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 Расследование "дела Мартыненко" продолжается, - НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины продолжают расследование фактов получения взяток при закупках, осуществленных ГП "НАЭК "Энергоатом". Заявления об обязательствах Бюро закрыть это производство якобы по решению суда не соответствуют действительности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Николая Мартыненко в закрытии указанного производства. При этом обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ закрыть производство по так называемому "делу Мартыненко", - пресс-служба экс-депутата

Напоминаем, что уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП "НАЭК "Энергоатом" Бюро зарегистрировало в декабре 2015 года. В ходе расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро при переплате за приобретенное оборудование у чешского акционерного общества Škoda JS.

Также читайте: Лещенко проиграл уже второй суд о дискредитации Мартыненко, - пресс-служба экс-нардепа

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да...при ВАЛЯНКУ з порядком було краще...приніс гроші і вільний...а теперішня гопота дере всі хто можуть...бардак одним словом
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мабуть найцікавіше притримують ближче до виборів... якщо зробити показові посадки перед виборами, то буде і пріятно і полєзно...
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ТРОЛЛИ СЕГОДНЯ КРИЧАЛИ ОПЯТЬ ЗРАДА--ЗАКРЫЛИ ДЕЛО МАРТЫНЕНКО,ДЕБИЛЫ,МЛЯ
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"Расследование "дела Мартыненко" продолжается" - через десять лет актуальность этого заголовка не потеряется.
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Да что-то никак это дело не закроют. Только Мартыненко пришлось сложить депутатский мандат. И это уже не в первый раз. А доказательств ведь нет вины.
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"Расследование" дела Мартыненки прадалжаетца- так верно!


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Расследуют что-то, а ничего найти не могут. Может не там ищут? Может, нужно обратится к администрации президента и там покопать?
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А пусть проверят Гонтареву. А то к ней никаких претензий почему-то. А она ведь уже столько дел наворотила.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование "дела Мартыненко" продолжается, - НАБУ
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