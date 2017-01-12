EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  3352  106
Материалы по теме:
Все про:аэропорт (1170) дороги (1523) ОГА (1220) Одесская область (1315) Порошенко (10356) Саакашвили (1638) субсидия (266) преступность (911)

 Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"

Во время рабочего визита в Одесскую область Президент Украины поддал критике работу Одесской ОГА, когда должности ее главы занимал Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слушайте, никто в стране не слышал о каких-либо сложностях с запуском центров предоставления административных услуг. Нигде. Спокойно. По каждому областному центру. Вот сидят губернаторы. Президент хоть каким-то центром занимался. Тихо. Это даже не уровень губернатора, это уровень городского головы или председателя РГА. И спокойно без каких-либо вещей и абсолютно комфортных условиях работают. Это новое лицо власти. Только не в Одессе. Максим (новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. - Ред.), я еще раз приеду в одесский центр админуслуг, только без камер и пиара. И хочу быть уверен, что через несколько месяцев он образцово работает. Городской и областной советы выделят деньги, и мы будем твердо видеть, что никаких проблем по этому поводу у нас не существует", - заявил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Порошенко нагло врал, когда говорил сегодня о моей работе в Одессе", - Саакашвили

"55% по Украине семей оформили себе субсидии. Для чего это делается? Человек, малообеспеченный человек, который нуждается в государственной помощи, по совершенно простой процедуре пошел в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве и оформил себе субсидии. 55%. А сколько у нас в Одесской области оформлено субсидий? А в Одесской области правильно оформленные субсидии имеют только 17%. Имеют право 55%, потому что в Одессе люди живут не богаче, чем в других регионах Украины, а оформлено 17%. Вот это показатель, которым должна заниматься власть. Ведь это защищаются деньги людей, которые имеют законное право на компенсацию расходов на коммунальные тарифы", - добавил президент.

"Еще хочу акцентировать, Максим (новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. - Ред.), на Одесском аэропорте. Сколько нам обещали, что он будет завершен? Три раза сроки переносили. В этом году не только здание аэропорта должно быть завершено, но и полоса, должна быть, наконец, начата ее реконструкция. Мы говорили с министром. Я обратился к нему с просьбой по-новому организовать тендер, выделить средства, причем не все надо делать за счет средств госбюджета", - отметил Порошенко.

"Резко вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня абсолютно четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой, областной службой безопасности навести и в городе, и в области порядок".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава АП Райнин о риторике Саакашвили: "Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания..."

Комментируя вопрос строительства дорог Порошенко заявил: "30% средств, выделенных государством, с кровью оторванных от других регионов, от налогоплательщиков и направленных на Одессу, то тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет. А Одесская область не использовала больше 300 млн грн средств, предусмотренных в бюджете, только разговорами занимались".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
- За какие-то два с половиной года я: бизнес продал, войну закончил, солдату зарплату в 1000 грн/день сделал, ассоциацию с ЕС подписал, безвизового режима добился, курс к 12 грн/доллар вернул, провел реформы в стране - и в судебной системе, и в налоговой... А этот популист, не побоюсь этого слова, только пиарился!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Петя, а чем занимаются твои друганы - Аваков, Насиров, Труханов? Эти коррупционеры только знай работают на свой карман, все коррупционные схемы в бюджетной сфере и экономике продолжают исправно функционировать, но тебя это почему-то вполне устраивает. Только на словах ты борец с коррупцией.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили

Дык посади ту сволочь, что назначила его на эту должность.
.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, раз Петі не подобається, значить точно буду голосувати за Міхо.
До речі, був я літом у Батумі, то люди з гордістю казали: "Это всё нашь Мишя здэлал!" Із совдепівської сірості відтворив Дубаї з грузинським колоритом. Але, мабуть, чоколядна мафія виявилася потужнішою за мандаринову...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Только разговорами занимались", - Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА" - а ты, Янушенко, патологический брехун, где же обещанный безвиз и много ещё чего, твоим брехливым языком только улицы подметать, со дня единственно правильного назначения Саакашвили, я уже был уверен, что хряк его уничтожит, как самого реального конкурента на пост преза.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"
 Облако тегов
Антитеррористическая операция боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область дороги задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесса Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия Саакашвили СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти