 Расследование "дела Мартыненко" продолжается, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
"11 января Соломенский районный суд Киева отказал стороне защиты Николая Мартыненко в закрытии указанного производства. При этом обязал Бюро лишь рассмотреть ходатайство представителя Мартыненко и в установленные законом сроки проинформировать о результатах этого рассмотрения", - говорится в сообщении.
Напоминаем, что уголовное производство по фактам получения неправомерной выгоды при закупках ГП "НАЭК "Энергоатом" Бюро зарегистрировало в декабре 2015 года. В ходе расследования детективы Бюро установили факты причинения вреда интересам ГП "НАЭК "Энергоатом" в размере более 6,4 млн евро при переплате за приобретенное оборудование у чешского акционерного общества Škoda JS.
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