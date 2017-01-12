 Порошенко раскритиковал деятельность Саакашвили на посту главы Одесской ОГА: "Только разговорами занимались"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Слушайте, никто в стране не слышал о каких-либо сложностях с запуском центров предоставления административных услуг. Нигде. Спокойно. По каждому областному центру. Вот сидят губернаторы. Президент хоть каким-то центром занимался. Тихо. Это даже не уровень губернатора, это уровень городского головы или председателя РГА. И спокойно без каких-либо вещей и абсолютно комфортных условиях работают. Это новое лицо власти. Только не в Одессе. Максим (новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. - Ред.), я еще раз приеду в одесский центр админуслуг, только без камер и пиара. И хочу быть уверен, что через несколько месяцев он образцово работает. Городской и областной советы выделят деньги, и мы будем твердо видеть, что никаких проблем по этому поводу у нас не существует", - заявил Порошенко.
"55% по Украине семей оформили себе субсидии. Для чего это делается? Человек, малообеспеченный человек, который нуждается в государственной помощи, по совершенно простой процедуре пошел в Херсоне, в Запорожье, в Николаеве и оформил себе субсидии. 55%. А сколько у нас в Одесской области оформлено субсидий? А в Одесской области правильно оформленные субсидии имеют только 17%. Имеют право 55%, потому что в Одессе люди живут не богаче, чем в других регионах Украины, а оформлено 17%. Вот это показатель, которым должна заниматься власть. Ведь это защищаются деньги людей, которые имеют законное право на компенсацию расходов на коммунальные тарифы", - добавил президент.
"Еще хочу акцентировать, Максим (новый глава Одесской ОГА Максим Степанов. - Ред.), на Одесском аэропорте. Сколько нам обещали, что он будет завершен? Три раза сроки переносили. В этом году не только здание аэропорта должно быть завершено, но и полоса, должна быть, наконец, начата ее реконструкция. Мы говорили с министром. Я обратился к нему с просьбой по-новому организовать тендер, выделить средства, причем не все надо делать за счет средств госбюджета", - отметил Порошенко.
"Резко вырос уровень преступности в Одесской области, и новое руководство полиции сегодня получит от меня абсолютно четкую задачу, чтобы в координации с областной прокуратурой, областной службой безопасности навести и в городе, и в области порядок".
Комментируя вопрос строительства дорог Порошенко заявил: "30% средств, выделенных государством, с кровью оторванных от других регионов, от налогоплательщиков и направленных на Одессу, то тендер не организовали, то подрядчика не нашли, то проекта нет. А Одесская область не использовала больше 300 млн грн средств, предусмотренных в бюджете, только разговорами занимались".
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Дык посади ту сволочь, что назначила его на эту должность.
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До речі, був я літом у Батумі, то люди з гордістю казали: "Это всё нашь Мишя здэлал!" Із совдепівської сірості відтворив Дубаї з грузинським колоритом. Але, мабуть, чоколядна мафія виявилася потужнішою за мандаринову...
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