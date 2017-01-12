 Глава АП Райнин о риторике Саакашвили: "Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания..."

Об этом Райнин заявил в интервью Цензор.НЕТ.
По словам главы АП, после своей отставки Саакашвили не приезжал на Банковую и не общался с Порошенко, который в свою очередь не высказывался о бывшем губернаторе.
"А что высказываться? Работа Саакашвили на посту главы облгосадмнистрации не была столь успешной", - заявил Райнин.
"Президент многое сделал для решения проблем Саакашвили, которые у него были…", - напомнил глава АП.
Отвечая на вопрос о том, что Президенту должна быть обидна риторика Саакашвили, Райнин заявил: "Обидно или не обидно Президенту - я не готов сказать. Но я возвращаюсь к пункту первому: Президент сильный человек, он на придорожную пыль не обращает внимания... О "придорожной пыли". Не ищите здесь личностных оценок. Я хотел подчеркнуть, что для Президента такие вопросы являются второстепенными. Он на них не реагирует".
На просьбу уточнить назвал ли Райнин Саакашвили "придорожной пылью", глава АП сказал: "Нет. Хотя к его деятельности на посту главы Одесской обладминистрации я не отношусь позитивно. И есть ли в Одессе какие-то успешно завершенные проекты - мне тяжело сказать... Что касается оппозиции. Время популизма - уйдет. Оно сейчас на пике. Ну, может, еще какое-то время продержится, но уйдет".
5023 194
"Будете президентом - я вас приглашу, и вы выступите вместо меня. Я вам пока слова не давал", - Порошенко - одесскому чиновнику. ВИДЕО(37)
Глава АП Райнин о "записях" Онищенко: "Кто вообще эти разговоры слышал? Это человек, который никогда не отличался хорошей репутацией"(43)
В феврале действительно планируется визит Порошенко в США, - Райнин(14)
Порошенко назначил главой Одесской ОГА Максима Степанова. ВИДЕО(58)
В душе я порохобот, но даже меня кое-что настораживает - журналист(0)
Райнин о статье Пинчука: Порошенко как минимум удивился. Но, давайте все-таки не демонизировать тех или иных олигархов(49)
Глава АП Райнин: "План "Шатун" - не фантазия и не выдумки. Наши соседи абсолютно не оставили желания дестабилизировать ситуацию"(191)
Сильный президент может раздавать одни только обещания и нагло врать. Тогда это ссаный президент, а не сильный.
Ответить
Ответить
Буквально недавно были опубликованы исследования. Украина по-прежнему самая коррупционная страна Европы.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
=========================================================================
СААКАШВИЛИ ДЕЛОМ ДОКАЗАЛ СВОЮ СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ПОБОРОВ В ГРУЗИИ КОРРУПЦИЮ И БЛАГОДАРЯ ЕМУ СТРАНА УШЛА ОТ ЗАВИСИМОСТИ РАСЕИ, ПОВЕРНУВ ВЕКТОР В СТОРОНУ ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЕВРОПЫ!!!
А ВЫ ЖИДОВСКОЕ ВОРОВСКОЕ НИЧТОЖЕСТВО, ОБОДРАЛИ УКРАИНСКИЙ НАРОД И ВЕДЕТЕ ПОМОЙНЫЕ УБЛЮДКИ НАШУ СТРАНУ К БАНКРОТСТВУ!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Стосовно "герой"- ти мультиків надивився?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
http://www.delfi.lv/auto/zinas/video-pasauli-sajusmina-cela-seguma-ieklasanas-veids-australija.d?id=48396257
tam video posle reklami budet.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Tut ne tozje samoje sjto bilo sakaznno urodom - a zacjem vam masjini, jesli ne po cjom jehatj.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
SER BERBA
михо никто саака молча жует галстук в стороне...
12.01.2017 13:03
SER BERBA
О что оно саака михо зробил КРИЧАЛО год только БАРЫГА...и галстук жевало..в палатке.
1
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Трамп Саакашвили: Видишь, тебя все забыли, а я нет!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
в середине 80-х годов в сссре дохлом была быстро сформирована новая, более молодая партийно-комсомольская банда среднего звена управленцев,у которых не было крутых должностей при цк кпSS.Они и сформировали новую протестную публику,типа Сухой закон Горбачёва-Лигачёва,забастовки шахтеров СССР,блокады дорог,задержки доставки продуктов питания для населения и т.д.,,из тени вылезли многие Мавроди,Гайдары Чубайсы и пошло поехало,бандиты разных мастей.к началу 90-х они уже были у корыта набрав ход на чёрном нале....
Ответить
Ответить
4 ч · Я не устаю удивляться двум вещам: терпению народа и фарту действующей власти - посудите сами, им всё сходит с рук:
Тарифы увеличили втрое, без увеличения доходов населения - народ мочит;
Курс гривны обвалили в три раза - народ молчит;
МВД так это вообще песня - назначили 24-х летнюю Дееву, без соответствующего образования, без опыта работы и с откровенным подлогом в анкетных данных про стаж 10 лет, на генеральскую должность зам. министра МВД - народ утёрся;
В Княжичах, в результате перестрелки убито пятеро полицейских, руководство МВД несёт откровенный бред по этому поводу - народ и это терпит;
За треть бюджета страны выкупили обворованный олигархом банк - народ безмолвствует.
Частных предпринимателей пустили по миру - и тут тишина.
Янукович и компания и близко такого не творили. А у этих всё в ёлочку, - теперь, благодаря е-декларированию, они ещё и наворованные капиталы узаконили. Всё, они официальные миллионеры, на фоне тотального обнищания населения.
Люди, вот скажите честно, что ещё должна отчебучить действующая власть, чтобы вы вышли, как в 2004-м и в 2013-м?
За ранее благодарен за ответы, если они у вас конечно есть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Но в случае чего будет громче всех кричать "Порошенко геть!" и про преступный режим.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Просто печаль, как посмотришь на эти совковые выслуги и подхалимства...
Ответить
Ответить