно стать страшно,так и передай в минстеце !
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А ты народ? Не выдавай желаемое за действительное!
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А случилось то, то что рыговские мрази благодаря нынешней государственной власти чувствуют себя очень вольготно и не оставляют попыток отвоевать для себя Днепр.
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Хорошо вам. У вас только "не оставляют попыток"...
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а что вообще творится в днепре? зачем титушки? аваков,прекрати барствовать, займись делом
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вилкулоиды загидонные никак не угомоняться
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мало конкретики. из под чьего именно контроля.
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Гугл в помощь. Это очередной пост в фейсбуке Филатова. Вилкул и гопники Краснова чувствуют свою полную безнаказанность и не оставляют попыток отвоевать для себя Днепр. Запорожья для Ахметки маловато.
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Зачем бить коммунальщиков? Чтоб дороги не убирали?
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охренеть... 250 км до фронта... кому то сильно не нравится, что в городе чисто и коммунальные службы работают...такого никогда не было, особенно зимой
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выписывайте КОРД. и нацгвардию. быстро порядок наведут
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Авакяну не до порядка ... капусту надо косить .... недолго ведь уже осталось
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власти некогда она наворованное бабло по офшорам прячет.
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Порох и Ко хотят подвинуть неугодных. Михо свалил, ПриватБанк свалил, Сашу из команды Михо свалил, теперь за Днепр взялся. Всё делается планомерно. Главное, чтобы Медведчука Надя куйнёй занималась и ей за это ничего не будет. Нужных людей Порох не трогает
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падлы вы егучие.беню пад сраку и фсе?питро такоее ж !!!!!!!ты в мэры на куя щло?уебок
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