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 Троян, Крищенко и Бушуев подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Нацполиции. Нардепов среди претендентов нет, - член конкурсной комиссии Захаров

Заместитель главы Национальной полиции - руководитель аппарата Константин Бушуев и начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко примут участие в конкурсе на руководителя Нацполиции. Также среди претендентов на эту должность нет депутатов Верховной рады.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Українським Новинам сказал член конкурсной комиссии Евгений Захаров.

Он сообщил, что подали заявки на участие исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян и его заместитель Бушуев.

"Также подали заявки на участие начальник уголовного розыска Сергей Князев и начальник Киевского управления Крищенко", - сообщил Захаров.

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Также будут участвовать в конкурсе начальник Одесского управления полиции Дмитрий Головин, Донецкого - Вячеслав Аброськин, Черниговского - Эдуард Алехин и Черновицкого - Сергей Пилигрим.

Захаров отметил, что, несмотря на публичные заявления, депутаты Рады от фракции Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук и от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем не подали заявки на участие в конкурсе.

"В списке претендентов депутатов нет", - заявил Захаров.

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Он отметил, что среди 64 претендентов 40 работали в милиции и 18 являются действующими сотрудниками полиции.

Также в конкурсе намерены участвовать несколько адвокатов, в частности глава Центра бесплатной правовой помощи Андрей Вишневский.

Кроме того, заявки подали несколько бизнесменов и 62-летний бывший милиционер. Захаров отметил, что конкурсная комиссия соберется и отсеет неподходящих кандидатов после 18 января.

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Всех гнать ,во главе с Петюней ,чем раньше уберём ВСЮ эту наволочь,тем нам же лучше !!!
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Захарченко забылию Ему в москве скучно.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТроян, Крищенко и Бушуев подали заявки на участие в конкурсе на должность главы Нацполиции. Нардепов среди претендентов нет, - член конкурсной комиссии Захаров
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