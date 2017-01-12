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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:аэропорт (1170) дороги (1523) ОГА (1220) Одесская область (1315) Порошенко (10356) Саакашвили (1638) субсидия (266) преступность (911)

 "Только разговорами занимались", - Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА

Во время рабочего визита в Одесскую область Президент Украины поддал критике работу Одесской ОГА, когда должности ее главы занимал Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слушайте, никто в стране не слышал о каких-либо сложностях с запуском центров предоставления административных услуг. Нигде. Спокойно. По каждому областному центру. Вот сидят губернаторы. Президент хоть каким-то центром занимался. Тихо. Это даже не уровень губернатора, это уровень городского головы или председателя РГА. И спокойно без каких-либо вещей и абсолютно комфортных условиях работают. Это новое лицо власти. Только не в Одессе. Максим (новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. - Ред.), я еще раз приеду в одесский центр админуслуг, только без камер и пиара. И хочу быть уверен, что через несколько месяцев он образцово работает. Городской и областной советы выделят деньги, и мы будем твердо видеть, что никаких проблем по этому поводу у нас не существует", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе", - Саакашвили

"55% по Украине семей оформили себе субсидии. Для чего это делается? Человек, малообеспеченный человек, который нуждается в государственной помощи, по совершенно простой процедуре пошел в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве и оформил себе субсидии. 55%. А сколько у нас в Одесской области оформлено субсидий? А в Одесской области правильно оформленные субсидии имеют только 17%. Имеют право 55%, потому что в Одессе люди живут не богаче, чем в других регионах Украины, а оформлено 17%. Вот это показатель, которым должна заниматься власть. Ведь это защищаются деньги людей, которые имеют законное право на компенсацию расходов на коммунальные тарифы", - добавил президент.

"Еще хочу акцентировать, Максим (новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. - Ред.), на Одесском аэропорте. Сколько нам обещали, что он будет завершен? Три раза сроки переносили. В этом году не только здание аэропорта должно быть завершено, но и полоса, должна быть, наконец, начата ее реконструкция. Мы говорили с министром. Я обратился к нему с просьбой по-новому организовать тендер, выделить средства, причем не все надо делать за счет средств госбюджета", - отметил Порошенко.

"Резко вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня абсолютно четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой, областной службой безопасности навести и в городе, и в области порядок".

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Комментируя вопрос строительства дорог Порошенко заявил: "30% средств, выделенных государством, с кровью оторванных от других регионов, от налогоплательщиков и направленных на Одессу, то тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет. А Одесская область не использовала больше 300 млн грн средств, предусмотренных в бюджете, только разговорами занимались".
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не ну отдыхать у него получалось - к бабке не ходи
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"Только разговорами занимались"
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Чья бы корова мычала.
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Сказал человек - все обещания которого были выполнены! ...
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https://www.youtube.com/watch?v=z1WKG51sTWE

с 8:08минуты Запись выступления Пороха в 2014г на майдане, в ней запись обещаний...

Исповедь порохофоба




Опубликовано: 19 дек. 2016 г.На экваторе президентского срока Петр Порошенко так и не определился, чего хочет: попасть в учебники истории как успешный лидер страны или войти в рейтинги Forbes как самый быстрорастущий олигарх
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Как не ворующему человеку работать в кодле воров? - правильно, подставят и засрут, что и продемонстрировал шоколадник
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так Саакашвили подставили? в чем? кто? ты одесит?
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Одесситы , про 17 процентов субсидий это правда ?
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а это у них первая отмазка - как будто он не губернатором был,а так вторым мэром Одессы
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И это говорит человек который на весь мир обещал продать свой бизнес. Насколько смешным выглядит этот псевдо реформатор в глазах людей.
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...у Трампа теж "сліпий" траст як у кондитера...накінець то американці дізнаються як нам жити доводиться ...а може й ні...поїздку у Даллас організують...ковбої вони такі чуть що не так і зразу у Даллас
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Мне похрен на Трампа, я не слушал его предвыборную программу. А Порошенко на весь мир кричал что в случаи победы продаст свой бизнес.
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Какие вы противные холуи кремлевские!!!! Петр Порошенко -Президент Украины!!!! И хоть укакайтесь , когда пишите всякую гадость про нашего президента!!!!
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Все будет ясно - как только на пляжах опять появятся заборы, которые снес Михо - и не надо слов, жирная вонючка.
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А Пєцік мошну набивал!!
[СПИСОК ПОРОШЕНКО на 10.12.16]: Посмотри! http://ua24ua.net/spisok_poroshenko_na_10_12_16/
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Это какие заборЫ? Всего один. Да и то не доломали.
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-Можно обманывать часть людей все время, можно обманывать какое-то время всех, но невозможно всех обмануть всегда.

Ответил Саакашвили на обвинения барьіги
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а и правда - почему везде работают а в Одессе проблемы?
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предупреждаю всех спамеров - двое уже в бане
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А кто его назначил? А Шокин и др. назначенцы? Так может гр. Порошенко вы просто не можете и не умеете подбирать квалифицированный персонал? Наверно пора эту функцию у вас отобрать. И что у вас за маничка как и у "легитивного" сводить разговор исключительно к монологу о ваших успехах и чужих ошибках. Где диалог сторон? Где брифинг?
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Люби друзи рулят,до недавнего времени донбас порожняк не гнал и чем все закончилось?!!
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"Только разговорами занимались", - Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА

Кто бы говорил... Особенно относительно только разговоров.
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Другими словами - бабло никто не заносил..
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Так наверное ни одному губернатору так не вставляли палки в колеса как Саакашвили. Одна таможня чего стоит, пытался навести там порядок. Но одесские коррупционеры отбились , не без помощи центра, конечно.
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Барыге пора в Ростов, к другу. Витя ждет Петю.
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Миха вряд ли только разговорами. А петро, так точно, 3й год только, разговоры
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Ща Михо раскажет кто сколько нагребает с американской помощи, а Байден по столу чьето брехливое жирное рыло по повозит и на счетчик поставит, никакой проданный бизнес не спасет
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"Только разговорами занимались", - Главный коррупционер Украины раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА
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питро-ну так.........................уебывай .дорогой бо жареным .......
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шоколадное быдло сегодня разговорилось не на шутку
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Только разговорами занимались", - Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА
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