 Троян, Крищенко и Бушуев подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Нацполиции. Нардепов среди претендентов нет, - член конкурсной комиссии Захаров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал член конкурсной комиссии Евгений Захаров.
Он сообщил, что подали заявки на участие исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян и его заместитель Бушуев.
"Также подали заявки на участие начальник уголовного розыска Сергей Князев и начальник Киевского управления Крищенко", - сообщил Захаров.
Также будут участвовать в конкурсе начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин и Черновицкого - Сергей Пилигрим.
Захаров отметил, что, несмотря на публичные заявления, депутаты Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук и от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем не подали заявки на участие в конкурсе.
"В списке претендентов депутатов нет", - заявил Захаров.
Он отметил, что среди 64 претендентов 40 работали в милиции и 18 являются действующими сотрудниками полиции.
Также в конкурсе намерены участвовать несколько адвокатов, в частности глава Центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский.
Кроме того, заявки подали несколько бизнесменов и 62-летний бывший милиционер. Захаров отметил, что конкурсная комиссия соберется и отсеет неподходящих кандидатов после 18 января.
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