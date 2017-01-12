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Все про:Медведчук (658) Порошенко (10356) Райнин (59)

 Глава Администрации Президента Райнин: "Я не видел здесь никаких встреч с Медведчуком"

Глава Администрации Президента Игорь Райнин уверяет, что не видел на Банковой кума Владимира Путина Виктора Медведчука.

Об этом Игорь Райнин сказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Если бы Медведчук здесь бывал, вы бы об этом уже знали. Я не видел здесь никаких встреч с Медведчуком", - заявил глава АП.

"Вы задали вопрос - я ответил. Я глава Администрации Президента Украины. В планах работ, в планах графиков, визуально Медведчука не видел. И Медведчук меня - тоже", - добавил Райнин, отметив, что лично не знаком с Медведчуком.

На вопрос, как бы он охарактеризовал роль Медведчука в современной Украине, Райнин ответил: "Никак... А какого ответа вы ждете?.. Я во всей нашей беседе говорю о созидании. И поэтому, когда говорю "никак", я имею в виду роль созидательную. Просто, чтоб мы правильно расставляли акценты".

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Отвечая на вопрос, была ли попытка сделать так, чтобы не Медведчук был доверенным лицом Путина во всех переговорах, Райнин заявил: "Ну, нам объективно тяжело влиять на то, кто является доверенным лицо Путина. Путин определяет из своих стратегических целей, кто его доверенное лицо. Президент Украины Петр Порошенко - человек мира. Для него главное, чтоб не гибли люди, и чтоб в Украине был мир. И чем быстрее, тем лучше. И еще раз повторяю: ни Крым, ни Донбасс мы никому не отдадим".

Напомним, что журналисты программы "Схемы" зафиксировали, как кортеж Виктора Медведчука заезжал в Администрацию Президента в ноябре во время протестов в правительственном квартале.

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производитель горячего воздуха ртом,задница сломалась у райнина.
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Онищенко не видел, медведчука не видел. Спучайно в ОБСЕ не подрабатывает?
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примитивный жлоб. скажи ещё "мамой клянусь"
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Семантики...
Один не говорит "его тут не было", он говорит "я его не видел"
Другой не говорил "я не разворовывал бюджет", а говорил "ці РУКИ нічого не крали" (про голову ж нічого не казав - все чесно).
Беріть приклад: семантика річ корисна!
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Та да ...никто и нее сумлеваетца, аднака....
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Райнину лучше молчать. А то уже и Саакашвили пыль придорожная, и Рабинович с Мураевым клевые пацаны и Медведчука в глаза не видел. Как можно было такого идиота поставить во главе администрации? Хотя о чем это я .....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Администрации Президента Райнин: "Я не видел здесь никаких встреч с Медведчуком"
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