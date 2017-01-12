 Основное внимание Австрии во время председательства в ОБСЕ будет сфокусировано на расширении миссии на Донбассе, - Курц

Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц, представляя в четверг в Вене приоритеты своего председательства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и ее далее ее расширять", - сказал Курц.
Глава австрийского МИД оценил как ценный вклад Трехсторонней Контактной группы ОБСЕ и как хорошую работу специального представителя посла Мартина Сайдика.
Относительно своей недавней поездки на Донбасс в должности действующего председателя ОБСЕ дипломат отметил, что знакомство с ситуацией на месте убедило в необходимости этой структуры для улучшения жизни населения, для успокоения ситуации и мониторинга, особенно в условиях постоянного нарушения перемирия.
В целом Австрия, по словам ее представителя, будет с одной стороны прилагать конкретные усилия для разрядки существующих конфликтов в регионе, с другой - продолжит обсуждение вопроса о том, как лучше предотвращать конфликты в регионе ОБСЕ.
Курц подчеркнул, что нет военного решения конфликтов на территории ОБСЕ, для их решения нужен диалог и доверие, возродить которое Австрия будет пытаться в ходе своего председательства.
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Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter-аккаунт RoksolanaToday&Крым.
Пользователь опубликовал сообщение крымчанина, который рассказал, что, страдая от острой боли в груди и головных болей хотел пойти на прием к кардиологу, но в результате добился лишь записи на прием к терапевту через неделю.
Пациент по имени Данил Джугашвили признал, что ему не нужна "бесплатная медицина" оккупантов, от которой запросто можно умереть, и винить будет некого, и попросил "вернуть ему Украину".
http://novosti-n.org/ukraine/read/148889.html
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