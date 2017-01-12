 По результатам анализа электронной декларации народного депутата открыто уголовное производство, - НАБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января.
В общем детективы Бюро зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в электронной декларациях, касающихся действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместитель областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.
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у нас во всем так.
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Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись декларацію Порошенка - Власенко
09.01.2017, 14:15 • 1041 • 2
Пєця вчергове розпочав ПіАрну кампанію про те, що він "видатний меценат сучасності і всі кошти від Ліпецькоі фабрики передає в АТО".
Чергова брехня крадія. Достатньо лише подивитись його декларацію:
1. За 2015 рік корпоративні права доКУПИВ (не продав).
2. Курсову різницю на майже 50 МІЛЬЙОНІВ гривень ОТРИМАВ.
3. ВІДСОТКИ по депозитах ВІД СВОГО БАНКУ ОТРИМАВ.
4. Витвори мистецтва КУПУВАВ.
5. НОВІ компанії реєстрував.
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За публічними даними ЛИШЕ від Ліпецькоі фабрики сплатив до бюджету країни агресора 500 млн рублів. Саме на кошти із бюджету фінансується армія агресора, яка щодня вбиває наших хлопців і фінансується "допомога" ДНР/ЛНР.
А ось записів про благочинніст Пєці в декларації немає, хоча, якщо така благочинність мала місце, то вона повинна бути відображена.
Так що, як казав Коров'єв в бессмертному "Майстрі та Маргариті" : "Поздравляю вас, господин, соврамши!".
Пєціні адепти та інші похоботи можуть переконатись тут.
Сергій Власенко
[http://uainfo.org/blognews/1483960330-chergova-brehnya-kradiya-dostatno-lishe-podivitis-deklaratsiyu.html] Посмотри!
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