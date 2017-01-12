 "Сегодня в Днепре ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля", - мэр Филатов

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Мэр подчеркнул: "Я никогда не злоупотреблял публичными заявлениями. Но сегодня в Днепре ситуация с бандитизмом начала выходить из-под контроля.
По городу совершенно открыто, при молчаливом содействии "правоохранителей", передвигаются люди в масках, которые избивают коммунальщиков и громят технику.
К вечеру ожидается прибытие ещё около 300 "титушек" из Кривого Рога и Запорожья".
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