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Все про:НАБУ (1293) декларация (815) депутат (2639) расследование (1809) электронное декларирование (382)

 По результатам анализа электронной декларации народного депутата открыто уголовное производство, - НАБУ

По результатам анализа данных, приведенных в электронной декларации, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января.

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В общем детективы Бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронной декларациях, касающихся действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместитель областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.

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Пока идут договорняки по заносу бабла, фамилии не будет!
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Раз фамилии нет ,значит решалово.
у нас во всем так.
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открыли... ничего не нашли... закрыли... ЗАДОЛБАЛИ!!!
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как бы так все сделать по новому чтобы осталось все по старому
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ЛОЛ! "22 уголовных производства "! Навіть з цієї крихти ніхто не сяде. Знущаються, суки!
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А, самых главных уже проверели? Да кстати по Закону яйценюх должен сдать декларацию до 01.04.2017 за 2016 год, интересно будут проверять
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Народний депутат,а прізвище?Прізвище не важливе,важливо з якої партії,можу вгадати-БЮТ.
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необязательно, ФИО вставят когда будут неправильно голосовать
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Ну как вам курс доллара, адепты секты "3200"? Вчера еще в обменниках 28,3 ,сегодня уже 28,9..,в банках 28,4-28,7, но нетууууу.. А если кабан пенсии " обсовременит" процентов на 20%, то бакс будет- 40...Цены на все сами пересчитаете?
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А зачем тебе доллары? Покупай евро или фунты.
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...кому ж це так не повезло...але списки будуть коректуватися ...
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Вся правда из блогосферы » Новости блогосферы »
Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись декларацію Порошенка - Власенко
09.01.2017, 14:15 • 1041 • 2

Пєця вчергове розпочав ПіАрну кампанію про те, що він "видатний меценат сучасності і всі кошти від Ліпецькоі фабрики передає в АТО".

Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись його декларацію:

1. За 2015 рік корпоративні права доКУПИВ (не продав).

2. Курсову різницю на майже 50 МІЛЬЙОНІВ гривень ОТРИМАВ.

3. ВІДСОТКИ по депозитах ВІД СВОГО БАНКУ ОТРИМАВ.

4. Витвори мистецтва КУПУВАВ.

5. НОВІ компанії реєстрував.

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За публічними даними ЛИШЕ від Ліпецькоі фабрики сплатив до бюджету країни агресора 500 млн рублів. Саме на кошти із бюджету фінансується армія агресора, яка щодня вбиває наших хлопців і фінансується "допомога" ДНР/ЛНР.

А ось записів про благочинніст Пєці в декларації немає, хоча, якщо така благочинність мала місце, то вона повинна бути відображена.
Так що, як казав Коров'єв в бессмертному "Майстрі та Маргариті" : "Поздравляю вас, господин, соврамши!".

Пєціні адепти та інші похоботи можуть переконатись тут.

Сергій Власенко
[http://uainfo.org/blognews/1483960330-chergova-brehnya-kradiya-dostatno-lishe-podivitis-deklaratsiyu.html] Посмотри!
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ну если сам Сирожа Улавенко написал, то это равнозначно Евангелию
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Депутат Х, сперевший Х триллионов, будет посажен на Х лет в тюрьму.- директор оганизации Х
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Таки открыли? Видать этот парниша слишком далеко стоит от правильных пацанов. Сам по себе мальчик, свой собственный.
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