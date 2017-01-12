EN|RU|UK
Темы дня:

Компромат на Трампа

Санкции против России

Переговоры Савченко с боевиками

Бои под Светлодарском

Национализация "Приватбанка"

Бюджет-2017

Скифское золото

Снятие неприкосновенности с Новинского

Трагедия в Княжичах

Дело против Онищенко

Допрос Януковича

Годовщина Революции Достоинства

Репрессии в оккупированном Крыму

Е-декларации госслужащих

Президент Трамп

Отставка Саакашвили

Взлом почты Суркова

Украинские заложники в РФ

Российские террористы сбили Боинг

Убийство полицейских в Днепре

 Политика Украины
  5023  194
Все про:Порошенко (10356) Саакашвили (1638) Райнин (59)

 Глава АП Райнин о риторике Саакашвили: "Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания..."

Глава Администрации Президента Игорь Райнин считает, что работа Михеила Саакашвили на посту главы Одесской облгосадмнистрации не была столь успешной.

Об этом Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.

По словам главы АП, после своей отставки Саакашвили не приезжал на Банковую и не общался с Порошенко, который в свою очередь не высказывался о бывшем губернаторе.

"А что высказываться? Работа Саакашвили на посту главы облгосадмнистрации не была столь успешной", - заявил Райнин.

"Президент многое сделал для решения проблем Саакашвили, которые у него были…", - напомнил глава АП.

Читайте также: "Пусть Порошенко продаст "Рошен" и оплатит долги "Привата", - Саакашвили

Отвечая на вопрос о том, что Президенту должна быть обидна риторика Саакашвили, Райнин заявил: "Обидно или не обидно Президенту - я не готов сказать. Но я возвращаюсь к пункту первому: Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания... О "придорожной пыли". Не ищите здесь личностных оценок. Я хотел подчеркнуть, что для Президента такие вопросы являются второстепенными. Он на них не реагирует".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне два раза Порошенко предлагал быть премьером. Я ему сказал, что у меня амбиции больше, - Саакашвили

На просьбу уточнить назвал ли Райнин Саакашвили "придорожной пылью", глава АП сказал: "Нет. Хотя к его деятельности на посту главы Одесской обладминистрации я не отношусь позитивно. И есть ли в Одессе какие-то успешно завершенные проекты - мне тяжело сказать... Что касается оппозиции. Время популизма - уйдет. Оно сейчас на пике. Ну, может, еще какое-то время продержится, но уйдет".
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
А что ж "сильному" президенту не по плечу побороть коррупцию? Как была Украина коррупционной страной №1 в Еропе, так и осталась при "сильном" презмденте.

Сильный президент может раздавать одни только обещания и нагло врать. Тогда это ссаный президент, а не сильный.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А вам не надоело брехать одно и тоже, где коррупция, воры и взяточники да есть , может ВЫ один из них..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не коси под дурачка, защитничек ссаного президента!
Буквально недавно были опубликованы исследования. Украина по-прежнему самая коррупционная страна Европы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ЦЕНЗОР - ПОЧЕМУ УДАЛЯЕТЕ КОМЕНТ. КОТОРЫЕ СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ ИЛИ УЖЕ ЦЕНЗУРА АСЬ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну если речь идет не о личностных оценках,тогда о чем? Неужели о нас сирых?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
дураки в АП безголовые. Михо их сотрет в порошок и он друг Трампа.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якби Порошенко зробів для України стьльки, скільки Саакашвілі для Грузії, поборовши там корупцію, то був би сильнм. А так він і є пилюка на дорозі!
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ТО все твое поколение в поколениях платила за небоскребы
 показать весь комментарий
Ответить
 
Помните, как в той песне-.,,......вино и мужчины(бабло) моя атмосфэээра, а все остальное- дорожная пыыыыль,,
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если поборол ,то чего убежал из Грузии? Значит НЕдоборол?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
в любом случае правила этикета не соблюдены на высшем уровне...дурно пахнет всё это..
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
кого к кому посылают..
 показать весь комментарий
Ответить
 
A cjto tut durno, to sjto skazal, ne obrasjcjajet vnimajije na nervnije viskazivanije misjiko??, nu a sjto tam na etot raz obrasjcjatj vnimanija, nu ne mozjet prezident komentirovatj kazjdova opozicionera, kogda tomu ponos pojavilsa, to on toljko to i delatj budet, kak kazjdomu otvecjatj, dazje jesli kazjdomu deputatu opozicioneru otvecjatj - nu ne prezidenskoje eto delo.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Глава АП Райнин о риторике Саакашвили: "Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания..."
=========================================================================

СААКАШВИЛИ ДЕЛОМ ДОКАЗАЛ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОБОРОВ В ГРУЗИИ КОРРУПЦИЮ И БЛАГОДАРЯ ЕМУ СТРАНА УШЛА ОТ ЗАВИСИМОСТИ РАСЕИ, ПОВЕРНУВ ВЕКТОР В СТОРОНУ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЫ!!!

А ВЫ ЖИДОВСКОЕ ВОРОВСКОЕ НИЧТОЖЕСТВО, ОБОДРАЛИ УКРАИНСКИЙ НАРОД И ВЕДЕТЕ ПОМОЙНЫЕ УБЛЮДКИ НАШУ СТРАНУ К БАНКРОТСТВУ!!!



 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тому що в Грузії зараз при владі проросійські сили, не знав?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
И шо? Он же ГЕРОЙ. А героям ничего не страшно. И здесь пишут ,шо Трамп его лючший друг. Шо ,не может защитить кента ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Спитаєш в Трампа...

Стосовно "герой"- ти мультиків надивився?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это не я надивився ,а местные зрадодрочеры сделали из Михо спайдермена Ты комменты почитай.
 показать весь комментарий
Ответить
 
зятя промосковской марионетке чуть не грохнули, думаю ща иванишвили скупает недвижимость на рублевке
 показать весь комментарий
Ответить
 
Доказал баргами государства и беспределом и его партия развалилась без диктатора сталинского.
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЕСЛИ ШОБЛА ТАКИХ КАК МИХО НАЗЫВАЮТ "ПРИДОРОЖНОЙ ПЫЛЬЮ"........... МОЖНО ТОЛЬКО СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ КАК ОНИ НАЗЫВАЮТ ПРОСТОЙ НАРОД................. ШОБЛА МРАЗЕЙ.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Капслок отключи Обычно тролли пишут капслоком или ущербные ,чтобы на них обратили внимание.
 показать весь комментарий
Ответить
 
за обскорбление женщины в иные времена кричали К БАРЬЕРУ ! и бросали перчатку у Харю...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сер, вы в который раз за день сами себя обсерили. Откуда у вас столь много коричневого содердимого?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Порошенко вместо того чтобы помочь новой грузинской команде в Одессе бороться с коррупцией, сделал все возмозможное чтобы их оттуда выжить. Сейчас коррупционеры там снова чувствуют себя вольготно, гребут как и прежде....красотень...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Диалог - какой Диалог? Украинской Государственности угрожают не только Россия но и в первую очередь чреда самодовольных государственных хряков,как то президентских и депутатских.С каких это пор трудолюбивый и работящий Украинский народ вынужден жить на какие то субсидии или подачки.Вогнав общество в нищету государственные хари пребывают в нирване собственных трастов и офшоров.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
участок дороги Одесса-Рени, которую отремонтировала "дорожная пыль" и которую приехал открывать "сильный президент".

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Prjam tak sidel i krutil baranku, kstati, nu horosj, kakuju to cjastj, i skazjem tak 2/3 finansirovanija osvoili, no ostajotsa voprosiki - pocjemu ne vsiu i skoljko obosjlos odin kvadratnij metr postrojennogo, togda kartinki mozjno stavitj, a to, vot - v avstralije tak lozjat asfaljt:
http://www.delfi.lv/auto/zinas/video-pasauli-sajusmina-cela-seguma-ieklasanas-veids-australija.d?id=48396257
tam video posle reklami budet.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Если есть вопросы к Саакашвили, то надо их вовремя задавать и расследовать, а не приезжать пиариться, обниматься и хвалить, а потом с грязью смешивать. Политика - дело весьма щепетильное.

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В вовремя приезжал порох и 2 раза предупреждал что снимет, жаль уголовку не разрешил открыть на него..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Prezident takovo ne govoril a predstavitelj AP, da on skazal, mozjet i za rezko, no kto daval pravo teperj vsem eto pripisivatj porohu - kto vam takoje pravo daval, net ja ponimaju, ja vobsje nikto v etom voprose, ja ne grazjdanin Ukraini, no vot Vam, kto Vam skazal, cjto eto ot prezidenta.
Tut ne tozje samoje sjto bilo sakaznno urodom - a zacjem vam masjini, jesli ne po cjom jehatj.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Нагадаю, це дорогу яку ремонтував Украавтодор, який не має ніякого відношення до місцевих бюджетів, до Міхо виявляється у нас і доріг небуло а в Грузії люди жили на мандаринових деревах?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Prei cjom tut na kago rabotajet, prosto narod inogda procjitajet i ne tak ponimajet, kak avtor napisal - inogda pridumivajet vesjcji, kotorije avtor ne govoril.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Nu banjka (ban) inogda ostuzjajet razgarjacjonije umi, tak sjto ne toljko grejet no i ostuzjajet - polezno , odnako, ja i sam pobival, nu i sjto - vot zjiv , zdorov, na zdarovje ne zjalujus.
 показать весь комментарий
Ответить
 
чем ты или вы все отличаетесь от кремлевских тролей? :D
SER BERBA

михо никто саака молча жует галстук в стороне...
12.01.2017 13:03
SER BERBA

О что оно саака михо зробил КРИЧАЛО год только БАРЫГА...и галстук жевало..в палатке.
1
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Почнемо з того, що Міхо справді нічого не зробив в одеській області, майже нічого е рахуючи пару пляжів які він відкрив а потім знову закрили і митниці якаяк була корумпованою так і залишилась. ЙЦе двовдить, що він не здатен справитись на регіонаольнои=му рівні з опором опозиції і олігархів, а що тоді говорити за державний рівень. На рахунок Грузії, то ті хто тямлять знають, що ідеологом був іншій і реформатором теж не Саакашвілі, за ним стояла команда профі які мали підтримку заходу. Сам саакашвілі чисто рупор і не більше. Гугліть і вам відкриється. Грузія це пиблизно Волинскьа обл яка разів в 20 поступається потужності Одеської.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не можна справитись на регіональному рівні, якщо команда залишилась стара, а коррупція процвітає на державному рівні. Один в полі не воїн.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Та що Ви кажете, а начальник МВС, Митниця весь аппарат не він призначав, прокурорів не він переміняв, ви хоч у темі? Хто йому заважав, в нього був картбланш, це знають усі, він поміняв кого міг. і як показав результат - ноль з мінусом. А грузія, повторюсь це результат не його робота а роботи команди реформаторів в якій була і його роль - верещати на трибунах а інші були стратеги і тактики, в Грузії цезнають усі, і як результат розпад команди, куча посадок і нарешті драпав з Грузії куди бачив.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заметили,как международная организация "Журналисты без мозгов" стала на защиту корреспондента CNN? Вот такая она свобода слова у жюрналистов
 показать весь комментарий
Ответить
 
беседовал недано по скайпу с одним дядькой из Омерики,приведу его слова :
в середине 80-х годов в сссре дохлом была быстро сформирована новая, более молодая партийно-комсомольская банда среднего звена управленцев,у которых не было крутых должностей при цк кпSS.Они и сформировали новую протестную публику,типа Сухой закон Горбачёва-Лигачёва,забастовки шахтеров СССР,блокады дорог,задержки доставки продуктов питания для населения и т.д.,,из тени вылезли многие Мавроди,Гайдары Чубайсы и пошло поехало,бандиты разных мастей.к началу 90-х они уже были у корыта набрав ход на чёрном нале....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну, раз так сказал сам глава АП, то значит Михо все правильно делает. Эта власть ненавидит всех, кто мешает им грабить Украину.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Максим Иванищев
4 ч · Я не устаю удивляться двум вещам: терпению народа и фарту действующей власти - посудите сами, им всё сходит с рук:
Тарифы увеличили втрое, без увеличения доходов населения - народ мочит;
Курс гривны обвалили в три раза - народ молчит;
МВД так это вообще песня - назначили 24-х летнюю Дееву, без соответствующего образования, без опыта работы и с откровенным подлогом в анкетных данных про стаж 10 лет, на генеральскую должность зам. министра МВД - народ утёрся;
В Княжичах, в результате перестрелки убито пятеро полицейских, руководство МВД несёт откровенный бред по этому поводу - народ и это терпит;
За треть бюджета страны выкупили обворованный олигархом банк - народ безмолвствует.
Частных предпринимателей пустили по миру - и тут тишина.
Янукович и компания и близко такого не творили. А у этих всё в ёлочку, - теперь, благодаря е-декларированию, они ещё и наворованные капиталы узаконили. Всё, они официальные миллионеры, на фоне тотального обнищания населения.
Люди, вот скажите честно, что ещё должна отчебучить действующая власть, чтобы вы вышли, как в 2004-м и в 2013-м?
За ранее благодарен за ответы, если они у вас конечно есть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Я не устаю удивляться тем, кто эту власть выбирал. Ну не марсиане же.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Не из кого было выбирать вот и весь секрет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Должен быть план мягкой перезагрузки. Без потерь территории во время Майдана. А желательно - с восстановлением утерянной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Президент сильный человек" синоніми слів барига і мародер?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такой запросто дюрку на дупе наглухо залижет.
Но в случае чего будет громче всех кричать "Порошенко геть!" и про преступный режим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Уважаемый Цензор, вы только что удалили мой коммент, который был совершенно корректен и выражал мою точку зрения, что вот это всё- шоу. которое нам подсовывают. Вы несогласны? Опровергните, плиз. Тока- не выйдет у вас. Потому- вы просто и нагло удаляете. Ладно. Прощаемся. Сами тут строчите всякое, оптимисты. Благодарю, мне было тут комфортно. Своим всем друзьям- тоже благодарность, за понимание. Удачи вам всем!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та не бери в голову. Бывает. Мои комменты тоже иногда удаляют ни за что ни про что. Думаю, у каждого здесь был подобный опыт.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Андрюха.любой пост может удалить не только модератор,но и любой каждый из нас включая тебя.я однажды сам удалил свой неудачный пост..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это зависит от модера, есть здесь один - он трет все комменты, которые хоть немного задевают личности у власти в соответствующих темах. Сегодня, похоже он работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну ты даешь , может кто то и хочет так поубирать неугодных , а ты поддался на провокацию , наоборот надо высказывать свое мнение несмотря на спамы , баны и баяны .
 показать весь комментарий
Ответить
 
эх как вспомню слёзы наварачиваются!!! https://www.youtube.com/watch?v=Bp1qVS61cGc
 показать весь комментарий
Ответить
 
Манія величності успішно лікується уринотерапією.)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
райнину нужно перестать пить, его мозг и так уже плохо работает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Язык Райнина глубоко в #опе у Хряка Чоколадного застрял...
Просто печаль, как посмотришь на эти совковые выслуги и подхалимства...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Фото Райнина возле администрации шоколадистого "льва".....

 показать весь комментарий
Ответить
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава АП Райнин о риторике Саакашвили: "Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания..."
 Облако тегов
Антитеррористическая операция армия боевик бунт взятка военнослужащие ВСЮ Донбасс Донецкая область дороги задержание Крым Нацполиция непогода ОБСЕ обстрел Одесская область Порошенко Райнин расследование Россия Саакашвили СБУ СИЗО смерть суд США Торнадо Трамп Хуг Александр
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти